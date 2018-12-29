РЕПОРТАЖ: Страна в форме грозди винограда

Пару месяцев назад "Белавиа" открыла прямой рейс Минск-Кишинев. Теперь белорусы могут добраться до молдавской столицы всего лишь за полтора часа. Агентство по инвестициям и Национальная ассоциация экономических агентов из туризма Молдовы организовали тур для белорусских журналистов и показали самые интересные уголки страны. Нам довелось побывать в Бендерской крепости, увидеть живописный Старый Орхей и проехать по удивительному лабиринту подземного винного города Криково.

Аэропорт Кишинева поразил нас спокойствием и отсутствием суеты. Приятные запахи и легкая музыка, праздничное новогоднее убранство, живая зелень - так комфортно, что пропадает всякое желание куда-либо спешить. В аэропорту есть уютные залы ожидания, кафе, детская площадка и даже собственная пивоварня.

В Молдове рассчитывают, что с открытием прямого рейса возрастет и поток белорусских туристов, тем более не нужна виза и отсутствует языковой барьер. Еще один плюс - бесплатный Wi-Fi, он есть практически повсюду: в гостиницах, кафе и ресторанах, общественном транспорте и на остановках. Куда бы мы ни приезжали, получить доступ к интернету было несложно. А в аэропорту Кишинева можно было воспользоваться и бесплатным мобильным приложением, которое предлагает для чтения целую библиотеку на трех языках: русском, английском и молдавском.

Приобрести молдавские леи в Кишиневе можно в отделениях банка и обменных пунктах по всему городу. Это можно сделать и в аэропорту, но нам не советовали - видимо, не самый выгодный курс. Впрочем, во многих случаях можно обойтись без местной валюты и расплатиться банковской карточкой, долларами или евро.

Молдова - страна небольшая, около 4 млн населения. Во время путешествия по ее просторам нас не покидает ощущение умиротворения. Ни в местах для туристов, ни даже на железнодорожном вокзале Кишинева нет толкотни и спешки. Ко всему здесь подходят обстоятельно, будь то ужин из блюд национальной кухни, прогулка, беседа или дегустация вина.

О возникновении названия Молдова есть множество легенд. Согласно одной из них, воевода Драгош отправился на охоту и напал на след тура. Его любимая собака Молда бросилась за зверем в реку, и течение поглотило ее. В память об этом событии воевода назвал реку Молдовой и решил создать в этом регионе новое государство. С тех пор голова тура является символом страны.

Первое упоминание Кишинева относится к 1436 году, то есть городу уже более 500 лет. Официальный статус города он получил только в 1818 году. Считается, что именно местный митрополит Гавриил Бэнулеску Бодони в XIX веке убедил императора Александра I сделать Кишинев столицей.

Площадь великого национального собрания находится в центре города. По одну ее сторону располагается местная Триумфальная арка, за которой разбит центральный парк Кишинева - сквер Кафедрального собора, по другую сторону - Дом правительства Молдовы. Неподалеку и памятник Штефану чел Маре - одному из видных правителей Молдавского княжества, а рядом парк, названный в его честь.

Можно посмотреть в молдавской столице и храмы: соборы Рождества Христова, ортодоксальной православной церкви, церковь св. Николая. Стоит посетить музеи истории, искусств, этнографии. Хорошим местом для отдыха считается парк Валя Морилор.

Во время поездки Кишинев мы видели в основном из окон автобуса. Кстати, по улицам курсируют белорусские троллейбусы - их закупил муниципалитет города. Вообще белорусские товары и специализированные магазины здесь не редкость. Самое же интересное ждало нас уже за пределами столицы.

Один из самых значимых архитектурных памятников Молдовы - монастырь Курки. Он расположен на склоне холма вблизи речки Ватич. Это тихое, задумчивое место, где можно услышать разве что шепот исторической памяти. Скит на этом месте был основан в 1773 году, а в 1868-м преобразован в монастырь. В советское время его закрыли. Лишь в начале 2000-х монастырь возродился, и начались реставрационные работы. Подворье состоит из верхней и нижней террасы. На территории монастыря несколько храмов, кельи и хозпостройки.

Археологический комплекс Старый Орхей не случайно называют одним из самых живописных мест Молдовы. Комплекс знаменит своими скальными монастырями и скитами. Они расположены на берегу реки Реут между селами Бутучены и Требужены.

На этом месте было разрушено много городов. Когда-то Золотая Орда правила на этих землях, а затем они были отнесены к Молдавскому княжеству. К сожалению, от стоявшей здесь когда-то крепости остались лишь фрагменты, а глубокие исторические пласты доступны только археологам.

Самая яркая достопримечательность Приднестровья - Бендерская крепость XVI века, построенная во времена Османской империи. Ей довелось перенести немало русско-турецких войн. Крепость не так давно прошла реконструкцию. Теперь там два музея: истории Бендерской крепости и средневековых орудий пыток.

Конечно же, нас познакомили и с традиционной молдавской кухней - разнообразной и самобытной, но при этом без чрезмерной экзотики. Обязательно стоит попробовать мамалыгу (блюдо из кукурузной крупы) и национальный суп зама (обычно готовится из курицы с лапшой). Запомнились небольшие голубцы в виноградных листьях, а также плацинды - лепешки из теста с самой разной начинкой. На местном столе можно увидеть фруктовые напитки - сладкие соки, компоты и, конечно же, вино. К каждому сорту вина подаются свои блюда.

Виноделие - национальная традиция, семейное дело, секреты и технологии передаются из поколения в поколение. Жители Молдовы любят подчеркивать, что даже очертания границ страны похожи на виноградную гроздь. К дегустации вина здесь относятся как к священнодействию, которое можно сравнивать разве что с японской чайной церемонией.

Ярким впечатлением для нас стали винные подземелья Криково - настоящий город со своими улицами, бульварами и даже дорожными знаками. Название каждой улицы соответствует сорту винограда. Подземный город занимает 120 км под землей, из которых 80 км отведено винным погребам, а на остальной территории все еще добывают известняк. Глубина же - 500-100 м, но дышится на удивление легко.

Мы путешествовали по этому лабиринту с ветерком в открытых вагончиках электрокара. В одиночку бродить здесь было бы жутковато. В этих подземельях когда-то побывал Юрий Гагарин и, по легенде, даже заблудился в хитросплетениях улочек винного города. Да и в целом в Криковских подвалах побывали множество известных людей - от Ангелы Меркель до Джона Керри.

В погребах производится и хранится вино при подходящей температуре и влажности. Отдельно располагается уникальная коллекция старинных вин, местных и иностранных. Здесь есть и дегустационные залы на любой вкус, как для торжественных приемов, так и для уютных посиделок, а один из залов даже напоминает каюту корабля.

В зимней Молдове было не теплее, чем в Беларуси, а под конец нашего путешествия все было в снегу. В то же время здесь очень много солнца. А что говорить о той поре, когда все цветет и благоухает, - еще один повод оценить красоту лесов, полей и виноградников Молдовы.

Валерия ГАВРИЛОВА,

Фото автора,

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