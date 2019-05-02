РЕПОРТАЖ: Выставка "СМІ ў Беларусі": показали закулисье журналистики и угостили партизанской кашей

Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" в этом году уже 23-я по счету. Вместе с тем она не перестает удивлять посетителей. Форум разместился в административном комплексе по проспекту Победителей, 14 на площади более 1 тыс. кв.м и собрал на этот раз свыше 50 экспонентов, которые представляют средства массовой информации Беларуси, России, Украины, стран Балтии, Узбекистана и КНР. Открытие выставки было запланировано на 12.00, но уже за час до этого здесь было многолюдно. Вместе с посетителями форума охватить необъятное попробовали и корреспонденты БЕЛТА.

Лукашенко: успешное развитие журналистики - один из важнейших факторов информационного суверенитета Это отмечается в приветствии Президента Беларуси Александра Лукашенко участникам ХХІІІ Международной специализированной выставки "СМІ ў Беларусі", которое на торжественном открытии выставки зачитал заместитель главы Администрации Президента Владимир Жевняк.

Заместитель главы Администрации Президента Владимир Жевняк

Министр информации Александр Карлюкевич

Карлюкевич: каждый журналист должен осознавать свою ответственность "Фундаментальные основы журналистики остаются неизменными: безусловная приверженность фактам, объективность, непредвзятость, профессионализм, жажда самореализации и творческий поиск", - сказал министр информации Александр Карлюкевич.

Экспозиция отражает весь спектр информационного пространства страны. В ней участвуют печатные и аудиовизуальные республиканские и региональные СМИ, интернет-ресурсы, информационные агентства, операторы и дистрибьюторы кабельного телевидения, распространители печатной продукции, издательства. Для журналистов это хорошая возможность встретиться со своими коллегами, для посетителей - ближе познакомиться и пообщаться со звездами радио- и телеэфира, журналистами информационных агентств и печатных СМИ. При этом каждый из экспонентов старался привлечь внимание именно к своему стенду.

Так, Белорусское телеграфное агентство угостило посетителей выставки партизанской кашей. Она была настолько ароматной и вкусной, что многие подходили за добавкой.

Стенд БЕЛТА представил на форуме уникальные кадры фотоархива 1941-1944 годов. Фотоэкспозиция "75 мгновений войны", посвященная 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, не осталась незамеченной. Среди кадров - аэрофотосъемка горящего Минска после налетов люфтваффе 24-25 июня 1941 года, эшелоны советских военнопленных, немецкой техники на столичных улицах, победное водружение знамени над Брестской крепостью, радостная встреча освободителей и разбор завалов в разрушенной столице на нынешнем проспекте Независимости. Экспозиция включает и портрет легендарного фотокорреспондента БЕЛТА Владимира Лупейко, прошедшего всю войну, а также его работы, по праву ставшие гордостью агентства.

О борьбе и жизни белорусских партизан в годы Великой Отечественной войны ведет подробный рассказ совместный проект БЕЛТА и Белорусского государственного музея истории ВОВ "Партизанская летопись", презентация которого также состоялась на полях выставки. Основой проекта стала уникальная коллекция рукописных партизанских журналов, которые сегодня зачастую являются единственными документальными источниками, рассказывающими о событиях военного времени.

ХХІІІ Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" открылась в Минске На выставке представлено более 50 экспонентов. Широко показаны печатные и электронные СМИ, а также сетевые издания, которые начали регистрироваться в нашей стране согласно нововведению в законодательство с 1 декабря 2018 года.

Сегодня также был презентован проект "Традиции суверенной Беларуси", который ярко показывает суверенный путь страны и то культурное наследие, которое за четверть века белорусы не только сохранили, но и приумножили.

