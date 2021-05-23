Решение о вылете самолета Ryanair примут после проведения всех необходимых процедур

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23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение о вылете самолета Ryanair, который экстренно сел в Национальном аэропорту Минск, будет принято после прохождения всех необходимых процедур. Об этом рассказал в эфире телеканала ОНТ начальник смены Национального аэропорта Минск Максим Кияков, сообщает БЕЛТА.
"Пассажиров 123. Они на данный момент находятся в транзитной зоне, где проходят досмотр Службой авиационной безопасности. Соответственно после прохождения всех этих процедур командиром будет принято решение о вылете", - рассказал Максим Кияков.-0-