РЕПОРТАЖ: Синьцзян на новом Шелковом пути

Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
26 апреля 2019, Пт
+20°C
Ясно EUR 2.3515
USD 2.1105
RUB 3.2605
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко призывает к координации действий стран на всем протяжении "Пояса и пути"
Президент
Лукашенко рассчитывает на значительное развитие сотрудничества Беларуси с Сербией в ближайшие годы
Президент
Турчин: создание предприятий и рабочих мест - зона ответственности председателей райисполкомов
Общество
"Только вышла из декрета, и тут - 100 000 рублей!" Жительница Новополоцка разбогатела благодаря покупке в "Е-доставке"
Общество
"Белнефтехим" оценивает недополученную выручку от реализации нефтепродуктов в размере около $100 млн
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Причастные к нарушениям правил проведения олимпиады по географии уволены - Минобразования
10:13 Общество
Мгновенные платежи для юрлиц в Беларуси будут доступны с 1 июля
10:13 Экономика
Задержан минчанин, вовлекавший девушек в занятие проституцией
10:02 Происшествия
Беларусь и Китай договорились обсудить новые перспективные проекты - Макей
09:55 Политика
Белорусские военные провели инспекцию воинских частей в Польше
09:55 Общество
Беларусь продолжает взаимодействие с МВФ, новая программа возможна при сближении подходов
09:50 Экономика
На Мозамбик обрушился сильнейший шторм в истории страны
09:46 В мире
В Баку стартует Гран-при "Формулы 1"
09:45 Спорт
Премьер-министр 26-27 апреля совершает рабочую поездку в Витебскую область
09:43 Регионы
Компания "Энергокомплект" подтвердила звание лауреата премии правительства в области качества
09:38 Общество
Легендарный балет "Жизель" возвращается на сцену Белорусского музыкального театра
09:12 Культура
В Подмосковье задержали находившегося два года в розыске гомельчанина
09:08 Происшествия
В Беларуси за сутки ликвидированы пожары в экосистемах на площади почти 100 га
08:50 Общество
Лукашенко рассчитывает на значительное развитие сотрудничества Беларуси с Сербией в ближайшие годы
08:44 Президент
Сезон фонтанов в Гомеле откроют с сюрпризами
08:44 Регионы
РЕПОРТАЖ: О жизни после жизни в выселенном из-за катастрофы на ЧАЭС городе-призраке Солнечном
08:30 Регионы
РЕПОРТАЖ: Синьцзян на новом Шелковом пути
08:21 Общество
В Великобритании на заводе по производству стали произошел взрыв
08:17 В мире
Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 2 мая
08:09 Экономика
Лукашенко призывает к координации действий стран на всем протяжении "Пояса и пути"
08:05 Президент
Все новости
Темы
Посевная кампания Посевная кампания
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Пожароопасная обстановка в Беларуси Пожароопасная обстановка в Беларуси
Чемпионат Беларуси по футболу-2019 Чемпионат Беларуси по футболу-2019
Большой разговор: обратная связь Большой разговор: обратная связь
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

РЕПОРТАЖ: Синьцзян на новом Шелковом пути

Общество 26.04.2019 | 08:21

II Форум международного сотрудничества "Пояс и путь" открылся в Пекине. В китайскую столицу в эти дни приехали около 5 тыс. иностранных гостей из более чем 150 стран мира, главы государств и правительств 37 стран, включая регионы Азии, Африки, Европы, Латинской Америки. В преддверии визита Президента Беларуси в Пекин прибыла представительная белорусская делегация. Приехали на саммит и руководители 90 международных организаций, сотни высокопоставленных гостей, многочисленные представители разных сфер деятельности со всего мира, журналисты. Помимо событий на высшем уровне в Китае организованы и другие мероприятия. В частности, международный журналистский десант познакомился с развитием китайской провинции на примере Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР), который является одной из важных узловых точек инициативы "Пояс и путь".

СУАР расположен в северо-западной части Китая (административный центр - город Урумчи) на площади 1,6 млн кв.км и граничит с восемью государствами: Монголией, Россией, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Пакистаном, Афганистаном и Индией. В регионе проживают 24 млн человек. Его называют воротами открытости Китая на западном направлении "Пояса и пути". СУАР богат природными ископаемыми, здесь наибольшие в Китае запасы нефти и месторождения золота, угля. Кроме того, недра богаты на газ, железо, медь, хром, никель. К слову, местные красавицы предпочитают нефритовые изделия, хотя стоят они и по местным меркам дорого. Говорят, что за один хороший нефритовый камень можно купить квартиру.

СУАР - также одна из масштабных производственных баз по выращиванию длинноволокнистого хлопка и сельскохозяйственной, садоводческой продукции. Именно здесь произрастают самые крупные финики. По сравнению с теми, что мы привыкли покупать дома, они гигантские.

В народном правительстве СУАР приветствуют очередной визит в КНР Президента Беларуси Александра Лукашенко и его участие в II Форуме международного сотрудничества "Пояс и путь". Ожидается, что итоги переговоров белорусского лидера с Си Цзиньпином создадут еще более благоприятные условия для двустороннего экономического сотрудничества.

