РЕПОРТАЖ: Весенний новый год - Навруз

Новый год отмечают не только зимой. В природном цикле он наступает, когда уходят холода и пробуждается все живое. Именно в это время и принято отмечать восточный новый год - праздник Навруз. Своими корнями он уходит в глубокую древность, имеет уникальную философию и традиции празднования. Корреспондент БЕЛТА побывала на торжестве, чтобы узнать, кто и как отмечает весенний новый год Навруз.

В залах и холлах столичного отеля "Марриотт" - непривычная суета. Воздух пропитан сладковатыми карамельно-пряными ароматами, по коридорам снуют женщины в пестрых восточных нарядах, доносятся звуки домбры и бубнов - это репетируют перед выступлением фольклорные коллективы.

В этом году празднование Навруза в Минске проходит особенно масштабно. Торжество организовали, объединившись, 9 посольств - Азербайджана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана в Республике Беларусь. "Праздник в том случае праздник, если к тебе приходят друзья, родные, близкие и ты веселишься. Поэтому мы - восточные страны, страны Центральной Азии, Иран, Турция - решили вместе собраться и отпраздновать", - рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в нашей стране Насирджан Юсупов.

Слово "навруз" (встречается много интерпретаций его произношения и написания - "новруз", "ноорэз" и др.) означает "новый день". Традиции празднования древнего нового года уже более 3 тыс. лет. Даты в разных странах могут отличаться в пределах двух-трех дней. Дипломаты и представители диаспор собрались вместе на торжество в преддверии праздника - 18 марта.

А официальный Международный день Навруз отмечается 21 марта - такое решение было принято Организацией Объединенных Наций. С 2009 года этот праздник включен ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Навруз является одним из любимых праздников для жителей восточных стран. "Это Новый год. 21 марта - день равноденствия, когда светлое и темное время равны, но светлое начинает увеличиваться, добро начинает побеждать зло. Поэтому на Востоке его отмечают с особым трепетом", - пояснил Насирджан Юсупов.

Традиция эта настолько древняя, что назвать точное время ее возникновения невозможно. Известно, что Навруз уже существовал во времена Персидской империи, а его корни уходят еще в зороастризм. Отсюда - множество символичных обрядов, передаваемых из поколения в поколение на протяжении многих веков. Обязательные атрибуты праздника - свечи (огонь оберегает от злых духов), зеркало и крашеные яйца (для символичного завершения старого астрономического года и встречи первого дня нового).

Особое искусство - это приготовление праздничных блюд и сервировка стола на Навруз. Раньше это умение передавалось от более опытных женщин молодым, а теперь в интернете есть специальные форумы и сообщества, где хозяйки делятся секретами кулинарного мастерства именно в подготовке к Наврузу.

Например, на праздничном столе обязательно присутствуют 7 блюд, название которых начинается с буквы "с". Это требование неукоснительно соблюдалось и на торжестве в Минске. Белорусские гости праздника с любопытством изучали таблички с незнакомыми словами под блюдами с угощением: "себ" (яблоко), "сир" (чеснок), "сабза" (зелень), "сирко" (уксус), "самбуса" (самса), "суманак", а все вместе - "хафт Син".

"Суманак" - это не просто сладкое блюдо, это особый ритуал. Готовят его из пророщенной пшеницы, ростки которой измельчают в ступке, а из образовавшейся кашицы готовят сусло. В него добавляют муку и масло, долго варят до образования светло-коричневой массы и разливают порционно в пиалы.

Процесс такой долгий и трудоемкий, что женщины обычно собираются вместе и готовят суманак до поздней ночи, по очереди размешивая массу в котле, чтобы не пригорела.

Десерт получается настолько вкусным, что от него невозможно отказаться. Хотя до этого уже были многочисленные дегустации, и казалось, что физическая возможность потреблять пищу исчерпана. Приходить на Навруз сытым противопоказано. Угощений очень много, выглядят и пахнут они настолько аппетитно, что хочется попробовать все. Одного только плова было несколько разновидностей, ведь у каждого народа - свои особенности его приготовления. В Иране его делают, например, с вишней. А есть разновидность плова - халим аши, где вместо риса - пшеница.

Многое в праздновании Навруза очень напоминает наш славянский Новый год. Это также семейное торжество, когда родственники собираются вместе. Послы, дипломаты, представители диаспор пришли отметить Навруз вместе с супругами и детьми.

