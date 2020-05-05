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05 мая 2020, 20:02

РЕПОРТАЖ: "Цветы Великой Победы" объединяют белорусов всех поколений

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Сегодня в Драматическом театре белорусской армии в Минске дан старт On Air марафону "Беларусь помнит. Цветы Великой Победы". Этот проект стал связующей нитью между поколением победителей и молодежью, которой предстоит сохранить настоящую историю Великой Отечественной войны и память о ее героях. Марафон объединил белорусских артистов, исполнителей и журналистов. В гуще событий побывали и корреспонденты БЕЛТА.

Открыл марафон первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк. Союз молодежи - один из организаторов этого онлайн-проекта. Сегодня Дмитрий презентовал виртуальную версию национального альбома "Беларусь помнит. Помним каждого", созданного молодежью страны.

"Молодежную инициативу о создании национального альбома памяти к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков 9 мая 2019 года на площади Победы в Минске поддержал Президент. Во время "Молодежного марафона "75" активисты БРСМ собрали для этого альбома уникальный хроникально-документальный материал о воинах-освободителях, партизанах-подпольщиках, тружениках тыла - уроженцах нашей страны", - рассказал Дмитрий Воронюк.

Альбом "Беларусь помнит. Помним каждого" с фотографиями и краткими историями освободителей Беларуси был создан ко Дню Независимости. Неотъемлемой частью стало мультимедийное приложение. В юбилейный год Победы союз молодежи продолжил наполнение альбома новыми историями. "Так родилась идея виртуального альбома памяти, который мы сегодня и презентовали. Веб-версия альбома "Беларусь помнит. Помним каждого" состоит из стилизованных страниц с изображением героев-освободителей, а также содержит их краткие биографии", - отметил первый секретарь ЦК БРСМ.

Создание виртуального альбома будет продолжено. "Внести свой вклад в его наполнение может любой житель Беларуси. Вся необходимая информация для желающих поучаствовать в проекте размещена на площадке online-albom.by", - добавил Дмитрий Воронюк.

Общаясь с журналистами, он рассказал о своем прадеде, который участвовал в военно-наступательной "Кенигсбергской операции". "Сегодня историю прадеда о том, как он выжил после тяжелого ранения и внес свой вклад в Победу, я передаю своему сыну", - добавил первый секретарь ЦК БРСМ.

Еще один гость марафона - помощник министра обороны по идеологической работе Леонид Касинский. "Мои бабушка и дедушка прошли всю войну. Дед служил в разведке с 1941 по 1945 год. Начинал рядовым, закончил младшим лейтенантом, командиром разведывательной роты. Он человек уникальной судьбы, был пять раз ранен. Наиболее тяжелые ранения получил при взятии Кенигсберга. Участвовал в боях по освобождению Беларуси. Пока бабушка с дедушкой были живы, мы всей семьей 9 Мая собирались у них, слушали рассказы о войне. Хотя дед был не многословен, и много информации о его подвигах я узнал позже из архивов", - рассказал он.

В эти дни по всей стране проходят мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы. "В частности, военное ведомство повсеместно чествует ветеранов. В этой работе активно участвуют юные белорусы, молодежь - те, кто должен сохранить память о событиях и героях Великой Отечественной для будущих поколений, - отметил помощник министра. - Недавно мы подвели итоги конкурса на лучший рисунок, посвященный 75-летию Победы. Министреством запущен символический обратный отчет до Дня Победы. Каждый день в своих СМИ, на интернет-портале и в Telegram-канале мы размещаем стихи и песни военных лет в исполнении разных людей. Сегодня вместе с БРСМ мы дали старт On Air марафону "Беларусь помнит. Цветы Великой Победы". Победа для нас - это святое".

16 лет назад именно с постановки спектакля "Ты помнишь, Алеша…" по пьесе Алексея Дударева состоялась рождение Драматического театра белорусской армии, который в 2019 году получил звание заслуженного коллектива Беларуси. Сегодня актеры театра в прямом эфире показали отрывок из этого легендарного спектакля.

Как отметил главный режиссер и актер театра Игорь Фильченков, для него играть военные роли - огромная честь. "Мои родители застали войну. В то время им было по 6-7 лет. Мама рассказывала, как немцы их бомбили, папа - как фашисты проходили через их деревню под Смоленском. Не дай Бог молодому поколению, для которого мы сейчас играем на сцене спектакли, это испытать. К военным ролям я отношусь с особым трепетом, очень бережно", - подчеркнул он.

Молодая исполнительница и участница волонтерского движения БРСМ "Доброе сердце" Даная Шаршавицкая призналась, что для нее большая честь принимать участие в патриотических проектах. "Мой прадедушка был в подполье. Во время войны он помогал партизанам, прятал для них дома оружие, боеприпасы. И об этом узнали немцы. Прадедушку забрали, его судьба, к сожалению, до сих пор неизвестна, - отметила она. - Когда я исполняю песни о войне, то посвящаю их ему".

Самый младший участник марафона - Влад Савенко. Он подготовил для онлайн-зрителей песни "Огромное небо" композитора Оскара Фельцмана на слова Роберта Рождественского и "Песню пилотов" композитора Василия Соловьева-Седого на слова Соломона Фогельсона из кинофильма "Небесный тихоход". Юный певец рассказал о своем прадеде, о том, как его семья хранит ордена и медали фронтовика и бережно передает из поколения в поколение историю о Великой Победе. "У нас в семье традиция - каждый год 9 Мая мы возлагаем цветы к монументу Победы в Минске и низко склоняем головы в память о павших", - подчеркнул Влад.

Мальчик поделился, что каждый год в День Победы вся его семья собирается за праздничным столом, вспоминает военные истории и поет военные песни.

75 мирных лет отделяют нас от 9 мая 1945 года - Дня Победы. За это время выросло новое поколение белорусов, но молодежь знает и продолжает петь старые военные песни. "Плакала земля Белорусская", "Цветы Великой Победы", "Беларусь помнит" - эти современные композиции тоже стали символом преемственности поколений. Уже несколько лет они звучат на концертах в исполнении группы "Провокация". Как отметили солисты группы Артем Солодуха и Марк Войтко, для них участие в проектах, посвященных Дню Победы, - возможность поблагодарить победителей за мирное небо.

"Мой прадед прошел всю войну, - рассказал Артем. - Дожил до 90 лет. Он занимался и моим воспитанием. Я знаю о войне из уст живого свидетеля и участника тех страшных событий, бережно храню эту память и передам своим будущим детям".

"Беларусь больше всех пострадала в годы войны. Я считаю, что каждый уважающий себя молодой человек обязан знать и чтить своих героев", - добавил Марк.

On Air марафон "Беларусь помнит. Цветы Великой Победы" пройдет по 8 мая. Его прямые эфиры в интернете будут вестись ежедневно с 15.00 до 16.30. Во время тематических живых трансляций зрители смогут услышать интервью ветеранов, увидеть отрывки из пьес, услышать стихи о войне, песни в исполнении артистов белорусской эстрады и клипы военных песен.

Символично, что старт марафону дало возложение цветов к легендарному танку Т-34, установленному на постаменте у Дома офицеров.

Светлана СУХАРКО,

ФОТО Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-

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