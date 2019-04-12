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РЕПОРТАЖ: "Взлет разрешаю" - о работе центра управления воздушным движением

Общество 12.04.2019 | 21:04

Осенью 2016 года в микрорайоне Сокол, что под Минском, в торжественной обстановке был заложен камень в основание нового центра управления воздушным движением (УВД). Сегодня на этом месте возвышается семиуровневое здание центра. Скоро его начинят необходимым оборудованием, потом начнется опытная эксплуатация. Переехать сюда Минский районный диспетчерский центр управления воздушным движением (УВД) "Белаэронавигации" планирует будущей весной. О том, откуда будет контролироваться воздушное пространство над Беларусью, а также о непростой, но не менее интересной работе аэродиспетчера - в репортаже корреспондентов БЕЛТА.

Постороннему человеку на территорию центра не попасть: двойное ограждение периметра, датчики проникновения, новейшая интеллектуальная система видеонаблюдения почти с сотней видеокамер. У ворот нас встречает начальник Минского центра УВД Валерьян Гродь, он и рассказывает, на какой стадии сегодня строительство центра и что предстоит сделать в ближайшие месяцы.

"Живописное место под строительство будущего центра было выбрано из девяти предложенных позиций, - рассказывает Валерьян Иосифович. - Среди аргументов в пользу этой площадки были, в том числе уже имеющиеся в Соколе все необходимые коммуникации, инфраструктура. Плюс - после установки средств радиосвязи с Национальным аэропортом Минск, где у нас размещен передающий радиоцентр, будет прямая радиовидимость. Это очень удобно для обеспечения радиосвязи, которую необходимо постоянно поддерживать с экипажами воздушных судов".

Территория центра составляет без малого 2 га. Пока на ней немного пусто, но это лишь вопрос времени. Планируется, что слева от здания центра появится большая спортивная площадка с футбольным полем, стоянка на 80 машино-мест.

Сегодня первый пусковой комплекс, который включает в себя все строительные работы, практически завершен. Дальше - наполнение центра технологическим оборудованием и сдача в опытную эксплуатацию. Предполагается, что произойдет это где-то в конце августа - начале сентября и займет примерно полгода. В это время часть диспетчеров переедет в новое здание, часть - продолжит работать на арендуемых площадях Национального аэропорта Минск. Как только специально созданная рабочая группа по определению готовности центра даст добро, Минский РДЦ переберется в Сокол в полном составе.

Всего в здании 7 уровней: 2 вспомогательных и 5 основных. Валерьян Гродь приглашает пройти в зал, где будут размещаться авиадиспетчеры РДЦ. Здесь уже частично начали устанавливать оборудование. Закупить, по словам начальника центра, планируется только основу: компьютеры и средства отображения. Автоматизированная система (основной элемент, который авиадиспетчеры используют в работе) останется та, которой центр пользуется сейчас. Единственное – она будет несколько модернизирована. Сейчас уже идет разработка этой программы.

Просторный зал на пятом уровне разбит на 10 секторов, часть из которых - резервные. "С каждым годом фиксируется стабильный рост воздушного движения, поэтому в перспективе штат РДЦ может быть увеличен", - поясняет собеседник.

Помещение оснащено современными системами кондиционирования и пожаротушения. Что касается здания в целом, то здесь будет действовать строгая пропускная система с контролем доступа.

Для сотрудников в скором времени оборудуют комнаты отдыха, предусмотрен тренажерный зал площадью 140 кв.м, комнаты психологической разгрузки, предназначенные для снятия эмоционального напряжения и восстановления работоспособности диспетчерского состава.

Следующая точка нашего маршрута - Национальный аэропорт Минск. Именно здесь сегодня базируется Минский районный диспетчерский центр управления воздушным движением.

Авиадиспетчеры центра управляют движением в верхнем воздушном пространстве (примерно от 2,5 тыс. м) над всей территорией страны. Здесь отвечают за транзитные рейсы, работая в тесном контакте с центрами управления воздушным движением сопредельных государств. Все, что ниже, - в зоне ответственности Минского аэродромного диспетчерского центра. Забегая вперед, скажу, что и туда мы заглянем, но чуть позже.

"Вся территория зоны обслуживания поделена на сектора, за каждый из которых отвечает отдельный диспетчер", - начинает наше знакомство с Минским районным центром управления воздушным движением диспетчер УВД Максим Тимошко.