Завтра состоится презентация мультимедийного проекта БЕЛТА "Страницы белорусского спорта", посвященного предстоящим II Европейским играм. К слову, посетители смогут получить автограф известных белорусских спортсменов, принимающих участие во II Европейских играх, а также стать свидетелями нового спортивного рекорда. Какого - спросите вы. Приглашаем завтра увидеть все самим. Встреча назначена на 11.50. А 4 мая юные фотолюбители смогут получить мастер-класс от фотокорреспондента агентства Оксаны Манчук.

Радио "Мир" порадовало своих слушателей, пригласив их в закулисье эфира. Еще один подарок - встреча с Александром Солодухой. Он стал участником проекта "Без такта". Суть программы в том, что журналисты проверяют артистов, насколько хорошо они помнят слова своих же песен.

Александр Солодуха

Телеканал СТВ приглашает посетителей выставки "СМІ ў Беларусі" поучаствовать в викторинах и розыгрышах. В качестве подарков подготовлена промопродукция: фирменные кружки, ручки, зонтики. Как заверили нас на телеканале, розыгрыши будут проходить на протяжении всех дней работы форума и подарков хватит всем.

"Беларусь 1" презентовал сегодня новое интеллектуально-развлекательное шоу "На вылет!" в уменьшенном формате оригинальной программы, поучаствовать в которой могли гости выставки. Первый национальный канал Белорусского радио провел церемонию награждения победителей VIII Республиканского творческого радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі" с участием творческих коллективов и сольных исполнителей Белтелерадиокомпании. "Беларусь 5" приглашает своих зрителей на выставку завтра с 11.00 до 12.30. У абсолютно каждого будет возможность попробовать себя в роли комментатора спортивных дисциплин, которые станут частью программы ІІ Европейских игр в Минске. Зажигательные кубинские мелодии будут звучать на выставке 4 мая во время презентации телеканала "Беларусь 24". Кроме того, запланирован мастер-класс по кубинской сальсе.

На стенде факультета журналистики БГУ можно познакомиться со студенческим фотопроектом "Уникальная Беларусь". Его инициировали, к слову, сами студенты. Суть проекта в том, что иногда сделать прекрасные снимки и создать картину о том или ином событии можно, имея под рукой лишь мобильный телефон. И хочется отметить, что действительно многие работы заслуживают внимания.

На совместном стенде класса Конфуция Белорусского государственного университета физической культуры и посольства Китая в Беларуси посетители могли стать участниками традиционной китайской чайной церемонии под аккомпанемент гучжэн, а также получить мастер-класс по боевому искусству тайцзи. На стенде представлено и около 40 китайских печатных изданий и книг.

Это только часть того, что было представлено в первый день работы выставки "СМІ ў Беларусі". Как говорится, лучше самим один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому, напоминаем, что выставка будет работать еще два дня - до 4 мая включительно. Обязательно приходите - сможете узнать не только много интересного, но и сделать доброе дело. В преддверии 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков РУП "Белпочта" на полях форума проводит промомероприятие "Отправьте весточку ветерану Великой Отечественной войны". Посетители выставки могут подписать почтовые карточки и открытки и поблагодарить за мир на родной земле тех, кто подарил долгожданную Победу. Весточки ветеранам с добрыми и теплыми пожеланиями сотрудники предприятия доставят бесплатно в любую точку Беларуси.

Светлана СУХАРКО,

ФОТО Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-

"СМІ ў Беларусі" - возможность для студентов журфака познакомиться с работодателями - замдекана "Благодаря этой выставке студенты увидят, что изменилось на медиапространстве за последнее время, познакомятся с работодателями, чтобы впоследствии устроиться на работу или попробовать себя в качестве внештатников", - сказал заместитель декана по воспитательной работе и социальным вопросам факультета журналистики БГУ Федор Дробеня.

Радио "Мир" показало на выставке "СМІ ў Беларусі" закулисье эфира "К нам в гости приходил Александр Солодуха сразу после своего концерта на стадионе "Динамо". Он стал участником проекта "Без такта", - рассказал главный редактор студии радио Национального представительства межгосударственной телерадикомпании "Мир" в Беларуси Алексей Адашкин.