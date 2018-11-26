РЕПОРТАЖ: Тяжело в учении - легко в заносах: в Липках прошел мастер-класс по контраварийной подготовке

С наступлением зимы условия на дороге ухудшаются: гололедица, снег усложняют управление автомобилем и требуют от водителей еще большего внимания. Зачастую машины попадают в неуправляемые заносы. Для того, чтобы узнать, как справляться с такими ситуациями, корреспонденты БЕЛТА отправились на аэродром Липки, где прошел мастер-класс по контраварийной подготовке.

Один из организаторов мероприятия Евгений Кузин рассказывает, что целью является показать людям, насколько меняются условия дорожного движения в зависимости от погоды и даже небольшого изменения скорости, и как с такими ситуациями бороться.

Например, чтобы сымитировать занос, на задние колеса автомобиля надевают специальные тележки, которые делают машину практически неуправляемой.

Чуть водитель увеличивает скорость - авто начинает крутить. Сидящий рядом инструктор советует выкручивать руль в сторону движения и не паниковать. Стоит выполнить это указание - и легковушка перестает вилять и выходит из заноса.

Инструктор контраварийной подготовки Павел Вашкевич считает, что дорожные условия может изменить любая мелочь. "Главное - правильно оценить обстановку и держать себя в руках, не поддаваясь эмоциям. Мастерство водителя заключается в умении не попадать в экстремальные ситуации", - отмечает он.

Одно из упражнений называется "лось". Цель водителей - объехать на скорости все конусы, стоящие впереди. Не у всех участников получается с первой попытки справиться с заданием. Правда, спустя пару тренировок реакцию удалось выработать.

"С наступлением зимы количество желающих пройти курсы по контраварийной подготовке возрастает. Средний возраст тех, кто хочет приобрести нужные навыки, - 30 лет. Важно понимать, что это не шоу. Для того, чтобы научиться выходить из определенных ситуаций, курсанты отрабатывают на тренажере по полтора часа", - рассказывает руководитель центра по экстремальному вождению Сергей Овчинников.

У огромной палатки волонтеры из Белорусского Общества Красного Креста (БОКК) делятся своими знаниями по оказанию первой помощи. Чтобы добиться максимальной реалистичности, моделируем следующую ситуацию: манекен Вася не дышит.

Непрямой массаж сердца, искусственное дыхание и… Спасли. Рядом проходит мастер-класс по иммобилизации вероятного потерпевшего.

Главный специалист Минской городской организации БОКК Андрей Богданов делится нюансами наложения повязок.

"Переломы, ушибы, кровотечения - с данными травмами зачастую сталкиваются водители. Важно уметь наложить шину, давящую повязку. Эти знания однажды могут спасти жизнь", - рассказывает он.

После теоретической части каждый из участников на практике закрепил полученные навыки, которые, впрочем, в реальной жизни применять не хотелось бы.

Остается надеяться, что с каждым годом количество лихачей на дорогах будет уменьшаться, а мероприятия, подобные сегодняшнему, организованному каршерингом Anytime, позволят выработать культуру вождения и отобьют желание гонять по скользким дорогам.

Александр ЖИБУЛЬ,

ФОТО Дениса КОСТЮЧЕНКО,

БЕЛТА.-0-