Сейчас, по его словам, у диспетчеров относительно спокойный период, так как интенсивность движения составляет примерно 800 - 900 рейсов в сутки. Самая горячая пора начинается в мае и длится до конца сентября, когда количество рейсов возрастает примерно на 30% (в основном это происходит за счет чартеров). К тому же, в это время начинается сезон гроз, которые оказывают существенное влияние на авиацию.

Но что бы ни происходило, диспетчер не может поддаваться волнению, ведь от его действий без преувеличения зависит судьба сотен пассажиров. Представьте, одновременно авиадиспетчер может вести до 20 самолетов. При этом ему все время нужно держать в памяти огромный объем информации (данные по всем своим рейсам, метеообстановку и многое другое), анализировать и прогнозировать развитие ситуации и быть готовым мгновенно отреагировать на любую нештатную ситуацию.

"Самое сложное после такого насыщенного рабочего дня перестать управлять самолетами дома, - смеется Максим Тимошко. - И, как оказывается, это вовсе не шутка. Бывает, что отработаешь 12 часов при довольно большой интенсивности движения, приезжаешь домой часам к 11 вечера и потом долго еще не можешь уснуть: в голове самолеты, а ты ими управляешь... И в то же время ни с чем не сравнится чувство, когда после тяжелой ночной смены стоишь на балконе с чашкой кофе и смотришь, как в небо взлетают самолеты. Романтика..."

Прежде чем вчерашний студент сядет за пульт, должен пройти не один месяц в тренировочном режиме. "Тренажерный модуль используется для обучения диспетчера с того рабочего места, с которого ему предстоит работать в дальнейшем, - объясняет Максим Тимошко. - Здесь такое же оборудование, как и в самом центре. При этом тут можно имитировать любые ситуации как погодные, так и технологические для отработки четкого и слаженного алгоритма действий авиадиспетчера".

Стажировка может занимать от 90 до 600 часов. Но не только начинающие специалисты проходят обучение на модуле - все диспетчеры с разной периодичностью (в зависимости от класса) оттачивают здесь свои практические навыки. Например, диспетчер первого класса делает это раз в полгода, третьего класса - раз в три месяца.

Двигаемся дальше, а точнее - выше, в Минский аэродромный диспетчерский центр. В отличие от коллег из РДЦ, у которых самолеты на мониторе отображаются движущейся стрелочкой, диспетчеры АДЦ наблюдают, в том числе и за живой картинкой: с вышки все летное поле как на ладони. Зона обслуживания центра - район аэродрома, по высоте - примерно до 6 тыс.м.

У каждого диспетчера свои задачи. Есть диспетчер руления, который управляет самолетом на площади маневрирования аэродрома, диспетчер старта, который отвечает за взлет и посадку, диспетчер круга (ведет самолет после взлета до определенной высоты), диспетчер подхода...

Воздушную обстановку здесь отслеживают как визуально, так и с помощью специального монитора. При этом учитываются метеоусловия, график движения судов и пр.

Поток информации, поступающий в центр, довольно большой. И неподготовленному человеку сложно представить, каково это - постоянно концентрировать внимание, когда у тебя по полю одновременно передвигаются самолеты, машины сопровождения, обслуживающий персонал, в небе висят самолеты, заходящие на посадку, и взлетающие борта, идет движение по рулежным дорожкам, то и дело поступают запросы на запуски двигателей. Поэтому, наряду с высоким чувством ответственности, авиадиспетчер должен обладать и таким качеством, как стрессоустойчивость.

В конце апреля - начале мая в Национальном аэропорту Минск будет открыта вторая взлетно-посадочная полоса, а значит, работы у диспетчеров АДЦ станет еще больше. Сегодня в центре уже практически готовы рабочие места для диспетчеров, которые будут обслуживать эту полосу.

Как признаются сами авиадиспетчеры, их профессия - не та, о которой мечтают с детства. Мальчишки, вглядываясь в небо, наверное, стремятся стать пилотами или космонавтами. А профессия диспетчера им не знакома и едва ли понятна. К ней приходят в более зрелом возрасте. И, как правило, это не случайные люди: большинство диспетчеров - дети тех, кто так или иначе связан с авиацией. А значит, делая свой выбор, они четко отдают себе отчет в том, какая ответственность их ждет, ведь одной любви к небу, поверьте, недостаточно.

Татьяна ЛИСАТОВИЧ, ФОТО Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-

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авиация, Беларусь, репортаж
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