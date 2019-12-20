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20 декабря 2019, 21:41

РЕПОРТАЖ: В ожидании праздника - как выбрать и дольше сохранить живую елку

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Новый год уже не за горами. Чтобы создать праздничное настроение, стоит готовиться заранее, продумывая каждую деталь. А что может быть важнее символа Нового года - нарядной елки? Кто-то отдаст предпочтение искусственным новогодним деревьям. Но найдутся и те, кто захочет принести в дом живую пушистую красавицу и наполнить его запахом хвои. С 20 декабря в Беларуси развернулись елочные базары. Журналисты БЕЛТА отправились в Молодечненский лесхоз и узнали, как выращивают и заготавливают новогодние елки, по какой цене их можно купить, как не ошибиться с выбором и сохранить их красоту надолго.

Декабрь в этом году не слишком порадовал белорусов снегом. Потому и плантация елок выглядит не очень-то по-зимнему. Но это не мешает праздничному настроению - лесоводы готовятся к Новому году уже давно.

В лесу подбираются специальные участки для новогодних насаждений. Чтобы ели были красивыми и пушистыми, нужна подходящая почва. "У хвойного дерева за год образуется только одна мутовка (место на стволе, от которого отходят сразу несколько ветвей. - Прим. БЕЛТА). И если ель растет быстро, ее ветки не будут густыми. Поэтому богатая почва не подходит для новогодних насаждений. Нужно, чтобы ежегодный прирост был поменьше, тогда ель будет более пушистой, - рассказал главный лесничий Молодечненского лесхоза Андрей Шибеко. - Мы ухаживаем за этими деревьями, подстригаем, выкашиваем траву, вырубаем кустарники, формируем крону. Смотрим, чтобы их не повреждали вредители, дикие животные, чтобы на плантацию не попадали браконьеры. А когда деревья становятся годными для продажи, выписываем лесной билет. Сюда приезжают наши работники, вырубают и везут на точки продажи".

"Определяем на глаз, какие деревья подойдут для торговли. Елочки должны быть симпатичными, густыми. Однобокое дерево не купят, так зачем рубить его зря", - пояснил лесничий. Ель должна расти не менее четырех лет, чтобы приобрести товарный вид. Минимальная высота - полметра. Наиболее популярны у покупателей ели от 0,5 до 2 м. Большие деревья высотой 5, 10, 15 м в основном приобретают предприятия, высотой до 20 м - ставят на городских площадях.

Самую большую ель на памяти Андрея Шибеко вырубили в этом году - ее высота была 27 м, а диаметр 80 см. Чтобы ее срубить, погрузить и увезти, потребовалось множество усилий. Теперь новогоднюю красавицу можно увидеть в столице возле концертного зала "Минск". "Дереву было около 90 лет. Было жаль такую елку, но она росла возле деревни и вызывала беспокойство у местных жителей: они боялись, что она может упасть", - отметил лесничий.

Нам рассказали и о том, каким деревьям отдать предпочтение, чтобы они дольше радовали глаз во время праздников. Желательно покупать елку с толстым стволом. О хорошем состоянии дерева говорят упругие колючие ветви, темно-зеленый цвет хвои. Важно, чтобы веточки не гнулись, не ломались и не осыпались. Возраст ели можно определить по количеству мутовок. При транспортировке ветки нужно аккуратно прижать к стволу и закрепить веревкой, чтобы не повредить их.

Дерево долго не простоит в теплом помещении. Поэтому, если купили заранее, лучше держать его в прохладном месте, например на балконе. Потом ель нужно постепенно согреть до комнатной температуры. Перед тем как наряжать лесную красавицу, следует отрубить нижние ветви и обновить нижний срез на стволе. Комфортнее всего ель будет себя чувствовать в воде или влажном песке подальше от радиатора или камина. В воду можно добавить таблетку аспирина, щепотку соли и ложку сахара. Запас влаги нужно пополнять, чтобы уровень воды был выше среза коры. Если дерево стоит в песке, его тоже надо поливать. Сохранить свежесть поможет и регулярное опрыскивание веточек из пульверизатора. "Нужно помнить, что ель - живой организм. Если к ней поступает влага, она меньше пересыхает и дольше не осыпается. А сухой воздух приведет к быстрому опаданию иголок", - добавил Андрей Шибеко.

Хвою могут повредить электрические гирлянды или свечи, поэтому от них лучше отказаться. Стоит избегать и тяжелых стеклянных украшений.

