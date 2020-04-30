РЕПОРТАЖ: "Работаем весь день, иногда до утра" - как энтузиасты организовали производство защиты для медиков

Нагрузка на медиков с приходом в Беларусь коронавируса увеличилась в разы и продолжает расти. К счастью, растет и число людей, стремящихся помочь врачам справиться с этой напастью. И это не только крупный и малый бизнес, направляющий сотни тысяч и миллионы долларов на закупку оборудования, международные организации и республиканские объединения, способные быстро "призвать на фронт" волонтеров и начать сбор средств. Присоединились и те, у кого нет больших финансовых или человеческих ресурсов, но есть желание помочь медикам и внести свой вклад в общее дело. Корреспонденты БЕЛТА побывали в минском хакерспейсе, где энтузиасты начали производить лицевые щитки для врачей и научились превращать маски для плавания в надежную защиту от вирусов.

Что такое хакерспейс?

Хакерспейсы - это клубы технического, а иногда и художественного творчества. В них есть все, что нужно для работы: от отверток и лобзиков до 3D-принтеров и лазерных станков. Хакерспейсы созданы в Америке, Германии, России и других странах. В Минске такое пространство появилось около семи лет назад. Это фактически те же гаражные мастерские советских времен, только более продвинутые и оснащенные. Здесь программируют, паяют, вырезают из металла, пластика и дерева, создают роботов и дроны, собирают разнообразные станки и устройства.

Среди участников минского хакерспейса - студенты-технари, айтишники, художники, строители, всего около 60 человек. Пространство существует за счет взносов, а оборудование появляется по-разному: кто-то приносит свои инструменты, кто-то дарит, на что-то скидываются сами члены сообщества либо организовывается сбор денег под конкретные проекты. Кстати, здесь начинал свои разработки стартап Dronex, который создает квадрокоптеры для доставки еды.

Как участники хакерспейса стали помогать медикам?

Один из офисов минского хакерспейса находится на улице Леонида Беды - в подвале жилой многоэтажки. Мы пришли сюда под вечер, после рабочего дня. Двери здесь практически постоянно открыты - приходить и уходить можно в любое время суток. В общем, полная свобода для работы и творчества.

- Много шума в интернете про COVID. Мы всегда за этим следили. Ребята в выходные дни создали свой первый продукт. Это была небольшая ультрафиолетовая лампа, позволяющая продезинфицировать перчатки, телефон или что-то еще, - встречает нас у входа Антон Трифонов, участник хакерспейса и один из активистов проекта.

Нашу беседу прерывают волонтеры, которые впервые пришли в хакерспейс узнать, как они могут помочь. На подходе к нам их перехватывают другие волонтеры, помогая сориентироваться в мастерской.

- Самоорганизация у нас на высшем уровне. Волонтеры помогают волонтерам. Мы разрешаем практически все, - описывает ситуацию Антон.

Как-то ребята увидели рассылку от нью-йоркского хакерспейса, который попросил всех неравнодушных технарей начать производство защитных щитков для медиков. Минчане поинтересовались у знакомых врачей, нужны ли им такие средства защиты, и, получив утвердительный ответ, сразу же начали свой проект.

"К нам начали присоединяться люди и спрашивать, чем могут помочь"

- Три дня мы создавали первый прототип, всего было около 20 операций. Мы отдали их в больницы на тестирование и в итоге вывели удачную схему. Потом опубликовали ее во всех социальных сетях, и к нам начали присоединяться люди и спрашивать, чем можно помочь, - продолжает Антон.

Участники хакерспейса организовали сбор средств для закупки пластика, из которого вырезаются маски, и позвали волонтеров собирать щитки. Мы подходим к лазеру и следим, как запрограммированный луч обводит контуры будущего щитка. За несколько минут станок изготавливает примерно шесть масок, каждая состоит из трех частей - прежде всего визора и креплений на голову и подбородок.

Руководит этим процессом Артем, один из волонтеров. Он кандидат химических наук, работает старшим научным сотрудником в Институте физики НАН.

- Люди по всему миру стараются помочь врачам. К сожалению, свои навыки я не смог применить в этом деле, поэтому решил поработать руками. Я до этого знал про существование хакерспейса, приходил сюда пару раз. И теперь узнал, что нужна помощь, - рассказывает он о своем пути к волонтерству. Сейчас у Артема отпуск, и он его проводит в мастерской.

Щитки в мастерской собирают в течение всего дня. Иногда волонтеры остаются до трех-пяти часов утра. За месяц проекта медикам уже было передано более 35,5 тыс. защитных масок. Часть из них волонтеры развезли по регионам страны.

