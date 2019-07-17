17 июля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Решение об отмене роуминга между Беларусью и Россией пока не достигнуто из-за позиции мобильных операторов. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев на полях VI Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пока мы не нашли окончательного решения по отмене роуминга, и это связано не с государственной политикой наших стран, а чисто с экономической позицией владельцев сетей", - сказал Юрий Воробьев.

Он добавил, что работа по этому направлению продолжается, и выразил уверенность в решении данного вопроса в конечном счете. "К сожалению, в течение года решить его еще не удалось, но он обязательно будет решен", - заявил российский сенатор.

В свою очередь заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Марианна Щеткина обратила внимание, что вопрос от отмене роуминга между двумя странами - вопрос действительно сложный, поэтому решить его в течение года сложно. "Повестка не закрыта, вопрос прорабатывается", - резюмировала она.-0-