В Беларуси проходит акция "Сохрани символ праздника". Лесхозы и Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр предлагают белорусам приобрести новогодние деревья в кадках, горшках или ящиках, сохранить их до весны и высадить в ближайшем лесничестве во время весенней акции "Неделя леса". Каждому покупателю подарят памятку по уходу за символом праздника. "Покупая дерево в кадке, нужно помнить, что в теплом помещении оно должно находиться неделю-две, не больше, иначе не сможет пережить зиму. Поэтому ель в кадке лучше подержать в холодном месте, например на балконе, потом внести в квартиру, нарядить и через неделю-две опять вынести в холодное место. Тогда дерево благополучно перезимует, и весной его можно будет высадить", - дал совет лесничий.

Мы поинтересовались: не падает ли популярность живых елок? Не переходят ли люди массово на искусственные новогодние деревья? "Мне так не кажется. Для кого-то это традиция, кто-то хочет порадовать детей, кто-то не может без запаха хвои. И даже если одни отказываются от живых елей, их начинают покупать другие. Мы ежегодно продаем около 5 тыс. елок, и этот уровень у нас в лесхозе держится уже 7-8 лет, - отметил Андрей Шибеко. - Но при этом варьируются вкусы. В один год вырос спрос на сосны, и мы увеличили их заготовку. Потом пошла мода на деревья в кадках. В этом году предлагаем еще новогодние букеты. Они понравятся тем, кто хочет приятного запаха, но не желает тащить елку. Словом, пытаемся расширить наш ассортимент".

На елочном базаре в Городокском лесничестве началась бойкая торговля. Несмотря на то, что продажи только стартовали, люди уже потянулись за новогодними деревьями. Их встречали праздничная музыка и Дед Мороз со Снегурочкой.

Ирина Веретейко уже более 40 лет покупает живую елку к празднику, из них последние 30 - вместе с мужем. "У нас дружная семья, любим этот праздник, елку наряжаем. Приятный запах хвои создает бодрое настроение и для здоровья полезен. Поэтому всегда покупаем живую елочку", - поделилась она.

Средняя стоимость новогоднего дерева высотой до 1 м на елочных базарах Беларуси составит Br9, от 1 до 2 м - Br11, от 2 до 3 м - Br16. В лесничествах цена будет несколько ниже: Br7, Br8 и Br12 соответственно. Наиболее выгодные цены в нынешнем году предложат лесхозы Брестской области, где новогоднее дерево до 1 м на местных базарах можно будет купить от Br5,90, 1-2 м - от Br7, 2-3 м - от Br9,5.

Но это не касается столицы, где цены фактически будут устанавливать частники. В этому году из-за изменившихся правил аренды продукция лесхозов практически не будет представлена в Минске. Приобрести новогодние деревья по государственным ценам жители столицы смогут только в двух местах: в ГЛХУ "Минский лесхоз" по адресу ул.Багратиона, 70, а также на елочном базаре по адресу ул.Притыцкого, 146.

Лесная охрана с 20 декабря перешла на усиленный режим работы в преддверии новогодних праздников. Больше внимания уделяется охране хвойных молодняков. Для этого созданы рейдовые группы, которые ездят по лесу, охраняют, смотрят, кто сейчас посещает лесной фонд. Проверяют автомобили, которые перевозят новогодние ели, на наличие документов. Есть и стационарные посты у дорог. Там лесная охрана тоже ловит нарушителей.

Эффективны и средства фото- и видеофиксации. Фотоловушки могут долгое время работать автономно, они надежно защищены от неблагоприятных погодных условий, а главное, могут идентифицировать лица и регистрационные номера автомобилей нарушителей. Камеры работают в режиме онлайн, мгновенно передавая снимки на мобильный телефон. Если кто-то появился на плантации, лесная охрана это видит. При необходимости выезжает оперативная группа.

По словам лесоводов, браконьеры активизируются как раз после 20 декабря, ближе к Рождеству и Новому году. Бывает, пытаются заготовить ель для себя, иногда рубят на продажу. "Это единичные случаи, нельзя сказать, что такое происходит постоянно. Но все равно всегда надо быть начеку", - уверен Андрей Шибеко.

По его словам, убедиться, что покупаешь ель не у браконьера, несложно. У тех, кто законно продает лесных красавиц, должны быть в наличии документы.

Продавать живые елки в Беларуси будут до 31 декабря. Как рассказали лесоводы, случается, что люди приходят за такой покупкой даже в 16.00 в последний день уходящего года. Но не стоит откладывать на потом такое важное приобретение - символ праздника помогает создать по-настоящему новогоднее настроение.

Валерия ГАВРИЛОВА,

ФОТО Егора ПАВЛЮЩИКА,

БЕЛТА.-0-

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