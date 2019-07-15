РЕПОРТАЖ: Реабилитация тех, кто "сломался", но кого не сломить

Дарье Захаренковой из Витебска 28 лет. Чуть больше двух лет назад произошло ДТП, после которого жизнь девушки стала другой. Александру Кравчуку из Иваново - 29. Пару лет назад травма ныряльщика кардинально изменила его судьбу. Познакомились в Аксаковщине на реабилитации, уже в инвалидных колясках. Недавно у них завязались романтические отношения. Но этот репортаж не только о Даше и Саше, а еще о таких же 45 героях, которые "сломались", но их не сломить. В инвалидных колясках они воспитывают детей, строят бизнес, ищут любовь и новые хобби, водят машину - учатся делать свою жизнь свободной и гармоничной и делятся этими знаниями. Корреспонденты БЕЛТА провели один день на базе ежегодного летнего лагеря активной реабилитации инвалидов-колясочников.

Лагерь активной реабилитации для инвалидов-колясочников впервые прошел в Минске в 1997 году. Во многом этому поспособствовали шведы: помогли с оборудованием, поделились методикой, предоставили инструкторов. Со временем доброй традицией стали слеты, спартакиады, туристические походы, инклюзивные проекты. Но с особым воодушевлением опытные инструкторы, волонтеры, курсанты ждут десяти летних дней в лагере реабилитации, который проводится по инициативе Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников. В последние годы он проходит на базе Белорусского протезно-ортопедического восстановительного центра в Минске.

С раннего утра в одном из корпусов на Одоевского, 10 оживленно. Как и в обычных лагерях, каждый день здесь проходит по установленному режиму. В 7.00 волонтеры-"будильники" заботливо обходят каждую комнату. А после завтрака в 9.00 стартует первая тренировка. Пока идет разминка, председатель Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников Евгений Шевко знакомит с распорядком дня и основными правилами лагеря.

Чтобы стать одним из 30 курсантов (участие бесплатное), достаточно заполнить анкету. Главное - указать диагноз и подробно расписать историю болезни. Возраст, пол и место жительства здесь не имеют значения: рады всем, поэтому на реабилитацию в лагерь приезжают даже из самых отдаленных уголков Беларуси. Но есть у организаторов и список противопоказаний, которым руководствуются при отборе участников. К примеру, несовместимы физические нагрузки, предусмотренные программой, и пролежни: дискомфорт и боли только усугубятся. "Наших курсантов делим на две неформальные категории. Большая часть из них - "спинальники", более подвижные, чем "шейники" (получившие высокую травму спинного мозга в шейном отделе). При отборе курсантов в лагерь приглашаем 5-6 "шейников" - с ними гораздо сложнее, поскольку чаще всего полученная травма приводит к значительному ухудшению работы рук", - объясняет Евгений.

На стенде внимание притягивают яркие стикеры с разграничением обязанностей среди волонтеров и распределение курсантов на подгруппы. Еще с порога заметно, что лишних формальностей здесь не приветствуют - ко всему относятся гораздо проще и позитивнее. В списках нет фамилий и отчеств: независимо от возраста и статуса - просто Андрюша, Ника, Санек и т.д. Дружба здесь завязывается еще во время знакомства. На свой общий "недуг" здесь почти все как будто смотрят с легкой самоиронией. Пока делаем общий снимок, кто-то в шутку выкрикивает: "Шейники", покажите "класс" на фото!" И некоторые и вправду, смеясь, подхватывают инициативу и неловко, даже через силу начинают складывать пальцы.

Небольшие подгруппы (в среднем по пять человек) для занятий по технике езды на коляске, стрельбе из лука, настольному теннису, общефизической подготовке, плаванию, аэробике формируются не случайным образом: учитываются возможности каждого и "стаж" в коляске, чтобы соблюдался баланс при обучении и определенных нагрузках. В лагере ведь собираются и "новички", которые оказались в коляске несколько месяцев назад, и те, кто живет с травмой уже десятки лет. Особо важным при организации занятий по реабилитации является принцип "равный обучает равного". Преодолевать препятствия, обучаться самообслуживанию, бороться с депрессией помогают и вдохновляют тренеры на колясках - в прошлом тоже курсанты такого же лагеря. Чтобы стать коучем в определенной дисциплине, достаточно посетить специализированный слет, где преподают основные методики активной реабилитации.

Одна из групп в небольшом помещении тренирует координацию движений, ловкость рук и учится взаимодействию в паре за теннисными столами. Некоторые неплохо орудуют ракетками: до этого разогрелись и зарядились энергией во время первой части занятия, посвященной аэробике. К тому же, тренеры хорошие. Если у кого-то не получается - не беда, главное - включенность в сам процесс.

Параллельно на улице проходят другие тренировки. В небольшом уголке прямо у стен реабилитационного центра разместился своеобразный мини-тир, где обучают стрельбе из лука. Пока один из курсантов под руководством инструктора тренируется натягивать тетиву и метит в яблочко, другие не прохлаждаются в ожидании своей очереди. У каждого - специальные резинки, которые помогают фиксировать правильную позицию рук и контролировать натяжение. Тренируются не только мышцы и координация движений, но и внимательность, целеустремленность.

