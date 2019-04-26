РЕПОРТАЖ: Синьцзян на новом Шелковом пути

II Форум международного сотрудничества "Пояс и путь" открылся в Пекине. В китайскую столицу в эти дни приехали около 5 тыс. иностранных гостей из более чем 150 стран мира, главы государств и правительств 37 стран, включая регионы Азии, Африки, Европы, Латинской Америки. В преддверии визита Президента Беларуси в Пекин прибыла представительная белорусская делегация. Приехали на саммит и руководители 90 международных организаций, сотни высокопоставленных гостей, многочисленные представители разных сфер деятельности со всего мира, журналисты. Помимо событий на высшем уровне в Китае организованы и другие мероприятия. В частности, международный журналистский десант познакомился с развитием китайской провинции на примере Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР), который является одной из важных узловых точек инициативы "Пояс и путь".

СУАР расположен в северо-западной части Китая (административный центр - город Урумчи) на площади 1,6 млн кв.км и граничит с восемью государствами: Монголией, Россией, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Пакистаном, Афганистаном и Индией. В регионе проживают 24 млн человек. Его называют воротами открытости Китая на западном направлении "Пояса и пути". СУАР богат природными ископаемыми, здесь наибольшие в Китае запасы нефти и месторождения золота, угля. Кроме того, недра богаты на газ, железо, медь, хром, никель. К слову, местные красавицы предпочитают нефритовые изделия, хотя стоят они и по местным меркам дорого. Говорят, что за один хороший нефритовый камень можно купить квартиру.

СУАР - также одна из масштабных производственных баз по выращиванию длинноволокнистого хлопка и сельскохозяйственной, садоводческой продукции. Именно здесь произрастают самые крупные финики. По сравнению с теми, что мы привыкли покупать дома, они гигантские.

В народном правительстве СУАР приветствуют очередной визит в КНР Президента Беларуси Александра Лукашенко и его участие в II Форуме международного сотрудничества "Пояс и путь". Ожидается, что итоги переговоров белорусского лидера с Си Цзиньпином создадут еще более благоприятные условия для двустороннего экономического сотрудничества.

В СУАР известно о "Великом камне", который называют здесь жемчужиной. Не исключено, что и синьцзянские компании со временем придут работать в индустриальный парк.

А пока здесь готовятся к проведению осенью будущего года международной выставки "ЭКСПО "Китай-Евразия", где Беларусь уже стала традиционным участником. К примеру, национальный стенд Беларуси был в числе наиболее популярных в 2018 году. Представители местной власти, демонстрируя фото с выставки, отмечают интересную организацию белорусского стенда. Подобные мероприятия дают возможность показать лучшие национальные продукты и определить новых партнеров.

Сельскохозяйственный парк в городе Чандзи, неподалеку от Урумчи, чем-то напоминает наш Ботанический сад, только раз в пятьдесят больше. В огромных тепличных помещениях море цветов и растений, цветущих деревьев. Композиции мини-садов и тепличные плантации - свидетельство достижений уйгурцев в развитии садоводства и растениеводства в условиях сухого климата. Осваивать практически пустынную местность непросто. Поэтому обязательный атрибут на полях - оросительные системы.

Нужно отметить, что синьцзянским аграриям интересны белорусские научные разработки и технологии в сельском хозяйстве, они не исключают, что в перспективе им удастся обменяться опытом с коллегами из Беларуси. Сотрудничество между Беларусью и Китаем в аграрном секторе подкреплено хорошей договорной базой. Поэтому следует ожидать, что в уезды СУАР станет поступать и белорусская молочная продукция. Тем более что по итогам переговоров в Пекине еще три белорусских молочных предприятия допущены на китайский рынок.

Производственные компании города Урумчи стремятся использовать все возможности "Пояса и пути" и в первую очередь развивать экономическое сотрудничество с учетом взаимной выгоды. К примеру, Синьцзянская научно-техническая компания "Ривал" по выпуску пленки не исключает возможности закупок сырья в Беларуси, о чем рассказал корреспонденту БЕЛТА генеральный директор и основатель компании Шэнжун Лю. Сырье для производства саморастворяющейся пленки привозится пока из других стран. Пленка хорошо раскупается китайскими сельскими хозяйствами. С учетом сухого климата востребованность продукции, в том числе для тепличных производств, очень высока.

Генеральный директор китайской компании по производству текстильного оборудования Jinsheng Гуан Е в беседе с корреспондентом БЕЛТА также поддерживает направление инициативы "Пояс и путь" через объединение многих стран с учетом интересов каждой во благо общего развития, а не для кого-то в отдельности. Глава компании отметил большие возможности, которые открывает для совместных проектов Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". Что касается инвестирования в парк, этот вопрос, по его словам, требует детального изучения, и "при условии взаимной заинтересованности это вполне возможно".

Традиционная медицина широко используется в Китае, и ее секретами врачи делятся с иностранными партнерами. Было интересно посмотреть, как работает одна из клиник традиционной медицины в Урумчи. Наряду с самым современным оборудованием здесь используется народная медицина. Например, пациентам ставят на спину знакомые нам стеклянные, а также бамбуковые банки на основе ароматных травяных настоев. После процедуры, по утверждению самих пациентов, чувствуется облегчение и прилив сил.

Китайские медики обладают специальными знаниями, зачастую передающимися из поколения в поколения. Секреты традиционной китайской медицины стремятся постигнуть и белорусские врачи. Беларусь и Китай активно сотрудничают в этой сфере, открыты соответствующие центры. На укрепление связей в медицине направлен в том числе подписанный 24 апреля в Пекине пакет документов о сотрудничестве между Беларусью и Китаем в области здравоохранения.

Трудолюбию и настойчивости у китайского народа можно поучиться. На месте, где была пустыня, на одной только территории около 10 тыс га у подножия Тянь-Шаня, в окрестностях уезда Вэньсу, раскинулись финиковые, гранатовые, инжирные, ореховые, яблоневые сады. Некоторые молодые саженцы только приживаются, а какие-то уже зацветают и обещают дать богатый урожай. Директор Вэньсуской садоводческой компании по выращиванию фруктов Ван Сяопин рассказал об использовании системы принудительного орошения. Повсюду вдоль рядов просматриваются змейки поливочных шлангов, ни одно дерево в саду не пропущено. Это же каких невероятных трудов и ресурсов стоит обеспечить только водой такие гигантские площади садов и полей!

По словам Ван Сяопина, ему пока ничего неизвестно о белорусском сельском хозяйстве и садоводстве. В то же время он в курсе достижений белорусских спортсменов, особенно биатлонисток. "Белоруски прославили страну", - отмечает он.

На территории СУАР много природных достопримечательностей, в числе которых пустыня Такла-Макан, которая удивляет подвижностью своих дюн. Здесь также самая большая по протяженности горная система в Китае - соединяются Гималаи, Куньлунь, Тянь-Шань и Гиндукуш. Безусловно, иностранным туристам есть что посмотреть, и в Синьцзян-Уйгурском автономном районе их очень ждут, в том числе белорусов. Вопросы развития туристических связей не на последнем месте в белорусско-китайскую повестку дня.

Синьцзян-Уйгурский автономный район - один из многих регионов КНР, с которым у Беларуси налаживаются контакты. Точек соприкосновения много. Главное, что основой заинтересованности в сотрудничестве является политическая воля лидеров двух стран, что и подтверждается нынешними встречами в Пекине.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

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БЕЛТА.-0-