РЕПОРТАЖ: "В таких турнирах я еще не участвовал" - как прошел чемпионат по шахматам среди осужденных

Международный интернет-турнир по шахматам между осужденными Беларуси, России, Армении, Великобритании, США, Бразилии и Италии проходил 5-6 августа. От белорусской стороны в состязаниях участвовала команда из четырех человек исправительной колонии №2 Бобруйска. Корреспонденты БЕЛТА отправились в ИК-2, чтобы понаблюдать за финалом такого необычного соревнования.

Игры финального дня начались около 16.00 - в это время в США и Бразилии утро. С представителями всех стран-участниц из Чикаго по Skype связывается один из организаторов турнира Михаил Коренман. После этого начинается пятый из семи раундов. В нем Беларусь соперничает с Бразилией.

В небольшом зале в клубе колонии за компьютерами четыре игрока. За столом рядом - заместитель начальника Департамента исполнения наказаний, представитель Белорусской федерации шахмат, руководство колонии.

Обмен информацией об идущих играх команд из разных стран идет постоянно. А рядом всегда есть тренер - специалист из бобруйской шахматной школы, который занимался с осужденными до начала чемпионата.

Игра проходит онлайн - на виртуальных досках. Белорусская команда ко второму дню соревнований пришла с победой над итальянцами и Великобританией. Проиграли белорусы только России. Кроме Бразилии, 6 августа предстояло сразиться с командами Армении и США.

Среди четверки игроков 66-летний Геннадий Шумин. "Когда-то в 1970-х годах я занимался серьезно шахматами. В то время выполнял норматив кандидата в мастера спорта. Тогда учился в Минске и регулярно ходил в шахматный клуб, где проводились турниры, но в блиц-соревнованиях не участвовал", - рассказал он.

Блиц-турниром соревнование можно назвать потому, что у каждого шахматиста 15 минут на игру с соперником. "В таких турнирах до сих пор я не участвовал. И вообще последние лет 15 в шахматы не играл. Но начал снова, когда был в СИЗО", - поделился Геннадий Сильвестрович.

Четверо белорусских игроков уже побеждали или были призерами местных соревнований. Самый молодой из шахматистов 20-летний Евгений Бочеров рассказывает: "На воле никаких достижений не было. А в колонии два раза занимал первое место".

Призером состязаний в колонии был и Юрий Кельмуц. "Отбыв 12 лет, я не знал даже, как правильно расставить фигуры на доске. Но встретился мне один человек, который привил любовь к шахматам. Он любил играть в блиц - так называемые пятиминутки. Когда увидел, что мой уровень подрос, то порекомендовал обратиться к более опытному шахматисту, который отбывал здесь наказание. Мы учились три дня в неделю - на улице в беседке", - рассказал Юрий.

Учился он долго, постепенно повышая свой уровень. "Вообще это затянулось на шесть-семь лет. Они принесли мне три бронзовые медали на уровне колонии, второе место взял не так давно. Это помогло мне попасть в отборочные соревнования, - рассказал осужденный. - Нам создавали условия для тренировок - предоставили помещение, часами играли. На протяжении полутора-двух недель играли по три часа до обеда и по три - после".

"Очень большое было желание как можно скорее освободиться, чтобы поиграть онлайн, с иностранцами. Я об этом думал, визуализировал постоянно. И даже написал как-то в письме, что было бы хорошо сыграть онлайн. И так получилось, что через неделю позвонили и сказали, что будем играть в турнире", - говорит осужденный.

Он отмечает, что тяжело было бороться с российской командой, которой белорусы проиграли 5 августа. Объяснить это просто - российская сторона собрала команду лучших со всех учреждений. В их сборную вошли четыре представителя из Иркутской, Томской, Брянской областей и Калмыкии. В запасе еще шесть игроков из Нижегородской области, Санкт-Петербурга, Самарской области, Башкортостана, Ставропольского края и Тверской области. Все игроки подключались к системе онлайн из своих учреждений.

Российская сборная стала чемпионом еще до проведения финишного раунда. Борьба развернулась за второе место, и в ней лидером стала Беларусь. При этом у нашей и итальянской сборных оказалось одинаковое количество очков. Однако белорусская четверка одержала 16 побед, когда осужденные из Италии только 11. На четвертом месте Армения, на пятом - команда США, ниже Бразилия, а седьмое место у Великобритании.

После оглашения результатов замначальника Департамента исполнения наказаний МВД Беларуси Владислав Мандрик попросил дать осужденным позвонить родным. Он также вручил им грамоты. "Благодарю всех. Когда получим протокол (с официальными результатами турнира. - Прим. БЕЛТА), для нас это будет основанием инициировать в отношении вас поощрения. Сегодня вы были главными в этом зале", - подчеркивает полковник.

Соревнования проводились во взаимодействии с Белорусской федерацией шахмат. "Надеемся на их поддержку, в том числе на организационно-техническую. И проговаривали уже возможность проведения между учреждениями олимпиад по шахматам, мастер-классов среди осужденных с участием приглашенных специалистов из федерации, - сообщил Владислав Мандрик. - Очень много идей. Пройдет пару дней, оформим протокол и будем в практическую плоскость переводить наше сотрудничество".

Замначальника Департамента исполнения наказаний заметил, что одна из основных задач подобных соревнований - расширить возможности осужденных по вовлечению в полезную активность. "Чтобы люди больше верили в свои возможности и на основании этого готовили себя к освобождению", - пояснил он.

Заместитель председателя Белорусской федерации шахмат Сергей Артюхов отмечает, что на второе место не рассчитывали. "Турнир был достаточно спонтанным. И со стороны Беларуси не была собрана сборная - играла колония. Но здесь этот вид спорта традиционный, он развивается. Здесь профессионалов нет, но результат просто так не возникает", - убежден он.

Лучшие шахматисты бобруйской колонии одержали 16 побед над иностранцами, сделав верные ходы на доске. Однако неправильные ходы в реальной жизни пока не позволяют им быть свободными.

Беларусь в данных соревнованиях участвовала впервые. Предложение принять участие в международном турнире по шахматам среди осужденных к лишению свободы поступило от Федеральной службы исполнения наказаний России. Организатором соревнований является Департамент исправительных учреждений округа Кук в Чикаго.

Павел ГОРБАЧ,

ФОТО Рамиля НАСИБУЛИНА,

БЕЛТА.-0-