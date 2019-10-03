РЕПОРТАЖ: За час продали 700 банок сгущенки - какие белорусские товары пользуются спросом на ярмарке в Житомире

В Житомире центральная улица Михайловская на ближайшие дни стала местом притяжения жителей со всего города. Здесь развернулась масштабная ярмарка, приуроченная II Форуму регионов Беларуси и Украины. Корреспонденты БЕЛТА узнали, какие товары здесь пользуются самым большим спросом.

Свою продукцию представили более 60 производителей из Беларуси и Украины. Здесь можно найти все: сувениры и украшения, мясную и молочную продукцию, полуфабрикаты, сладости, соки и вина, одежду, постельное белье.

Но самые длинные очереди выстроились к "сладким" палаткам, где выставлена продукция "Коммунарки", "Спартака", "Красного пищевика" и Рогачевского молочно-консервного комбината. У нас, белорусов, привыкших к своим сладостям, сложилось впечатление, что житомиряне с нетерпением ждали ярмарку, чтобы наконец закупиться нашими шоколадом, зефиром и сгущенкой. Рогачевский комбинат, например, за час работы своей палатки продал около 700 банок сгущенки. В одни руки продавцы отдают не больше десяти, иначе товар скоро закончится.

Нина Николаевна и ее дочь Ирина пришли на ярмарку в поисках белорусских продуктов и сразу же пошли за сгущенкой - с ее вкусом женщина знакома еще с советских времен. В 1970-х годах Нина Николаевна переехала из Беларуси в Украину, но все равно регулярно покупает продукцию со своей родины.

Рядом с рогачевской сгущенкой еще одна очередь - здесь покупают бобруйский мармелад и зефир, который, скажем честно, в лучшую сторону отличается по качеству от украинского, хотя и проигрывает по цене. За пару часов бобруйчане продали около 150 кг сладостей.

Местные жители признаются, что белорусские конфеты и шоколад, к сожалению, приходится видеть редко. Они с любопытством изучают разнообразный ассортимент минской "Коммунарки" и с легкостью обменивают гривны на наборы кондитерских изделий.

"В Житомире белорусские конфеты не продаются, поэтому пришла на ярмарку. Тем более здесь очень хороший ассортимент", - говорит жительница Житомира Юлия. Белорусскими конфетами ее однажды угостили приезжие гости, и девушке они очень понравились.

В дни форума в Житомире откроется магазин "Минчанка", здесь будет представлена продукция "Коммунарки", "Спартака" и "Красного пищевика". Открывает магазин местный оптовик, который уже не один год сотрудничает с белорусскими предприятиями.

Кроме того, на ярмарке свою продукцию представил лидер украинского рынка по чулочно-носочным изделиям предприятие Conte. В Житомире продукцию белорусского бренда представляет киевский филиал. "В Украине мы удерживаем более 60% рынка, в Киеве охват еще больше", - отметил региональный менеджер Николай Сава.

В Житомире киевские представители Conte не просто продают свой товар на ярмарке, но и договариваются о проработке поставок с местными предпринимателями, владеющими сетью магазинов.

В эти дни в центре Житомира также развернулась выставка белорусской и украинской крупногабаритной техники. Белорусская сторона представлена 15 производителями, украинская - десятью. Здесь можно увидеть карьерные самосвалы, тракторы, экскаваторы, автобусы, троллейбусы, комбайны - всего 75 машин.-0-

Михаил МАТИЕВСКИЙ,

БЕЛТА.-0-