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21 мая 2021, 20:02

Репозиторий БНТУ улучшил позиции в мировом рейтинге

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Репозиторий Белорусского национального технического университета улучшил позиции в мировом рейтинге репозиториев Transparent Ranking of Repositories, согласно 11-й редакции рейтинга за май 2021 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"В общем списке, включающем 3224 репозитория, электронных архива, электронные библиотеки, репозиторий БНТУ поднялся на 41-е место, в списке институциональных репозиториев - на 30-е место среди 3102 других ресурсов. По сравнению с версией рейтинга за сентябрь 2020 года репозиторий БНТУ поднялся на шесть позиций в мировом и на семь позиций в институциональном списках рейтинга Transparent Ranking of Repositories, также став третьим в рейтинге репозиториев на постсоветском пространстве, обойдя Сумский государственный университет (первое место занимает Белорусский государственный университет, второе - Уральский федеральный университет)", - рассказали в вузе.

Рейтинг Transparent Ranking of Repositories, как и рейтинг Webometrics Ranking of World Universities, является инициативой исследовательской группы Cybermetrics Lab. В основе его методологии - показатель количества документов, размещенных в репозиториях открытого доступа и проиндексированных сервисом Google Scholar. Таким образом, оценивается степень открытости академических ресурсов и их интеграция в информационное пространство.

Репозиторий БНТУ генерируется с 2012 года. В настоящее время он включает более 76 733 документов: монографии, методические пособия, электронные учебно-методические комплексы, учебники и учебные пособия, графические работы, научные статьи, отчеты о НИР, авторефераты диссертаций, диссертации, патенты, материалы конференций.-0-

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