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РЕПОРТАЖ с главного конвейера - как собирается МАЗ

Общество 29.12.2018 | 19:16

Техника Минского автомобильного завода узнаваема далеко за пределами страны. Автомобили предприятия хорошо зарекомендовали себя в районах Крайнего Севера, пустынях Каракумов и Сахары, в тропиках Африки, Юго-Восточной Азии и Америки, на Ближнем и Среднем Востоке, горах Латинской Америки. И это далеко не вся география экспортных поставок. Под маркой МАЗ с конвейера сходят седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования - всего более 500 моделей и модификаций. Корреспонденты БЕЛТА побывали на главном конвейере завода и посмотрели, как собираются автомобили отечественного гиганта машиностроения.

Цех сборки автомобилей №4 разделен на 5 участков. На каждом из них - свои люди и свои задачи, рассказывает заместитель начальника цеха по новой технике МАЗ Александр Павлюченко.

Длина ленты (тот путь, который проходит автомобиль от закладки рамы до полной сборки) составляет 330 м. Весь цикл занимает примерно 8 часов. За смену собирается 38-40 автомобилей.

"На первом участке на раму устанавливают переднюю ось и задний мост, тормозные камеры и необходимое вспомогательное оборудование. По технологии эта сборка рамы происходит как бы "вверх ногами", - начинает вводить в курс дела замначальника цеха.

На втором участке два больших манипулятора переворачивают раму, после чего происходит установка двигателя, радиатора и других комплектующих.

Во время сборки каждый двигатель получает свой код. При закладке автоматизированная система отбирает нужный двигатель для каждого автомобиля и подает его на установку. Точно так же, по коду, потом системой отбирается и кабина.

Сегодня на автомобили МАЗ устанавливаются двигатели различных производителей, среди которых Ярославский моторный завод, "Мерседес" и другие компании.

На участке подсборки двигатели комплектуются электропроводкой, пневматикой, гидравликой, насосами, чтобы в дальнейшем обеспечить непрерывную работу в составе автомобиля.

На третьем участке к мостам и оси крепятся колеса. Здесь же устанавливаются система водяного и воздушного охлаждения, система подъема кабины, установка топливного бака.

"Всего в цеху у нас работает 568 человек. Как вы уже успели заметить, есть и женщины (не так много, но есть), - отмечает Александр Павлюченко. - В основном это кладовщицы, операторы персонального компьютера, диспетчера. Есть и слесари (на самом процессе сборки)".

Инженер по контролю качества Валентина Хурсевич на МАЗ работает уже 13 лет. Работа не самая легкая, но привыкаешь к ней быстро, как и к шуму, говорит женщина и признается - если надо, коллеги-мужчины всегда готовы помочь.

Заместитель начальника цеха приглашает пройти к следующему, четвертому участку. Здесь происходит установка кабины и запитывание электрической системы, пневмосистемы кабины и шасси.

Кабина поступает на главную ленту со второго этажа - с участка подсборки кабин, где большой металлический каркас начиняется приборами, сидениями, обивкой, рычагом переключения передач, устанавливаются стекла. В таком виде кабина доставляется к месту на конвейер, где происходит ее установка на раму автомобиля.

В основном кабины окрашивают в белый, зеленый, оранжевый и красный цвета. В палитре так называемых дополнительных - цвет хаки, желтый, синий. Могут быть и другие цвета, в соответствии с требованием потребителей.

На последнем пятом этапе производится заправка дизтоплива, первый пробный запуск двигателя, проверяется работоспособность тормозов. После автомобиль, готовый к эксплуатации, сходит с главного конвейера и отправляется в цех сдачи и испытания, завершает нашу экскурсию по цеху Александр Павлюченко.

"Насколько же этот автомобиль белорусский?" - интересуемся на финишной прямой.

"Номенклатура запчастей и комплектующих у нас примерно чуть больше 20 тыс., - уточняет замначальника цеха. - Автомобили, собираемые на этом конвейере, на 60-70% состоят из деталей и комплектующих отечественного производства. Это и интерьер, и колеса, и пневматика, электрика, мосты, оси, рамы, кабины. Из импорта мы используем в основном силовые агрегаты, какие-то специфические датчики, блоки для управления всеми системами автомобиля".

И почти каждый месяц на МАЗ появляется если не новая модель автомобиля, то хотя бы модификация.

Татьяна ЛИСАТОВИЧ.

Фото Рамиля НАСИБУЛИНА.

БЕЛТА.-0-

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Минск, предприятие, репортаж
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