Приглашенных гостей встречали по-восточному щедро, торжественно, хлебосольно. Даже символичное зеленое растение присутствовало. Правда, вместо привычного для нас в зимний Новый год хвойного дерева во время Навруза дома и столы украшают ярко зеленые, сочные ростки пшеницы, как символ весны, зарождающейся жизни.

Конечно, какой же новый год без песен, плясок и веселья. Выступления на сцене так увлекали и завораживали публику, что она забывала о накрытых столах и о пище натуральной в пользу пищи духовной - искусства разных народов и национальностей. И даром что коллективы выступали самодеятельные. Мелкие нюансы их выступления с лихвой компенсировались искренностью и страстностью исполнения. Песня таджикских студентов растрогала даже строгую дипломатическую публику, и вокруг сцены возник импровизированный танцпол.

Когда азербайджанские джигиты из школы кавказских танцев "Легенды Кавказа" исполняли лезгинку, казалось, что со сцены в зал полетят искры - настолько были эмоциональны и энергичны их движения.

Коллективом руководит Вюсал Караев. Молодой человек переехал в Беларусь из Азербайджана с родителями в 1994 году и с тех пор живет здесь. Но про малую родину не забывал никогда. Говорит, что вдали от нее желание знать о своих корнях, традициях своего народа проявляется еще острее. Личное увлечение в результате переросло в общественно-культурную деятельность - Вюсал основал коллектив кавказских танцев.

Но все же фаворитами Навруза стали совсем юные артисты - Лайла Магомедова и Василий Остромецкий. Лезгинка в исполнении этого дуэта была настолько трогательной, чувственной, эффектной, что аплодисменты не умолкали на протяжении всего выступления и звучали порой громче музыки.

Восьмилетний Василий очень гармонично выглядел в роли джигита. Пока он был на сцене, никто и не догадывался, что под папахой скрывается светловолосый мальчишка типичной славянской внешности. Почему он вдруг увлекся лезгинкой? Сам танцор отвечает по-детски просто и прямолинейно: понравилось.

Более подробно разъясняет Патимат Магомедова - руководитель школы лезгинки "АссаДэнс", мама Лайлы, партнерши Василия: "Он очень одаренный мальчик, давно занимается танцами. В его репертуаре очень много жанров - и современные, и классические танцы. Но лезгинка - это его любимый". Постановкой номера для детей занималась сама Патимат. В свое время она танцевала в дагестанском балете, а после переезда с семьей из Дагестана в Минск решила основать собственную школу лезгинки. Это, по ее словам, дает возможность и творчески реализоваться, и помнить о своем происхождении, передавать детям традиции своего народа.

Примеры таких дуэтов, как Лайла и Василий, очень вдохновляют и вселяют надежду, что люди будут помнить о своем единстве, ценить и уважать других, даже если они так не похожи на тебя.

Празднование Навруза в Минске стало ярким примером народной дипломатии. "Философия этого праздника такова, что призывает жить в гармонии с миром, окружающей природой, быть ближе, помогать друг другу, жить во взаимоуважении, делать добро, созидать, чтобы в каждой семье царили мир, благополучие, достаток. Философия Навруза не ограничена вероисповеданиями или национальностями. В ней есть то, что близко всем нам", - сказал, поздравляя собравшихся, первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Виктор Гуминский.

Многие ошибочно связывают Навруз исключительно с мусульманскими странами и видят в нем религиозный подтекст. На самом деле праздник этот возник гораздо раньше, чем ислам получил распространение на Ближнем Востоке. Более того, в отдельных исламских стран он официально запрещен. Например, в Сирии. В Турции нельзя было отмечать Навруз до 1991 года. "Было время, когда были репрессированы народы, песни и в том числе и Навруз. Многие видели в нем религиозный оттенок. Но он не имеет отношения к религии. Это праздник весеннего равноденствия. И с 2009 года, когда принято решение ЮНЕСКО о включении Навруза в список нематериального культурного наследия человечества, мы отмечаем его на территории от Китайской стены до Балкан. Он очень важен, так как дал нам возможность сохранить культуру и традиции наших народов", - сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов.

Сейчас Навруз отмечают как государственный или национальный праздник во многих странах Центральной Азии, Черноморского бассейна, на Кавказе, Ближнем Востоке. "Этот день дает нам новые надежды. Хочу пожелать всем единства, согласия, дружбы, стабильности, уверенности в завтрашнем дне", - обратился ко всем Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана Ермухамет Ертысбаев.

Екатерина КРИШЕНИК,

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