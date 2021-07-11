Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Воскресенье, 11 июля 2021
Минск Переменная облачность +29°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:01 Число жертв схода оползня в Японии достигло 10 В мире
14:58 ФОТОФАКТ: Городской пикник Vulitsa Ezha проходит в Ботаническом саду Регионы
14:42 БЖД назначила дополнительный поезд по маршруту Брест-Москва-Брест с 15 по 20 июля Общество
14:39 РЕПОРТАЖ: Воскрешение деда Талаша Общество
14:12 Команда Беларуси по плаванию прибыла в Японию Спорт
14:12 "Ты мешаешь жить и мне не нужен" – актер Вячеслав Гришечкин об отце, предательствах и любимой жене Калейдоскоп
14:01 В Беларуси аккредитован первый орган по сертификации услуг профессиональной уборки Экономика
13:50 Более 10 нелегальных мигрантов погибли в ДТП в Турции В мире
13:30 Польше следует разобраться со своими проблемами, а мы без внешней помощи решим свои - мнение Политика
13:01 Минздрав определил особенности оказания медпомощи с применением телемедицинских технологий Общество
12:45 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1020 пациентов с COVID-19, выписаны 1220 Общество
12:37 В очереди на выезд из Беларуси в ЕС скопилось более 1,1 тыс. фур Регионы
12:31 Следователи устанавливают потерпевших от мошеннических действий жителя Бреста Происшествия
12:14 Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 75 районах Беларуси Общество
12:01 В России выявили 25 033 заразившихся коронавирусом за сутки В мире
11:54 СК возбудил уголовное дело по факту ДТП в Минске с погибшей Происшествия
11:46 Женская сборная Беларуси выиграла второй матч молодежного ЧМ по волейболу Спорт
11:35 В Болгарии начались досрочные выборы депутатов парламента В мире
11:29 Вблизи Ганцевичей спасатели нашли заблудившуюся в лесу женщину Происшествия
11:24 Санэпидслужба обновила перечень зон отдыха, где запрещено или ограничено купание Общество
11:08 Досрочные парламентские выборы начались в Молдове В мире
10:51 Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 12 июля из-за жары Общество
10:44 Мобильные датчики контроля скорости будут работать в Минске на 11 участках Регионы
10:37 В Барановичском районе горело здание горпоселковой больницы Происшествия
10:32 Футболисты Англии и Италии определят чемпиона Европы Спорт
10:15 В Минске пьяный водитель сбил двух женщин - одна скончалась на месте Происшествия
10:06 Люлька с рабочими опрокинулась на стройке в Витебске Происшествия
10:02 Футболисты сборной Аргентины в 15-й раз выиграли Кубок Америки Спорт
09:03 Лукашенко: Беларусь заинтересована в наращивании торгово-экономического сотрудничества с Монголией Президент
09:00 От вас зависит финансовая возможность обеспечивать нацбезопасность - Лукашенко поздравил налоговиков Президент
Все новости
Все новости
Общество
11 июля 2021, 14:39

РЕПОРТАЖ: Воскрешение деда Талаша

Дед Талаш - легендарный полешук. В 75 лет он ушел в партизаны, чтобы сражаться с поляками. Успел повоевать и с нацистами во время Второй мировой войны, хоть на тот момент ему было уже под сотню. О героизме Талаша написано много, однако мало где рассказывается, каким Василий Исаакович был человеком. Чтобы это выяснить, отправились на его малую родину - в деревню Новоселки Петриковского района и пообщались с местным жителем, лично знавшим известного партизана.

"Несмотря на возраст обладал феноменальной памятью"

По воспоминаниям односельчан, Талаш был миролюбивым и добродушным, поэтому для многих стало откровением, когда во время советско-польской войны 1919-1921 годов дед ушел в подполье. До поры до времени Василий Исаакович никуда и не собирался. Все решил случай.

- В Новоселки пришли польские войска, стали издеваться над местными жителями. У Талаша хотели забрать последний стог сена. Тот просил их не делать этого, ведь тогда не будет чем кормить корову. В ответ поляки только посмеялись, после чего Василий Исаакович схватился за вилы и пошел на обидчиков. Тогда Дмитрий, его младший сын, сдержал отца. Пока оторопевшие от происходящего поляки приходили в себя, дед сбежал в лес, - рассказывает старший научный сотрудник отдела истории национального героя Деда Талаша и партизанского движения Петриковщины краеведческого музея Надежда Муратшина.

Там он отыскал красноармейцев, среди которых оказался офицер, квартировавший у полешука до прихода в деревню поляков. Василий Исаакович хорошо ориентировался в здешних лесах, поэтому ему доверили командование партизанским отрядом.

- Несмотря на возраст, он обладал феноменальной памятью и всегда по несколько раз просчитывал все действия во время операций. Поэтому не удивительно, что стал разведчиком 2-го батальона 417-го полка 47-й дивизии Красной армии. Однако вскоре заболел возвратным тифом, а после госпиталя вернулся домой, - дополняет Надежда Ивановна.

"Никогда не курил и не пил"

После советско-польской войны Талаш в Новоселках стал местной знаменитостью. По вечерам в его хате собирались дети и молодежь, чтобы послушать истории о партизанской жизни, а также сказки, которых Василий Исаакович знал неимоверное множество. Одним из постоянных гостей был Федор Корж. Сейчас Федору Афанасьевичу 89 лет, но некоторые детали встреч с легендарным односельчанином он отлично помнит:

- Посреди комнаты, где мы собирались, висел большой лучник (светильник. - Прим.) со здоровым абажуром. Обычно дед что-то рассказывал и попутно плел лапти. А я сидел рядом, малой же был совсем, и подавал заготовки из лозы. Больше всего мне нравились его сказки. Честно, сейчас уже и не вспомню сюжеты, но было всегда интересно. А дед еще интригу постоянно держал: концовку только на следующий день рассказывал.