В СУАР известно о "Великом камне", который называют здесь жемчужиной. Не исключено, что и синьцзянские компании со временем придут работать в индустриальный парк.

А пока здесь готовятся к проведению осенью будущего года международной выставки "ЭКСПО "Китай-Евразия", где Беларусь уже стала традиционным участником. К примеру, национальный стенд Беларуси был в числе наиболее популярных в 2018 году. Представители местной власти, демонстрируя фото с выставки, отмечают интересную организацию белорусского стенда. Подобные мероприятия дают возможность показать лучшие национальные продукты и определить новых партнеров.

Сельскохозяйственный парк в городе Чандзи, неподалеку от Урумчи, чем-то напоминает наш Ботанический сад, только раз в пятьдесят больше. В огромных тепличных помещениях море цветов и растений, цветущих деревьев. Композиции мини-садов и тепличные плантации - свидетельство достижений уйгурцев в развитии садоводства и растениеводства в условиях сухого климата. Осваивать практически пустынную местность непросто. Поэтому обязательный атрибут на полях - оросительные системы.

Нужно отметить, что синьцзянским аграриям интересны белорусские научные разработки и технологии в сельском хозяйстве, они не исключают, что в перспективе им удастся обменяться опытом с коллегами из Беларуси. Сотрудничество между Беларусью и Китаем в аграрном секторе подкреплено хорошей договорной базой. Поэтому следует ожидать, что в уезды СУАР станет поступать и белорусская молочная продукция. Тем более что по итогам переговоров в Пекине еще три белорусских молочных предприятия допущены на китайский рынок.

Производственные компании города Урумчи стремятся использовать все возможности "Пояса и пути" и в первую очередь развивать экономическое сотрудничество с учетом взаимной выгоды. К примеру, Синьцзянская научно-техническая компания "Ривал" по выпуску пленки не исключает возможности закупок сырья в Беларуси, о чем рассказал корреспонденту БЕЛТА генеральный директор и основатель компании Шэнжун Лю. Сырье для производства саморастворяющейся пленки привозится пока из других стран. Пленка хорошо раскупается китайскими сельскими хозяйствами. С учетом сухого климата востребованность продукции, в том числе для тепличных производств, очень высока.

Генеральный директор китайской компании по производству текстильного оборудования Jinsheng Гуан Е в беседе с корреспондентом БЕЛТА также поддерживает направление инициативы "Пояс и путь" через объединение многих стран с учетом интересов каждой во благо общего развития, а не для кого-то в отдельности. Глава компании отметил большие возможности, которые открывает для совместных проектов Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". Что касается инвестирования в парк, этот вопрос, по его словам, требует детального изучения, и "при условии взаимной заинтересованности это вполне возможно".

Традиционная медицина широко используется в Китае, и ее секретами врачи делятся с иностранными партнерами. Было интересно посмотреть, как работает одна из клиник традиционной медицины в Урумчи. Наряду с самым современным оборудованием здесь используется народная медицина. Например, пациентам ставят на спину знакомые нам стеклянные, а также бамбуковые банки на основе ароматных травяных настоев. После процедуры, по утверждению самих пациентов, чувствуется облегчение и прилив сил.

Китайские медики обладают специальными знаниями, зачастую передающимися из поколения в поколения. Секреты традиционной китайской медицины стремятся постигнуть и белорусские врачи. Беларусь и Китай активно сотрудничают в этой сфере, открыты соответствующие центры. На укрепление связей в медицине направлен в том числе подписанный 24 апреля в Пекине пакет документов о сотрудничестве между Беларусью и Китаем в области здравоохранения.

Трудолюбию и настойчивости у китайского народа можно поучиться. На месте, где была пустыня, на одной только территории около 10 тыс га у подножия Тянь-Шаня, в окрестностях уезда Вэньсу, раскинулись финиковые, гранатовые, инжирные, ореховые, яблоневые сады. Некоторые молодые саженцы только приживаются, а какие-то уже зацветают и обещают дать богатый урожай. Директор Вэньсуской садоводческой компании по выращиванию фруктов Ван Сяопин рассказал об использовании системы принудительного орошения. Повсюду вдоль рядов просматриваются змейки поливочных шлангов, ни одно дерево в саду не пропущено. Это же каких невероятных трудов и ресурсов стоит обеспечить только водой такие гигантские площади садов и полей!

По словам Ван Сяопина, ему пока ничего неизвестно о белорусском сельском хозяйстве и садоводстве. В то же время он в курсе достижений белорусских спортсменов, особенно биатлонисток. "Белоруски прославили страну", - отмечает он.

На территории СУАР много природных достопримечательностей, в числе которых пустыня Такла-Макан, которая удивляет подвижностью своих дюн. Здесь также самая большая по протяженности горная система в Китае - соединяются Гималаи, Куньлунь, Тянь-Шань и Гиндукуш. Безусловно, иностранным туристам есть что посмотреть, и в Синьцзян-Уйгурском автономном районе их очень ждут, в том числе белорусов. Вопросы развития туристических связей не на последнем месте в белорусско-китайскую повестку дня.