Каждая из трех тренировок, которые ежедневно проводятся по круговой системе, длится полтора часа. Распорядок составлен так, что все дисциплины повторяются через день. Ежедневными и самыми массовыми являются занятия по технике езды на колясках. Их посещают сразу две подгруппы. У центрального входа в корпус развернулось нечто похожее на маленький автодром, но только для колясок. Курсанты учатся преодолевать препятствия при помощи специальных тренажеров, которые имитируют пандусы, пороги, спуски и возвышенности.

Особое внимание уделяют тренировке баланса: без этого навыка ловко маневрировать на коляске не выйдет. Он помогает приподнимать и удерживать двухколесное средство передвижения, а значит - преодолевать препятствия. К коляскам прикрепляются специальные петельки, которые позволяют волонтерам страховать курсантов во время обучения. Работа в паре и полное доверие - уже половина успеха. Пока "новички" упорно потеют над порогами, самые продвинутые тоже не скучают. Когда базовые тренажеры уже кажутся детским лепетом, есть задачка со звездочкой - крыльцо у входа. Сила мышц и много-много упорных тренировок - и едва ли не самые крутые ступеньки можно преодолеть без пандуса! Результаты, достойные аплодисментов и восхищения: вот где, пожалуй, стоит учиться мотивации и целеустремленности. Без страховки ассистента на первых порах здесь, естественно, не обойтись.

Да и в целом без верных помощников во время реабилитации никак. Волонтеры страхуют во время занятий, сопровождают, помогают одеваться, обедать, заниматься гигиеническими процедурами, при необходимости переворачивают по ночам. Вдали от родных, незаменимых помощников и ассистентов они становятся и "правой рукой", и верным другом, и замечательным собеседником, и лучшим мотиватором. Ведь справляться с любыми сложностями гораздо легче, когда рядом кто-то не только поддерживает, но верит и подбадривает. Однако успех любой реабилитации - это еще и не переусердствовать с желанием помочь. У каждого инструктора есть специальный журнал, где зафиксировано полное "досье" на любого курсанта. Во время тесного взаимодействия тренер понимает возможности своих подопечных, обсуждает это с волонтерами. Поэтому лениться и лукавить здесь уж точно не позволят, но и в помощи не откажут, когда это действительно необходимо.

Чаще всего волонтерами становятся студенты, которые обучаются по профилю, связанному с реабилитацией и медициной. Всегда есть желающие научиться тому, чего не изучишь во время лекций и не прочтешь в учебниках. Обычно, открыв для себя мир волонтерства, многие уже не могут жить без заботы о других. Поэтому встречаем здесь и ассистентов с солидным опытов, приезжающих уже в четвертый и пятый раз. К примеру, студент Полесского государственного университета Артем Прокура в будущем планирует стать инструктором-методистом по адаптивной и оздоровительной физической культуре. "Я волонтер уже второй год. Обычно во время любого обучения не хватает практики, а тут за десять дней проходишь тот еще интенсив. Узнаешь много полезного на тренинге для волонтеров, наблюдаешь, помогаешь - это важно и ценно для меня", - говорит парень.

Все занятия завершаются растяжкой - это неотъемлемый элемент любой тренировки. Непривычные интенсивные нагрузки приводят к тому, что в мышцах накапливается молочная кислота, которую следуют "разогнать", дабы не страдать во время и по окончании новых занятий. После двух тренировок - обед, а потом свободное время для отдыха. Измученные, но довольные курсанты направляются в комнаты. Заселяют их, кстати, так, чтобы в блоке со своими подопечными проживал один из тренеров. Он наблюдает за поведением курсантов в быту, подсказывает разные лайфхаки: как переодеваться, принимать душ и прочие важные нюансы.

Время, отведенное для отдыха, проводят по-разному, но в одинаковом положении - горизонтально. Какой бы деятельностью ни был занят человек, перемещающийся в коляске, он должен распланировать свой день так, чтобы была возможность хотя бы ненадолго полежать на кровати. Многие коротают этот необходимый для здоровья отрезок времени за чтением, разговорами. Есть и те, кто пытается хоть несколько свободных минут уделить уходу за собой. Застаем нашу героиню Дарью Захаренкову за макияжем, который помогает наносить подруга. "Приготовления к свиданию?" - интересуемся, на что девчонки только заговорщицки улыбаются. Потом говорим о многом. Даша рассказывает не только историю их знакомства с Сашей, но и вспоминает, как получила травму и адаптировалась. "Депрессии у меня не было. Самым сложным было научиться управляться с коляской. Мы ведь почти все первое время при реабилитации начинаем активно выполнять упражнения, справляться с нагрузками. Кажется, чем больше будешь работать, тем быстрее встанешь на ноги. Но не встаешь. Тут главное - не опускать руки. Нелегко было обустроить все в доме так, чтобы обслуживать себя самой. Но я в себе не замыкалась, ко всему отношусь проще. Все так же гуляю с друзьями по городу: я на коляске, а они рядом", - рассказывает Даша. Примерно таких же взглядов и ее молодой человек Саша - смотрит на жизнь оптимистично.

