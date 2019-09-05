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05 сентября 2019, 19:29

РЕПОРТАЖ: Ветеран Людмила Певнева: люблю смотреть, как люди смеются

Связная партизан, ветеран труда, многодетная мать, воспитавшая троих детей, которые подарили ей шестерых внуков, семь правнуков и одного праправнука, смело утверждает: у нее вся жизнь впереди. Уроженка Гомельской области Людмила Певнева своим примером доказывает истинность фразы "Не стареют душой ветераны". Сегодня она отмечает свое 95-летие и принимает гостей, которых немало: тут и родня, и друзья, и даже министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. Корреспонденты БЕЛТА тоже напросились в гости - не каждый день выпадает шанс пообщаться с очевидцем и участником народного движения за освобождение от фашистских захватчиков, добавить в летопись памяти о победе еще несколько страниц воспоминаний. А их у Людмилы Васильевны столько, что лишь успевай записывать.

"Много времени прошло, но когда вспоминаю годы войны, меня и теперь бросает в дрожь. Внуки настояли, чтобы я вела дневник воспоминаний военных лет. Писала его месяца три: начну, остановлюсь - каждая история дается очень тяжело. Правнучка говорила, что когда они читали, плакали", - делится юбилярша. Показать те записи она не может: внучка набрала текст на компьютере и разослала копии детям Людмилы Васильевны - Анатолию в Москву, Валентине в Слоним. Об этом рассказывает третья дочка ветерана Татьяна Шашок, которая с мужем Николаем приехала поздравить маму с юбилеем.

"Война застала меня в поселке Довск Рогачевского района, мне было 17 лет. Там я познакомилась с будущим мужем Матвеем Максимовичем. Он два месяца добирался на родину из плена, вернулся в декабре 1941 года. Таких беглых пленных было пятеро. Наш староста определил их в семьи, где мужья ушли на фронт. Начался 1942-й, и мы все ушли в подполье, начали организовываться партизанские отряды. Незамужних девушек забирали в Германию. И Матвей тогда взял меня в жены. Расписались, обвенчались в конце декабря 1942 года, а через два месяца мой Матвей ушел в партизанский отряд. Я тоже хотела с ним уйти, но пришлось остаться - в поселке нужна была связная", - отвлекаясь на детали, но все же четко, словно пунктиром, рисует линию своей жизни Людмила Певнева.

Сведения она передавала в церкви через дочь священника Аню. "Если Аня убирает нагар от свечей - это сигнал, что надо к ней подойти. Я покупаю свечу, ставлю ее, а она в это время мне на ухо говорит: "Будет блокада завтра". Я передаю нашим, чтобы подготовились", - раскрывает секреты своей деятельности в тылу врага ветеран. Однажды попалась подпольщикам информация, что немцы хотят убить одного из своих полицейских - местного парня, старшего из пятерых детей, который был вынужден пойти на службу к оккупантам, но тайно помогал партизанам. Предостеречь его об опасности не получалось - он как раз стоял в карауле у одного из мостов. Тогда Людмила через сестру передала записку, а в ней план, по которому партизаны организуют налет на мост, чтобы в это время парень мог незаметно уйти.

Записки, свернутые в тоненькие трубочки, которые она передавала, юная связная никогда не читала - для безопасности и своей, и информации. Просто прятала в зашитый подгиб юбки и потом относила в условленное место, порой почти под самым носом у немцев.

"Было так страшно: утром встаешь и не знаешь, что тебя ждет, - вдруг с дрожью в голосе признается собеседница. - Как-то сразу троих девчат из комендатуры немцы взяли в наряд. Причем всех тех, которые вышли замуж за бывших пленных, что в партизаны ушли. Мы идем и гадаем: совпадение это или опасность какая. А до этого я втихаря записку под условленный кирпич положила. Поэтому, когда нас забрали, кровь в теле схлынула вниз. Всех троих повели в разные стороны. Меня пожилой немец повел в сторону кладбища. Подумала - все, расстреляет. Но прошли мимо, дошли до больницы. Выдохнула, успокоилась. Оказались мы на кухне, и немец где жестами, где словами дает указания: принести дрова, затопить печь, помыть пол. А сам замесил тесто и поставил в печь два противня с пирогами. Когда закончили, отрезал от уголка кусок, дал мне и указал на дверь: "Авэк!" Не помню даже, как за пазуху запихнула пирог, и прямо через поле побежала домой к свекрови".