- К нам также подключились компании, у которых есть на производстве лазеры, но нет заказов на резку, рекламной продукции. За собранные деньги мы закупаем пластик и отдаем им. Они вырезают нам маски в большом количестве, и самое главное - бесплатно, - поясняет Антон, откуда такие масштабы.

Как маски для плавания могут защитить от коронавируса?

Производство щитков - не единственное направление, которым занимаются в хакерспейсе. Здесь также отливают и печатают на 3D-принтере переходники на маски для плавания. Это позволяет использовать их в качестве защиты от вируса. К этой работе могут подключиться и те, кто находится в самоизоляции. Главное - иметь дома необходимое оборудование.

- К нам поступил запрос от врачей, что для опасных работ, когда есть близкий контакт с пациентом, им нужна усиленная защита. Итальянцы стали использовать маски для плавания. Вместо адаптера, который захватывает воздух, мы разработали свой переходник для бактериального фильтра, - показывает изделие Антон.

К нашему разговору подключается активистка хакерспейса Катя. Она работает анестезиологом-реаниматологом, поэтому тема ей особенно близка:

- Эти плавательные маски заменяют три девайса: очки, респиратор и щиток. Маска герметично прилегает к лицу, здесь есть отдельная камера для органов дыхания. Конструкция позволяет фильтровать весь входящий воздух. Мы печатаем переходники на 3D-принтере, сейчас отливаем даже больше. На них помещаются два бактериальных фильтра, которые есть в любом отделении реанимации.

В хакерспейсе с помощью волонтеров таким образом модернизировали и передали медикам почти 850 масок. На первый взгляд, это весьма необычная, но, как говорят врачи, отличная защита от коронавируса.

Собранные деньги идут также на закупку специальной ткани, из которой шьют защитные комбинезоны. Врачам уже передано 7,5 тыс. костюмов, третья часть развезена по регионам. Антон поясняет, как налажена эта работа:

- Наши девочки объединили примерно 150 швей, в том числе к нам периодически обращаются компании, у которых простаивает оборудование в связи с отсутствием заказов. В основном это маленькие ателье. Мы отдаем ткань и лекала, и они шьют костюмы, которые защищают врачей.

"Многие сравнивают эту работу с медитацией"

В это время мы замечаем, что количество человек в мастерской увеличилось. Когда мы пришли сюда, здесь было около десяти человек. Через какое-то время, часам к девяти вечера, их стало уже приблизительно тридцать. Антон говорит, что через час волонтеров станет еще больше - примерно пятьдесят.

Мы тоже решаем принять участие в работе, как раз подоспела новая порция только что вырезанных щитков. Садимся за первый же стол - здесь снимают пленку с пластиковых креплений для головы, за другими - манипулируют с визорами и креплениями для подбородка. Затем очищенные детали передают еще одной команде - та уже собирает щитки.

- То есть у вас тут разделение труда? - спрашиваю у волонтеров.

- Да, как в мануфактуре, - отвечает одна из них - студентка Надея. - Многие сравнивают эту работу с медитацией: ты можешь отвлечься от всего, просто сесть и расслабиться, при этом занимаясь полезным делом.

Надея рассказывает, что ее университет перевели на дистанционное обучение, и она, увидев, что ребятам нужна помощь в сборе масок, решила присоединиться к ним. Параллельно с учебой девушка работает официанткой в столичном пабе, но сейчас посетителей практически нет, соответственно, и работы меньше.

- Я подумала, что у меня есть время помочь. Почему бы и нет? - говорит она.

Посвятить свободное время волонтерству решили также подруги Оля и Полина. После работы (Оля - SMM-менеджер, Полина - продавец в магазине оптики) девушки разносят рецепты пожилым людям, а потом приходят в мастерскую собирать щитки.

- Работа сейчас в основном удаленная. Я подумала: надо кому-то помочь, я же могу. Позвонила подруге, а она предложила разносить рецепты. Мы неделю их разносили, а потом ребята сказали: сейчас выходные, рецептов нет и позвали собирать маски. Вот мы и оказались здесь, - рассказывает Оля.

Полина добавляет:

- Мы не из тех людей, которые хотят просто отлеживаться на диване и кричать о том, что все - пандемия.

Мы покидаем мастерскую около десяти вечера, а волонтеры все еще продолжают приходить сюда. Работы хватит всем.

Михаил МАТИЕВСКИЙ,

Фото автора,

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