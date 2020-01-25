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25 января 2020, 18:13

РЕПОРТАЖ: "Жаль, что девушек не берут!" - День открытых дверей на факультете внутренних войск Военной академии

Для будущих абитуриентов сегодня на факультете внутренних войск Военной академии подготовили насыщенную программу. Можно было пообщаться с командованием, посмотреть показательные выступления кинологов и спецназа, а также из первых уст узнать о правилах приема и условиях учебы. Именно за этим пришли сюда около 500 человек. С некоторыми из них пообщались корреспонденты БЕЛТА.

Показательные выступления кинологической службы
Показательные выступления кинологической службы

Показательные выступления спецназа
Показательные выступления спецназа

С приветственным словом к будущим курсантам обратился начальник факультета внутренних войск полковник Владимир Гавдур. Он подчеркнул, что учебный процесс нацелен на всестороннее развитие молодых людей. "Выпускники факультета высоко ценятся в подразделениях специального назначения МВД "Алмаз" и других подразделениях внутренних войск", - отметил полковник. Учеба на факультете - это еще и большая школа жизни для парней. Они приобретают уверенность в себе, которая позволяет вести коллектив, быть настоящим главой семьи.

Начальник факультета внутренних войск — полковник Владимир Гавдур
Начальник факультета внутренних войск — полковник Владимир Гавдур

Кадет Константин Кожановский
Кадет Константин Кожановский

На день открытых дверей приехали ребята не только из Минска, но и из областных кадетских училищ. К примеру, Константин Кожановский в этом году выпускается из витебского. Он уже точно решил, что будет поступать на факультет внутренних войск. "Очень хочу пойти в спецназ. Самым запоминающимся для меня стало выступление на плацу курсантов факультета. Здесь все хорошо обустроено, учебная база отличная. Очень комфортно себя чувствую", - признался молодой человек.

Лицеист Павел Шимбаревич
Лицеист Павел Шимбаревич

Павел Шимбаревич учится в Специализированном лицее МВД и решение о своем будущем еще обдумывает. "Сначала нужно все посмотреть и изучить. Сюда я приехал в первую очередь узнать о факультете. Был на дне открытых дверей в Академии МВД. Там тоже есть хорошие перспективы. Буду решать, куда поступать. Не исключено, что выберу спецназ. Это гордость!" - считает парень.

Кадет Данила Жечко
Кадет Данила Жечко

Данила Жечко учится в Минском областном кадетском училище и со своим выбором определился. "В этом году оканчиваю последний курс, буду поступать на "оперативную деятельность". Больше всего мне бы хотелось в патрульно-постовую службу или в спецназ. Очень понравилось его показательное выступление. Тоже хочу сдать квалификационное испытание на краповый берет. Думаю, у меня получится", - сказал он.

Александра Мартусевич
Александра Мартусевич

Девушки поступить на факультет внутренних войск не могут, но их сегодня также было немало. Александра Мартусевич учится в Витебском кадетском училище, в будущем хочет связать свою жизнь с пограничными войсками. Распорядок дня курсантов факультета внутренних войск ее не напугал. "Очень напряженно, но это и очень здорово!" - рассказала о своих впечатлениях Александра.

Татьяна Матейкина
Татьяна Матейкина

Кадет витебского училища Татьяна Матейкина в будущем себя видит на военной службе, хочет быть связистом. Ей особенно понравилось в кабинете, где обучают связи. "Я бы с удовольствием поступила на этот факультет. Жаль, что сюда нельзя поступить девочкам", - посетовала она.

Кадеты Татьяна Матейкина и Александра Матусевич
Кадеты Татьяна Матейкина и Александра Матусевич

Курсант Егор Шалесный
Курсант Егор Шалесный

Пообщались корреспонденты БЕЛТА и со старожилами факультета. Егор Шалесный уже на четвертом курсе. "Самые яркие эмоции за четыре года - это, конечно же, курс молодого бойца, когда тяжелее всего. Не забывается и присяга на верность Родине", - признался он. Полезными были стажировки, которые курсанты проходят каждый год. На последнюю Егор попал в ту войсковую часть, в которую хотел, и очень надеется работать там после выпуска.

Дарья ШАБЛИНСКАЯ,

ФОТО Рамиля НАСИБУЛИНА,

БЕЛТА.-0-

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абитуриенты академии военная служба
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