Кстати, записка, которую юная связная Люда положила под кирпич, помогла организовать побег нескольких пленных в партизанский отряд.

Хорошо помнит Людмила Васильевна и то, как 3 декабря 1943 года вернулись в деревню партизаны. Их сразу направили в военкомат и на фронт, но Матвея, как инженера по торфоразработке, - на завод. Так что до 1944 года супруги изредка все же виделись. На фронт жена провожала мужа уже на 3-м месяце беременности. И множество подобных историй доказывает, что даже на войне жизнь побеждала.

Среди юбилейных медалей на кителе ветерана почетное место занимают орден Отечественной войны, медаль "За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.". Но самой ценной наградой Людмила Васильевна считает медаль "Ветеран труда". Конечно, трудовой стаж в 43 года (на пенсию она ушла с должности заместителя главного бухгалтера экспериментальной базы "Довск") достоин большего, чем просто уважения.

"Как было тяжело восстанавливать хозяйство страны из руин, вы даже не представляете. Мы не ели, не пили, ходили абы как. Это вы сейчас не знаете, что надеть. У нас, бывало, привезут в магазин штапель - сошьешь платье, носишь неделю, в выходные стираешь - и по новой. Обуви и вовсе не хватало, босиком ходили. По кабинету в бухгалтерии пятками "тук-тук". А когда купила туфли, то до работы их в мешочке носила несколько километров, берегла. Все это - истинная правда", - внушает молодому поколению ветеран.

Тяготы жестоких и тревожных военных лет и голодной поры наложили свой отпечаток на юную девушку. "За всю жизнь никогда не смеялась. Но люблю смотреть, как красиво смеются другие. И думаю: чего же я так не смеюсь?" - размышляет юбилярша, пока фотографы пытаются поймать хоть мимолетную улыбку на все еще красивом лице.

Вот уже 17 лет, как Людмила Васильевна проживает в Республиканском интернате ветеранов войны и труда. Приехала вслед за своим вторым, гражданским мужем. Их знакомство стало еще одним удивительным подарком судьбы, которая, очевидно, любит оптимистов и любящих жизнь. "Мы познакомились в деревне, куда он приехал в гости к племяннице. Иду я по улице, смотрю - чужой мужчина, не местный. Оглянулась, он тоже. Потом он рассказывал, что, как вернулся к племяннице, признался ей, мол, встретил женщину - его будто током ударило. И назавтра они уже приходят ко мне в гости - знакомиться, - вспоминает Людмила Васильевна. - Он всю войну прошел, интересная судьба. Хороший хозяин был. Повезло мне с ним".

Поздравить юбиляра в интернат с цветами, подарками и добрыми пожеланиями приехали министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, ее заместитель Александр Румак, а также ребята из средней школы №7 Минска, которые подготовили музыкальный сюрприз.

"Хорошо, когда у человека есть в жизни кто-то, на кого он может равняться, - поделилась министр труда и соцзащиты. - Когда я приехала в этот дом и ближе познакомилась с Людмилой Васильевной, то увидела в ней эталон. Хочется через много лет быть такой же красивой и бодрой и, самое главное - любить жизнь и людей, которые меня окружают. Если этим руководствоваться, то неважно, сколько тебе лет, всегда будешь внутренне молод и красив", - уверена Ирина Костевич.

Екатерина КНЯЗЕВА,

Фото Сергея ШЕЛЕГА,

БЕЛТА.-0-

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