РЕПОРТАЖ: "Женщина года - 2020" - праздник весны и вдохновения

Ярким и торжественным событием в жизни женского движения Беларуси стал день 20 марта - прошла торжественная церемония награждения победительниц ХIII Республиканского конкурса БСЖ "Женщина года". Ими стали 47 белорусок в семи номинациях. Число номинанток превысило 360 представительниц самых разных сфер жизнедеятельности.

Минский городской Дворец культуры наполнен праздничной атмосферой. На торжественную церемонию награждения традиционно съезжаются женщины из всех уголков нашей страны. Это финал огромной работы для организаторов из Белорусского союза женщин и самих конкурсанток. Хотя, как признаются победительницы, никто не ставил целей специально для конкурса - родить, предположим, седьмого ребенка или добиться успеха на ниве сельского хозяйства или творчества. Так складывается судьба, жизнь, что успех на работе, в семье, общественной жизни заметен и показателен. Здесь собрались медики, учителя, представители многих отраслей экономики, сельского хозяйства, культуры, женщины-руководители, женщины в погонах, творческие работники и просто мамы.

Женщины отстаивают принципы государственной политики, проявляя свои личные и профессиональные качества. Они ведут за собой, профессионально и творчески развиваются, делают мир лучше своей любовью и достижениями, поддерживают традиционные ценности, которые испокон веков главенствовали на белорусской земле, - семья, мир, добро, созидание и единство.

Гостьи с удовольствием фотографируются, общаются, обмениваются новостями о семье и делах на работе. Они очень разные - юные и не очень, неизвестные ранее стране и с известными фамилиями. Для кого-то это первая в жизни и поэтому очень дорогая награда, для кого-то - очередная в биографии, но не менее ценная. Они также знакомятся с выставкой, на которой представлены фотографии белорусских женщин, снятые фотографами БЕЛТА.

Председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан с удовольствием общается со всеми, тепло приветствует, фотографируется с женщинами, искренне интересуется их делами, особенно у тех, кто приехал из глубинки, в том числе у своих коллег-медиков. И хотя она не так давно возглавила БСЖ, все глубже и активнее старается вникать в тонкости женского движения, стремясь столь же высоко держать планку, поднятую своими предшественницами на этом посту - Марианной Щеткиной и Надеждой Ермаковой, а также уверенно двигаться вперед с учетом новых реалий. Общественная нагрузка не снимает, конечно же, основных функций первого заместителя министра здравоохранения. Однако сегодня настолько стремительная жизнь, что все надо успеть, главное - иметь четкую цель и выверенный вектор движения.

…И вот начинается торжественная церемония, во время которой проходят награждение и концертная программа "Беларусь единая сердцами". Основная концепция концерта, по замыслу режиссеров и сценаристов, заключается в раскрытии образа белорусской женщины как сердца нашей земли, которая своей бескорыстной и огромной любовью, нежностью, красотой и дружбой объединяет народ.

В Беларуси 2021-й объявлен Годом народного единства, поэтому ключевым режиссерским ходом концерта стало объединение на одной сцене творческих коллективов со всей страны. Каждый коллектив, словно маленький кусочек сердца, слагается в одно большое сердце единой Беларуси, а украшают ее своими заслугами и достижениями наши соотечественницы. Как пожелали ведущие во время концерта, пусть сердце каждой женщины бьется в унисон с родиной в каждом городе и селе.

На сцене на большом экране по очереди появляются очертания областей, слагающиеся в единую карту прекрасной Беларуси.

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