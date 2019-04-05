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РЕПОРТАЖ: Верховный суд Беларуси переехал в новое здание

Общество 05.04.2019 | 11:16

Сегодня произошло значимое и долгожданное событие для судейского сообщества - в Минске открылось новое здание Верховного суда. Теперь все судебные коллегии разместятся под одной крышей. До этого служители Фемиды в зависимости от своей компетенции работали по двум адресам. Корреспонденты БЕЛТА прошлись по свежим залам здания, оценили технические возможности и посмотрели, в каких условиях будут работать представители высшего судебного органа страны.

Здание начали строить на улице Орловской в октябре 2016 года, ввели в эксплуатацию его фактически на полгода раньше нормативного срока. Объект органично вписался в градостроительный ансамбль. Фасад, как и у соседнего Дворца Независимости, выполнен из стекла и натурального камня, а в отделке использован национальный орнамент. Увенчивают храм правосудия государственные символы - герб и флаг.

С одной стороны это традиционное административное здание, с другой - имеет свои особенности. Симметричная композиция из прямоугольных объемов, боковые остекленные крылья фасада символизируют находящиеся в равновесии весы Фемиды.

Главный архитектор проекта Владимир Архангельский отметил, что после проведения конкурса была поставлена задача уменьшить расходы на объект и сократить площади. Провели оптимизацию планировочных решений. Площадь здания ужалась с 21 тыс. кв.м до 17,5 тыс. кв.м. Так удалось выйти на определенную экономию.

В парадной зоне храма для служителей Фемиды посетителей встречает белоснежная статуя богини правосудия, символизирующая беспристрастие. Античные мотивы вестибюля, который выступает смысловым центром здания, поддерживаются колоннами.

Сердце здания - зал Пленума на 110 мест. Здесь будут рассматриваться материалы обобщения судебной практики, статистики. Пленум дает общим судам разъяснения по вопросам применения законодательства, что актуально с учетом динамично меняющегося законодательства. Помещение выполнено в форме овала, без острых углов. На стенах представлены государственный герб и гербы всех областей и Минска. Акцентом стал витраж - стилизация слуцких поясов на потолке. Его автор художник Владимир Кривоблоцкий, который ранее украшал центральный зал Дворца Независимости.

По словам Владимира Архангельского, при строительстве здания Верховного суда в основном использовались отечественные материалы. Во внутреннем убранстве тоже присутствует национальный орнамент. В отделке все достаточно лаконично, но вместе с тем благодаря современным материалам, цветовым и стилистическим решениям стильно и свежо.

Кроме зала Пленума, на первом этаже предусмотрели актовый зал (зал заседаний) на 374 места, зал Президиума на 43 места, кабинеты. Со второго по пятый - кабинеты судей и работников аппарата Верховного суда, 16 залов судебных заседаний с сопутствующими помещениями, залы совещаний, приема делегаций, технологические и инженерные помещения, архивы, библиотека.

Залы судебных заседаний довольно просторны, вместительны и комфортны. В некоторых выделены скамейки для переводчиков. Есть все необходимое для работы сурдопереводчика.

Служебные кабинеты судей небольшие, но функциональные. Здесь ничего лишнего: рабочие столы, необходимая техника и места для хранения документов. На дверях - электронные замки. Каждый сотрудник имеет персональный ключ с разной степенью допуска к помещениям.

Пространство спланировано так, что специалисты разных судебных коллегий (по уголовным, гражданским, экономическим делам и коллегии по делам интеллектуальной собственности) располагаются на разных этажах. Причем на каждом этаже предусмотрели свое цветовое решение: чем выше поднимаешься, тем светлее и воздушнее становятся стены.

Сотрудники Верховного суда уверены, что объединение всех судебных коллегий в одном здании позволит сделать организацию работы высшей судебной инстанции и в целом всех судов общей юрисдикции более планомерной и четкой.

Для качественного осуществления правосудия предусмотрено множество сопутствующих помещений. Есть комнаты адвокатов, прокуроров, при залах судебных заседаний - помещения для свидетелей. С открытием нового здания им не придется ожидать в коридоре, когда вызовут на заседание суда.

Здание оснащено современным аппаратно-программным комплексом, который включает в себя информационные системы, отвечающие за жизнеобеспечение важнейших направлений деятельности как Верховного суда, так и всей системы судов общей юрисдикции Беларуси. Комплекс представляет собой мультимедийную систему для судебных заседаний и мероприятий любого уровня сложности с возможностью их звукового сопровождения, трансляций видеоизображений, аудио- и видеопротоколирования, документирования и записи.

Новые технические возможности позволяют завершить работу над созданием единой информационной системы судов общей юрисдикции. Это улучшит управляемость процессом, обмен информацией, ее анализ, подготовку управленческих решений, которые необходимы со стороны Верховного суда для нормальной организации судебной деятельности.

Пятый подъезд, через который можно попасть в приемную для граждан и представителей юридических лиц, оборудован пандусом. Таким образом решен вопрос безбарьерной среды. Постовой на мониторе будет видеть у подъезда человека на коляске, спускаться и при необходимости помогать тому подняться.

В зоне приема граждан есть банкомат и платежный терминал, через который можно оплатить, например, госпошлину.

Что касается пространства перед зданием, оно открытое - небольшая площадь с общественной парковкой (служебный транспорт будет располагаться с тыльной стороны).

Такие объекты, как здание Верховного суда, знаковы для страны. Для служителей Фемиды - это дом, где все гармонично и функционально, а главное, работает на общую цель - качественное и оперативное осуществление правосудия.

Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ,

ФОТО Геннадия ЖИНКОВА,

БЕЛТА.-0-

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Минск, суд
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Новое здание Верховного суда Судебные коллегии и структурные подразделения Верховного суда размещены в боковых крыльях здания, а основные залы и пространства - в пятиэтажном центральном объеме с необходимым их зонированием.
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