Решение повременить с изменениями платежей за участие в дорожном движении позволит еще раз взвесить плюсы и минусы - депутат

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение повременить с указом об изменении платежей за участие в дорожном движении оправданно. Это позволит еще раз взвесить все плюсы и минусы. Такое мнение сегодня в эфире
Ранее предполагалось, что указ может заработать с 1 апреля. "Решение до сих пор не принято. Наверное, это связано с резонансом в обществе, который вызвал проект. Думаю, это оправданно, чтобы взвесить еще раз все плюсы и минусы и принять действительно компромиссное решение", - считает Андрей Рыбак.
Как сообщалось, проект указа об изменении платежей за участие в дорожном движении внесен на рассмотрение в Администрацию Президента. Основные подходы, предложенные Минфином и одобренные правительством, - отвязать транспортный сбор от техосмотра и предусмотреть возможность его уплаты по месяцам, то есть непосредственно в тот период, когда собственник пользуется транспортным средством.
Проект указа, который выносился на общественное обсуждение, предполагал, что вместо госпошлины за выдачу разрешения на допуск к участию в движении с физлиц вводится плата за участие в дорожном движении. Ставки платы установят в базовых величинах, они будут зависеть от вида транспорта. Предусмотрены также новые сроки оплаты и скидки, фотофиксация нарушений.-0-
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