Талаш мог похвастаться не только отличной памятью, но и хорошей физической формой. Даже в 95 лет Василий Исаакович в одиночку пахал большое поле, таскал тяжести.

- Он был хоть и невысокий, но коренастый, плечистый. Ноги и руки толщенные! Поздороваешься - ладонь потом полдня болит. Сила в них такая была. Помню, как он однажды из Куритичей, где жила его сестра, приволок огромные каменные жернова весом, может, под 30 килограммов. А эта дорога километров 15 была. Думаю, весь секрет в том, что Талаш никогда не курил и не пил. Всегда аккуратный, ухоженный, - уверяет Федор Корж. - Никогда и никому не отказывал в помощи. Надо в лес за дровами свозить - вез. Нужно картошку посадить - приведет кобылу поле вспахать.

В подарок - кобыла и воз

В 1941 году Новоселки оккупировали немцы. Талаша они не трогали, потому что не знали о его партизанском прошлом. Чтобы избежать расстрела и репрессий в отношении семьи, Василий Исаакович продумал целую спецоперацию, которую воплотил в жизнь в декабре 1942 года.

- Дед очень любил рыбалку: и летом, и зимой постоянно ходил на Припять. И вот в один прекрасный день он взял вентяры (рыболовецкие снасти. - Прим.), пошел на речку и не вернулся. Немцы нашли в лунке одежду, в которой Талаш ушел из дома. По деревне поползли слухи, что Василий Исаакович утонул, - объясняет Федор Корж.

- А до этого он написал немцам жалобу на сына Дмитрия, с которым жил в одном доме. Мол, тот его не кормит, заставляет спать на голых досках. А в конце добавил: "Жизнь стала такой невыносимой, хоть топись", - добавляет Надежда Муратшина.

Сделал он это, чтобы после его исчезновения у немцев не возникло вопросов к сыну. Разыграв свою гибель, Талаш лесами двинулся в Красную Слободу, где была партизанская зона.

- Какое-то время он помогал пускать под откос немецкие эшелоны. Местность знал хорошо, ориентировался без никакой карты, поэтому операции заканчивались успешно. А уже в январе 1943-го Василий Исаакович оказался в Москве. Там он впервые встретился с Якубом Коласом, который, узнав о приезде легендарного партизана, сорвался из Ташкента, где находился в эвакуации, - говорит Надежда Ивановна.

Вскоре дед Талаш вернулся в родную деревню. Федор Афанасьевич утверждает, что никто особо не удивился "воскрешению" старика:

- Все понимали, что Исаакович не потонул, а пошел в партизаны. Но для немцев сделали вид, что поверили. Уже после окончания войны советская власть подарила ему кобылу и воз, на которой он потом с Дмитрием пахал огород. А чуть позже они с сыном и новый дом построили. И это в 100 лет.

Не стало Талаша на 102-м году жизни. Его направили на операцию в Минск, но спасти не смогли. Похоронили легендарного партизана на кладбище в Петрикове.

Старший сын Талаша, Данила, после войны два года был председателем местного совхоза, а сам Василий Исаакович одно время возглавлял Новоселковский сельсовет.

Вадим БАННЫЙ,

Рамиль НАСИБУЛИН,

газета "7 дней".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Петриков репортаж
Новости рубрики Общество
Фото из архива БЖД назначила дополнительный поезд по маршруту Брест-Москва-Брест с 15 по 20 июля
Фото из архива Минздрав определил особенности оказания медпомощи с применением телемедицинских технологий
Фото из архива За сутки в Беларуси зарегистрированы 1020 пациентов с COVID-19, выписаны 1220
Фото из архива Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 75 районах Беларуси
Фото из архива Санэпидслужба обновила перечень зон отдыха, где запрещено или ограничено купание
Фото из архива Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 12 июля из-за жары
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: стремление белорусов к независимости объясняется непокорностью и свободолюбием наших предков
Праздник Купалье всегда был национальным достоянием Беларуси - Лукашенко
Более 900 абитуриентов зарегистрировались для прохождения ЦТ в резервные дни
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 75 районах Беларуси
Топ-новости
Певец Серега проверил на крепость рукопожатие Лукашенко
Минздрав определил особенности оказания медпомощи с применением телемедицинских технологий
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1020 пациентов с COVID-19, выписаны 1220
Женская сборная Беларуси выиграла второй матч молодежного ЧМ по волейболу
Польше следует разобраться со своими проблемами, а мы без внешней помощи решим свои - мнение
Санэпидслужба обновила перечень зон отдыха, где запрещено или ограничено купание
Спутник без виз. Готовы ли медучреждения к приему иностранных пациентов
Белорусский дискобол Евгений Богуцкий выиграл серебро молодежного ЧЕ в Эстонии
Июль снова задал жару: как избежать перегрева - рекомендации
Макей о строительстве Литвой стены на границе с Беларусью: ради бога, пусть строят
ФОТОФАКТ: Республиканская акция "День открытых дорог"
Сотрудники ГАИ являются главными гарантами спокойствия на дорогах нашей страны - Заяц
Сенатор: Польша активно, грубо и на правительственном уровне вмешивается во внутренние дела Беларуси
Победителями республиканского проекта "Властелин села" стали представители Могилевской области
Беларусь на полях ООН привлекла внимание к резонансным случаям нарушений прав человека на Западе
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Купалье в Александрии - 2021 Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Славянский базар в Витебске-2021
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.