Синьцзян-Уйгурский автономный район - один из многих регионов КНР, с которым у Беларуси налаживаются контакты. Точек соприкосновения много. Главное, что основой заинтересованности в сотрудничестве является политическая воля лидеров двух стран, что и подтверждается нынешними встречами в Пекине.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

фото автора,

БЕЛТА.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
Китай, репортаж
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Афиша выходного дня - ПАСХА
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3515 BYN 2.347 BYN 2.355 BYN
USD
2.1105 BYN 2.11 BYN 2.115 BYN
RUB
3.2605 BYN 3.255 BYN 3.268 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко встретился с заместителем председателя КНР
Все видео

Фотоновости

Лукашенко призывает к координации действий стран на всем протяжении "Пояса и пути"
Все фото

Инфографика

Запрет на посещение лесов Для мониторинга и оценки складывающейся обстановки ведется авиационное патрулирование.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Си Цзиньпин Лукашенко: Китай всегда может рассчитывать на поддержку Беларуси в любой сфере
Лукашенко рассчитывает на значительное развитие сотрудничества Беларуси с Сербией в ближайшие годы
Лукашенко призывает к координации действий стран на всем протяжении "Пояса и пути"
Политика
Владимир Макей. Фото из архива Беларусь и Китай договорились обсудить новые перспективные проекты - Макей
ЕС заявил о приверженности скорейшему завершению переговоров с Беларусью по приоритетам партнерства
Стороны конфликта в Украине поддерживают идею пасхального перемирия - Сайдик
Экономика
Сергей Румас во время посещения Минского тракторного завода Румас: набсовет МТЗ не будет вмешиваться в оперативную деятельность предприятия
Мгновенные платежи для юрлиц в Беларуси будут доступны с 1 июля
Беларусь продолжает взаимодействие с МВФ, новая программа возможна при сближении подходов
Происшествия
Фото из Telegram-канала Следственного комитета Фура врезалась в машину дорожников на М1
Задержан минчанин, вовлекавший девушек в занятие проституцией
В Подмосковье задержали находившегося два года в розыске гомельчанина
Регионы
РЕПОРТАЖ: О жизни после жизни в выселенном из-за катастрофы на ЧАЭС городе-призраке Солнечном
Премьер-министр 26-27 апреля совершает рабочую поездку в Витебскую область
Сезон фонтанов в Гомеле откроют с сюрпризами
Спорт
Виктория Азаренко. Фото Jimmie48 tennis photography Виктория Азаренко обыграла 4-ю ракетку мира Каролину Плишкову в 1/8 финала турнира в Штутгарте
В Баку стартует Гран-при "Формулы 1"
Пары полуфиналистов определились на юниорском ЧМ по хоккею
Технологии
ИТ-компания Helmes с центром разработки в Минске награждена Норвежской бизнес-премией
Молодые ученые активно внедряют IT-технологии во все отрасли экономики Беларуси - НАН
ФОТОФАКТ: футуристический QR-коридор в Китае
Культура
Фото из архива Книжные встречи в Мирском замке соберут ведущих издателей
Легендарный балет "Жизель" возвращается на сцену Белорусского музыкального театра
Белорусский музыкальный театр завершит сезон гала-концертом 26 июля
В мире
Си Цзиньпин Си Цзиньпин: необходимо сформировать глобальное партнерство во имя совместного развития и процветания
На Мозамбик обрушился сильнейший шторм в истории страны
В Великобритании на заводе по производству стали произошел взрыв
Калейдоскоп
Фото Pinterest Упавший с дерева гусь сбил мотоциклистку - видео
Футболист Игорь Акинфеев с женой снялись в клипе группы "Руки Вверх!"
Китайские исследователи раскрыли тайну адаптации рыбы к глубинам Марианской впадины
Все круглые столы
Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв. Круглый стол Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая 27 сентября Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Александр Рожко,
Владимир Караник,
Валерий Синайко,
Павел Демешко 25 апреля Развитие радиационной медицины, лучевой диагностики и терапии в Республике Беларусь Пресс-конференция Валентина Дынич,
Игорь Комаровский,
Андрей Шелег 23 апреля Потребительские предпочтения белорусской молодежи. Итоги социологического исследования Пресс-конференция Ирина Старовойтова,
Сергей Касперович,
Юрий Миксюк 16 апреля Особенности вступительной кампании - 2019 Пресс-конференция Татьяна Леонова,
Ольга Шишко,
Ольга Князькина 4 апреля Эндокринное здоровье населения Беларуси. Современные методы профилактики и лечения Пресс-конференция Александр Ярошик,
Валерий Уласевич,
Ярослав Павловский 3 апреля Дорожная инфраструктура Минска: ремонт, реконструкция, строительство. Безопасность движения
Газета 7 дней
В сянци как в жизни
Брак по «Дружбе»
Аист и другие неприятности
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Наталья КАРПОВИЧ. Глава государства: конституционно-правовой статус
Владимир АРЧАКОВ, Олег МАКАРОВ, Алексей БАНЬКОВСКИЙ. Концепция информационной безопасности Республики Беларусь – взгляд в будущее
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Наука и семья как составляющие благополучия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия