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РЕПОРТАЖ: Трудовой семестр на Всебелорусской молодежной стройке, Или как возводят город атомщиков

Общество 09.07.2019 | 21:39

Сегодня БРСМ дал старт трудовому семестру на Всебелорусской молодежной стройке в Островце. В Год студенческих отрядов более 250 молодых людей из регионов Беларуси и России объединил сводный студенческий строительный отряд имени дважды Героя Советского Союза, маршала Николая Ивановича Крылова. Помимо работы на строящихся объектах БелАЭС, ребята будут помогать возводить инфраструктуру Островца. На молодежную стройку заглянули и корреспонденты БЕЛТА.

"Это не первый год работы наших студотрядовцев в Островце, - рассказывает второй секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Олег Дикун. - Строительство АЭС подходит к концу, город активно развивается, ребята будут работать на строительстве жилой инфраструктуры, дорожной сети, детских садов, школ, будут заканчивать реконструкцию больницы. У нас традиционно большой конкурс для работы на этих объектах".

"Ежегодно к нам приезжают студотряды из России. Мы горды тем, что это одни из лучших отрядов. Приятно, что ребята уезжают домой с хорошими воспоминаниями о Беларуси и стремятся вновь сюда приехать", - добавляет Олег Дикун.

Как отметил руководитель аппарата молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" Дмитрий Парамонов, партнерские отношения с БРСМ налажены с 2013 года, благодаря этому стала возможной организация сводных белорусско-российских студенческих отрядов. "Мы приглашаем ребят из Беларуси к нам на трудовые объекты, наша молодежь трудится в Беларуси. Шестой год на БелАЭС работает сводный белорусско-российский студенческий отряд. Вообще, у нас желающих много на все трудовые проекты. Вместе с тем все бойцы студотрядов проходят тщательный отбор. Обязательно это должны быть ребята профильных вузов, у них не должно быть никаких нареканий, в том числе задолженностей по учебе", - рассказал он.

По словам Дмитрия Парамонова, работать на таких масштабных объектах для российской молодежи престижно. "Это возможность обменяться опытом, познакомиться, подружиться. Я знаю, что за время работы в Беларуси многие ребята стали настоящими друзьями, они ездят друг к другу в гости. Это замечательно", - говорит он.

Сегодня путевки на работу на Всебелорусской молодежной стройке получили 11 линейных студенческих строительных отрядов. Они будут выполнять геодезические, подготовительные, земляные, бетонные, отделочные, малярные работы, различные виды армирования, заниматься укладкой тротуарной плитки. Ребята будут обеспечены всем необходимым, начиная от спецодежды, проживания и заканчивая питанием.

Как отметила заместитель генерального директора по идеологической работе - начальник отдела кадров Белорусской АЭС Марина Пылинская, помощь ребят весьма ощутима. "Бойцы студотрядов задействованы на работах в генподрядных организациях, - рассказывает она. - Мы все ближе подходим к этапу энергетического пуска. Ведутся пусконаладочные и электромонтажные работы, на заводах-изготовителях проходит приемное испытание оборудования".

Всех бойцов студотрядов, задействованных на стройплощадке АЭС, обязательно инструктируют о технике безопасности. "Ребята очень ответственные, грамотно подходят к порученному делу, - добавляет заместитель гендиректора. - Этим ребятам крупно повезло, что в их биографии будет такая страничка. Навыки, которые они приобретают здесь: работа в команде, взаимовыручка и взаимопонимание - пригодятся им в дальнейшем. Конечно, мы присматриваемся к бойцам студотрядов, достаточно плотно взаимодействуем с вузами и берем молодежь на работу. К примеру, в прошлом году у нас трудоустроены 62 молодых специалиста из ведущих вузов страны. В этом году планируем трудоустроить более 85 человек".

Многие из ребят, кто сегодня задействован на строительстве в Островце, здесь не впервые. Комиссар студенческого строительного отряда "Сила тока" из Нижнего Новгорода Сергей Потапенко третий год помогает возводить объекты БелАЭС. Начинал простым бойцом и с прошлого года входит в командирский состав.

"Нам с ребятами здесь очень нравится. Мы хорошо общаемся с белорусской молодежью. Для нас очень почетно участвовать в таком масштабном проекте", - делится впечатлениями от жизни и работы в Беларуси молодой человек.

Комиссар студенческого строительного отряда "Зодчие" Полоцкого государственного университета Валентин Барановский и командир отряда Владислав Шинкевич второй год на Всебелорусской молодежной стройке.

"Эти два месяца, что мы будем работать в Островце, хочется провести с пользой, получить опыт работы", - отмечает Валентин Барановский.

"Мы студенты Полоцкого государственного университета, будущие инженеры, - дополняет его Владислав Шинкевич. - На стройку приехали, чтобы стать в своей профессии более квалифицированными и компетентными. В будущем хотели бы здесь работать. Шаг за шагом мы движемся к нашей цели. В этом году строим дорогу. Мы простые парни из городских поселков. Решили, что не стоит летом сидеть дома и приехали воздвигать молодой город Островец".

На строительстве дороги в Островце в настоящий момент задействованы 15 бойцов студотряда "Зодчие". Еще 27 вместе с профессиональными строителями готовят к сдаче в эксплуатацию детский сад. Здесь к работе подключился стройотряд "Эврика", который также представляет Полоцкий государственный университет. К слову, этот отряд был лучшим по итогам 2018 года и не собирается никому уступать пальму первенства.

Делаем небольшую остановку на площадке, где идет строительство детского сада. Основной объем работы здесь уже сделан. Как ожидается, этот социальный объект будет сдан в эксплуатацию уже в этом месяце. "Он рассчитан на 230 мест. Его начали строить в июне прошлого года. Ребята молодцы, стараются, очень помогают строителям", - нахваливает молодых помощников начальник строительного управления "Гроднопромстрой-Атом" Владимир Овчаренко.

"В Беларуси бережно относятся к традициям студотрядовского движения. Это востребованное у молодежи направление, поддержано на госуровне", - отмечает заместитель начальника Главного управления воспитательной работы и молодежной политики - начальник управления по делам молодежи Министерства образования Татьяна Симановская.

По ее мнению, студотряды дают молодежи многое. "В первую очередь, это общение, профессиональные навыки, причем не обязательно те, которые совпадают с их специальностью и профессией, получаемой в стенах учебного заведения. Участие в движении развивает лидерские качества, упорство, где-то даже выдержку. Работа в студотряде - коллективный труд, но конечный результат зависит от каждого из бойцов. Я уже не говорю про материальный аспект: в студенческих отрядах ребята зарабатывают свои первые деньги", - подчеркивает Татьяна Симановская.

Трудовой семестр на Всебелорусской молодежной стройке продлится до 25 августа. Ребят ждет не только работа, но и экскурсии, спортивные мероприятия, песни у костра, различные конкурсы и студотрядовские праздники. Эти впечатления останутся на всю жизнь, а опыт командного труда поможет им показать себя с лучшей стороны на первом месте работы.

Светлана СУХАРКО,

ФОТО Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-

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Теги
АЭС, БРСМ, молодежь, Островец, студенты
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