Решение о назначении Зася генсеком ОДКБ будет приниматься главами государств в индивидуальном порядке

4 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Решение о назначении представителя Беларуси Станислава Зася на пост генерального секретаря ОДКБ будет приниматься главами государств организации в индивидуальном порядке. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Москве исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, передает корреспондент БЕЛТА.

Валерий Семериков напомнил, что 22 мая в Бишкеке на заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ главы внешнеполитических ведомств подписали решение, которым была одобрена кандидатура Станислава Зася для назначения на должность генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2020 года. "Соответствующий проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ направлен главам государств для рассмотрения и подписания в индивидуальном порядке", - отметил Валерий Семериков. -0-