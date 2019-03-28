РЕПОРТАЖ: Танки контратакуют

На 227-м общевойсковом полигоне прошло батальонное тактическое учение с боевой стрельбой. Были задействованы около 250 человек и более 80 единиц техники 355-го отдельного гвардейского танкового батальона 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Подразделению, получившему в ноябре прошлого года десять модернизированных танков Т-72Б3, предстояло проявить слаженность и готовность к выполнению задач в сложной, быстро меняющейся обстановке.

Для занятий по "Подготовке и проведению контратаки усиленным танковым батальоном" весь личный состав был отправлен на несколько недель на полевой выход. Военнослужащие жили в лесу в палаточном городке, который заранее выстроили для них тыловые службы бригады. Лагерь оборудован всем необходимым для жизни в походных условиях: местами для отдыха, умывальниками, кухней, столовой, оружейкой, мехдвором и даже палаткой для досуга, где в свободное время можно почитать и посмотреть кино.

Легенда учений совершенно не нова, такие задачи Вооруженными Силами отрабатываются регулярно. Противник атакует позиции, и подразделение должно перейти из обороны в контратаку, отбросив агрессора. На фотографиях с полигона - лишь финальная часть большой учебной работы, проделанной в полевой академии. Военнослужащие поэтапно отрабатывали элементы будущей контратаки, изо дня в день выполняя различные задачи: движение в колонне, развертывание в боевой порядок, боевые стрельбы с места и в движении.

Для выполнения поставленной учебно-боевой задачи во время учений танковый батальон был усилен артиллерийско-гаубичным дивизионом и батареей войсковой ПВО "Тунгуска".

И вот колонна на БТРах и УАЗиках движется по командирской асфальтовой дороге в сопровождении танков и БМП. Достигнув отведенного рубежа, начинает работать артиллерийско-гаубичный дивизион 120-й гвардейской бригады: над головой слышен свист, сотни снарядов ложатся точно в цель на возвышенности в километре от нас. Артиллерия пытается окончательно охладить пыл отброшенного контратакой агрессора.

В командно-наблюдательном пункте в это время также кипит работа, заняты все - солдаты, старшины, прапорщики, офицеры.

Внезапно огонь стихает, танкисты выбрасывают по переднему краю сигнальные дымы, и над головами проносится пара тяжеловооруженных, защищенных броней вертолетов МИ-24. Летят низко, кажется, что винтами касаются верхушек деревьев. Внезапно вертолеты совершают резкий рывок вверх: пилоты делают "горку" и заходят на атаку. Короткие залпы по мишеням, затем вираж - и вертолеты умчались прочь. Финальная точка поставлена.

Со стороны происходящее напоминает броуновское движение. Но на самом деле тут, как в муравейнике, каждый знает свою задачу и все выполняют общее дело.

Рамиль НАСИБУЛИН,

фото автора,

БЕЛТА.-0-