После перерыва направляемся с очередной группой на занятия в бассейн. Держим путь в Фрунзенский физкультурно-оздоровительный центр. У бортика своих подопечных встречает Андрей Царенков. В роли инструктора молодой человек первый год. До этого так же прошел курс активной реабилитации на базе летнего лагеря. Ему очень нравится плавать, поэтому решил обучать этому других. 25-метровую дорожку бассейна удавалось преодолеть за 26 секунд. Помимо плаванья, Андрей увлекается легкой атлетикой, участвует в соревнованиях. Особого успеха удалось добиться в метании копья: в этом году получил КМС. А еще могилевчанин растит сына, работает бариста и водит машину. Подробнее расспросить обо всем не удается: курсанты при помощи волонтеров оказываются в бассейне, начинается тренировка.

Обычно Андрей обучает начинающих и не очень пловцов, сам находясь в воде. Но эта тренировка - одна из итоговых, когда пришло время фиксировать промежуточные результаты. В каждой из дисциплин для курсантов проводятся соревнования. Победители получают дипломы, медали и денежные вознаграждения. Так, стремление преодолеть лишний круг или сделать дополнительное упражнение подогревает не только желание восстановиться, но и спортивный интерес и азарт. На дистанцию выходит Анастасия. Александр включает секундомер, и девушка ловко преодолевает дорожку. "Наша золотая рыбка!" - доволен тренер. Оказывается, девушка получила специальность преподавателя физической культуры. "Поработать не удалось - "сломалась", - объясняет Настя. Раз за разом звучит свисток, и очередной курсант преодолевает дистанцию: кто-то самостоятельно на спине или почти брассом, кто-то при помощи подстраховки волонтера.

Кстати, занятия в воде - одни из самых сложных, но эффективных при реабилитации. Работают все мышцы, курсанты принимают вертикальное положение, тренируют еще и дыхание. Из бассейна все возвращаются еще более уставшими. Потом снова отдых. А уже вечером после ужина проходят лекции. Опытные инструкторы делятся опытом и методиками, как вести себя в экстремальных условиях, обустраивать жилье, ухаживать за коляской, вести активный образ жизни и соблюдать ЗОЖ. Обсуждают щепетильные нюансы, касающиеся гигиены, репродуктивного здоровья и сексуальной грамотности, планирования детей.

Есть среди тренеров и курсантов молодые папы и мамы, а также уже опытные родители, поэтому порция полезной информации, которую не всегда удается найти самостоятельно или неловко спросить у других, подкрепляется еще и реальными историями. К примеру, в лагерь в этом году попала дважды мама почти с 20-летним стажем. Ольга Автукова в 17 лет получила травму позвоночника, после которой начались проблемы с ногами. Врачи посоветовали ходить до последнего, поэтому с подросткового возраста перемещалась на костылях. А пару лет назад женщине пришлось полностью пересесть на коляску. Ольга решила подать заявку и стать одной из курсантов в лагере, чтобы получить новые знания и навыки. Мотивировало заполнить анкету еще и желание быть полезной и поделиться своим опытом, особенно с женщинами. "В 23 года я родила первую девочку, а в 32 - вторую. Сейчас моей старшей 19, окончила школу с золотой медалью и решила связать свою жизнь с медициной. А младшей 10. С первой дочкой помогала мама, а вторую уже воспитывали с мужем самостоятельно. Очень хочу, чтобы наши девочки-новички не боялись рожать", - говорит Ольга.

"Все, что происходит здесь в эти десять дней, можно рассматривать как реабилитацию. К примеру, в один из финальных дней нашего лагеря организовываем выход в город. Многие даже не подозревают, что это такой своеобразный экзамен, испытание, которое помогает социализироваться и получить мощный заряд эмоций", - говорит Евгений Шевко. Курсанты вместе с волонтерами отправляются гулять по Минску, спускаются и едут в метро, посещают музей Великой Отечественной войны. Затем направляются за покупками в торговый центр, завершают день ужином в ресторане. На смену искусственным приходят настоящие барьеры, пороги, спуски в общественным местах и транспорте. И главное - все это самостоятельно, но в дружной компании. Уже на следующий день еще одно испытание - мини-марафон.

Так и проходят эти насыщенные дни - в тренировках, которые не только укрепляют мышцы, но и закаляют силу воли, дают веру в себя. За этот короткий промежуток времени курсантам удается приобрести некоторые навыки, найти верных друзей и единомышленников, иногда даже вторую половинку. А спустя некоторое время кто-то обязательно обретет счастье в материнстве и отцовстве, кто-то найдет работу и посвятить себя профессии. Здесь зарождается стремление развивать собственные инициативы и проекты, посещать образовательные курсы и тренинги. Найдутся и те, кто наконец-то решится отправиться с семьей, друзьями и даже самостоятельно в дальние путешествия. А многие вернутся сюда через год уже в качестве инструкторов, чтобы помочь поверить другим, что в жизни нет никаких барьеров.

Мария ШНА,

ФОТО Оксаны МАНЧУК, Александра ЕРГУЛЕВИЧА,

БЕЛТА.-0-