РЕПОРТАЖ: Воскрешение деда Талаша

Дед Талаш - легендарный полешук. В 75 лет он ушел в партизаны, чтобы сражаться с поляками. Успел повоевать и с нацистами во время Второй мировой войны, хоть на тот момент ему было уже под сотню. О героизме Талаша написано много, однако мало где рассказывается, каким Василий Исаакович был человеком. Чтобы это выяснить, отправились на его малую родину - в деревню Новоселки Петриковского района и пообщались с местным жителем, лично знавшим известного партизана.

"Несмотря на возраст обладал феноменальной памятью"

По воспоминаниям односельчан, Талаш был миролюбивым и добродушным, поэтому для многих стало откровением, когда во время советско-польской войны 1919-1921 годов дед ушел в подполье. До поры до времени Василий Исаакович никуда и не собирался. Все решил случай.

- В Новоселки пришли польские войска, стали издеваться над местными жителями. У Талаша хотели забрать последний стог сена. Тот просил их не делать этого, ведь тогда не будет чем кормить корову. В ответ поляки только посмеялись, после чего Василий Исаакович схватился за вилы и пошел на обидчиков. Тогда Дмитрий, его младший сын, сдержал отца. Пока оторопевшие от происходящего поляки приходили в себя, дед сбежал в лес, - рассказывает старший научный сотрудник отдела истории национального героя Деда Талаша и партизанского движения Петриковщины краеведческого музея Надежда Муратшина.

Там он отыскал красноармейцев, среди которых оказался офицер, квартировавший у полешука до прихода в деревню поляков. Василий Исаакович хорошо ориентировался в здешних лесах, поэтому ему доверили командование партизанским отрядом.

- Несмотря на возраст, он обладал феноменальной памятью и всегда по несколько раз просчитывал все действия во время операций. Поэтому не удивительно, что стал разведчиком 2-го батальона 417-го полка 47-й дивизии Красной армии. Однако вскоре заболел возвратным тифом, а после госпиталя вернулся домой, - дополняет Надежда Ивановна.

"Никогда не курил и не пил"

После советско-польской войны Талаш в Новоселках стал местной знаменитостью. По вечерам в его хате собирались дети и молодежь, чтобы послушать истории о партизанской жизни, а также сказки, которых Василий Исаакович знал неимоверное множество. Одним из постоянных гостей был Федор Корж. Сейчас Федору Афанасьевичу 89 лет, но некоторые детали встреч с легендарным односельчанином он отлично помнит:

- Посреди комнаты, где мы собирались, висел большой лучник (светильник. - Прим.) со здоровым абажуром. Обычно дед что-то рассказывал и попутно плел лапти. А я сидел рядом, малой же был совсем, и подавал заготовки из лозы. Больше всего мне нравились его сказки. Честно, сейчас уже и не вспомню сюжеты, но было всегда интересно. А дед еще интригу постоянно держал: концовку только на следующий день рассказывал.

Талаш мог похвастаться не только отличной памятью, но и хорошей физической формой. Даже в 95 лет Василий Исаакович в одиночку пахал большое поле, таскал тяжести.

- Он был хоть и невысокий, но коренастый, плечистый. Ноги и руки толщенные! Поздороваешься - ладонь потом полдня болит. Сила в них такая была. Помню, как он однажды из Куритичей, где жила его сестра, приволок огромные каменные жернова весом, может, под 30 килограммов. А эта дорога километров 15 была. Думаю, весь секрет в том, что Талаш никогда не курил и не пил. Всегда аккуратный, ухоженный, - уверяет Федор Корж. - Никогда и никому не отказывал в помощи. Надо в лес за дровами свозить - вез. Нужно картошку посадить - приведет кобылу поле вспахать.

В подарок - кобыла и воз

В 1941 году Новоселки оккупировали немцы. Талаша они не трогали, потому что не знали о его партизанском прошлом. Чтобы избежать расстрела и репрессий в отношении семьи, Василий Исаакович продумал целую спецоперацию, которую воплотил в жизнь в декабре 1942 года.

- Дед очень любил рыбалку: и летом, и зимой постоянно ходил на Припять. И вот в один прекрасный день он взял вентяры (рыболовецкие снасти. - Прим.), пошел на речку и не вернулся. Немцы нашли в лунке одежду, в которой Талаш ушел из дома. По деревне поползли слухи, что Василий Исаакович утонул, - объясняет Федор Корж.

- А до этого он написал немцам жалобу на сына Дмитрия, с которым жил в одном доме. Мол, тот его не кормит, заставляет спать на голых досках. А в конце добавил: "Жизнь стала такой невыносимой, хоть топись", - добавляет Надежда Муратшина.

Сделал он это, чтобы после его исчезновения у немцев не возникло вопросов к сыну. Разыграв свою гибель, Талаш лесами двинулся в Красную Слободу, где была партизанская зона.

- Какое-то время он помогал пускать под откос немецкие эшелоны. Местность знал хорошо, ориентировался без никакой карты, поэтому операции заканчивались успешно. А уже в январе 1943-го Василий Исаакович оказался в Москве. Там он впервые встретился с Якубом Коласом, который, узнав о приезде легендарного партизана, сорвался из Ташкента, где находился в эвакуации, - говорит Надежда Ивановна.

Вскоре дед Талаш вернулся в родную деревню. Федор Афанасьевич утверждает, что никто особо не удивился "воскрешению" старика:

- Все понимали, что Исаакович не потонул, а пошел в партизаны. Но для немцев сделали вид, что поверили. Уже после окончания войны советская власть подарила ему кобылу и воз, на которой он потом с Дмитрием пахал огород. А чуть позже они с сыном и новый дом построили. И это в 100 лет.

Не стало Талаша на 102-м году жизни. Его направили на операцию в Минск, но спасти не смогли. Похоронили легендарного партизана на кладбище в Петрикове.

Старший сын Талаша, Данила, после войны два года был председателем местного совхоза, а сам Василий Исаакович одно время возглавлял Новоселковский сельсовет.

Вадим БАННЫЙ,

Рамиль НАСИБУЛИН,

газета "7 дней".-0-