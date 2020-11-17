РЕПОРТАЖ: Жизнь в маске: как пандемия меняет повседневность

Белорусские города один за другим, чтобы сдержать наступление коронавируса, вводят масочный режим. Например, в Бресте с 14 ноября в общественных местах нужно обязательно носить защитную повязку для лица. Кроме того, почти до середины декабря с ограничениями будут работать магазины, кафе, рестораны и развлекательные заведения. Брестчане привыкают к такому ритму жизни. Впрочем, COVID-19 изменил привычную обстановку и в других городах и странах. Взять хотя бы Германию, где в начале ноября вновь ввели дополнительные ограничительные меры. Корреспонденты БЕЛТА узнали о сходстве и различии подходов к борьбе с вирусом.

В центре Бреста днем, как всегда, многолюдно. Прохожие спешат по делам, прогуливаются, делают покупки или отдыхают в кафе. Без маски заходить в общественные места нельзя, таковы временные правила. Кроме того, до 10 декабря в городе запретили проводить в закрытых помещениях выставки, презентации, ярмарки, рекламные акции и другие активности. Брестчане к этой вынужденной мере относятся с пониманием.

"В любом общественном месте маску носить важно не только для меня, но и окружающих. К сожалению, коронавирус может себя никак не проявлять. Маска, если ты болен, поможет защитить других от инфицирования. Для меня это особенно актуально, потому что работа связана с общением с людьми, постоянными перемещениями по городу", - объясняет свою позицию Анастасия. Девушка заметила, что пандемия заставила людей относиться к себе более щепетильно. "Меньше стало плотных очередей в магазинах. Люди осознали, что дышать друг другу в спину неправильно. В кафе появились антисептики. Это тоже элемент личной гигиены. Хороший повод задуматься о нашем поведении в обществе", - считает брестчанка.

Последствия пандемии прочувствовал и семейный бизнес Анастасии. Вместе с супругом они оказывают образовательные услуги для детей. "Мы открылись в сентябре. Первая волна коронавируса подтолкнула более тщательно обдумать все детали. У нас просторное помещение, чтобы обеспечить комфортную рассадку. На входе в кабинет дети снимают верхнюю одежду, обрабатывают руки антисептиком и только потом идут к своему месту", - рассказывает она.

Еще одна точка притяжения в любом городе - автовокзал. Брестчане позаботились о пассажирах, обеспечив безопасную рассадку в зале ожидания. Да и в салоне автобусов люди сидят на расстоянии друг от друга и обязательно в защитных масках. Жительница областного центра Таисия в ожидании своей маршрутки рассказала, что соблюдала масочный режим еще до его официального введения в городе: в транспорте, магазинах и других общественных местах.

"Наверное, единственная сложность - в том, что пришлось свести к минимуму посещение мест массового скопления людей, - поделилась женщина. - Я считаю, что каждый должен сам позаботиться о своей безопасности. Неприятно, когда едешь в автобусе (особенно в час пик), а кто-то без маски и начинает кашлять".

В привокзальной аптеке маски спрашивает едва ли не каждый посетитель. По наблюдениям заведующей Кристины Гонца, средствами защиты стали пользоваться больше людей. Берут сразу несколько штук, запасаются антисептиками, противовирусными препаратами, витаминами. "В основном все заходят в помещение в масках. Бывает, кто-то забывает, но уже на пороге надевает. Люди стали пристальнее за этим следить", - заметила женщина. Купить медицинские маски или повязки для лица можно не только в аптеке, но и в соседних павильонах: с сувенирами, прессой и даже в ветеринарной аптеке.

Соглашусь, не всем легко принять новые правила. Однако в других странах они во многом похожи. С жительницей немецкого Хойсвайлера Эльке Крэмер мы беседуем в Whats App. Видеозвонки в мессенджерах во время пандемии стали альтернативой походу в гости. В Германии в одном доме пока могут встречаться только члены двух семей. "Многие стали осторожнее. При встрече на улице держимся на небольшом расстоянии друг от друга. В магазинах обязательно носим маски. Во многих городах их приходится использовать и на улице. Маски также нужны в автобусах и поездах", - вводит в курс дела собеседница.

Хойсвайлер находится в 25 км от административного центра земли Саар -Саарбрюккена. К слову, это не чужой белорусам город. Он знаком детям, которые приезжали в Саарланд на оздоровление из районов, пострадавших от чернобыльской катастрофы. Некоторые ребята, вероятно, гостили в семьях из Хойсвайлера.

По словам Эльке Крэмер, даже популярные среди горожан улицы стали менее оживленными. Ведь рестораны, кафе, бары и дискотеки закрыты. Магазины работают по привычному графику: с понедельника по субботу, воскресенье - выходной. Открытыми остаются школы, детские сады и игровые площадки. Маски положены учащимся старше четвертого класса. Перемены ребятам рекомендуют проводить в школьном дворе, собираясь вместе с одноклассниками.

"Таковы правила до конца ноября. Мы пока не знаем, как будет дальше, - говорит женщина. - Я принимаю ситуацию, потому что не могу повлиять на нее. Меры безопасности хорошие. Но для беспечных людей должно быть больше наказаний. Например, семья проводит свадьбу на 80 человек, без масок и соблюдения дистанции. Так не должно быть", - сетует она.

Ее супруг Иохим - председатель одного из местных спортивных клубов. Наряду со взрослыми там тренируются и играют в футбол дети. Но опять же не сейчас - занятия под запретом. "Два игрока могут потренироваться на поле, но не более того. Не думаю, что до конца этого года у нас еще будут игры", - считает Иохим.

Супруги обратили внимание, что многие немцы в этом году остаются в отпуске дома или проводят его, путешествуя по родной стране. Люди заново открыли для себя леса и гуляют на свежем воздухе. Отличный пример, которому можно последовать.

БЕЛТА.-0-

Фото Вадима Якубёнка и из личного архива героев