Вопросы граждан к "Большому разговору" контролируются до их решения - Мицкевич

11 апреля, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. Решение вопросов, которые граждане направляли для "Большого разговора", контролируется до самого их исполнения. Об этом заявил сегодня заместитель главы Администрации Президента Валерий Мицкевич на приеме граждан и юридических лиц в Смолевичском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все вопросы, которые поступили в БЕЛТА в ходе "Большого разговора", взяты на контроль. Что касается Смолевичского района, то было шесть обращений. Часть из них находится в стадии решения. Гражданке, которая обращалась за выплатой материальной помощи, она уже предоставлена. Каждый вопрос контролируется до исполнения", - отметил Валерий Мицкевич. При этом он подчеркнул, что сроки исполнения в каждой отдельной ситуации разные. Например, для асфальтирования дороги нужно предусмотреть выделение средств из бюджета. "Здесь важно, чтобы не давали обещаний, которые не будут исполнены. Если говорим, что что-то должно быть сделано в такой-то срок, то этот срок надо соблюсти", - добавил заместитель главы Администрации.

На прием к нему записалось около 30 человек. Причем рассказать о своих проблемах приехали жители не только Смолевичского района, но и столицы, Минской и даже Гродненской областей, Витебска. Поднимались вопросы жилищного строительства, благоустройства, качества услуг ЖКХ, освещения населенных пунктов, земельные и трудовые споры, деятельность фермерских хозяйств, товариществ собственников, строительства второй взлетно-посадочной полосы Национального аэропорта и связанного с этим отселения жителей ближайшей деревни. Записалось и несколько родителей, чьи дети осуждены по ст.328 УК за незаконный оборот наркотиков. Наравне с частными вопросами звучали и коллективные, а также предложения по внесению изменений в закон "О государственной службе в Республике Беларусь" (в части назначения и выплаты пенсий).

Дольщики многоквартирного жилого дома в северо-западной части Смолевичей обеспокоены судьбой строительства своих квартир. Сроки переносились трижды, а причин людям не разъясняли. Новоселья ожидает немало многодетных семей. Вопрос уже обсуждался с привлечением прокуратуры в райисполкоме. "Я сам им серьезно занимаюсь, - заверил председатель райисполкома Михаил Загорцев. - Октябрь - последний срок, который мы себе определили и исполнителям. Обязательно с благоустройством. Другого пути нет. Если надо - людей туда будем отправлять на работы. И те потери, которые будут, надо предъявить застройщику. Могу только извиниться за него перед людьми".

"Поскольку исполнитель - "Борисовжилстрой", напишем письмо, чтобы Миноблисполком взял вопрос на контроль. Это не помешает", - добавил Валерий Мицкевич.

Жительница агрогородка Слобода рассказала, что после приобретения квартиры в новостройке обнаружила ряд строительных недостатков, в том числе обратную тягу из вентиляции. В составлении дефектных актов женщине отказали. По ее просьбе была создана независимая комиссия, но в ее состав вошли заинтересованные лица, которые не зафиксировали нарушений. "Как должно быть: есть претензия - надо разобраться, обоснована ли она. Установить причину. Если это недоделка, дефект, значит, есть виновное лицо, которое должно устранить недостаток. Там, где не можем разобраться, обяжем Минстройархитектуры, чтобы оно провело оценку, - заключил Валерий Мицкевич. - И еще, надо проектировщиков чаще привлекать к этой работе. У нас часто так бывает: через пять лет находится проектная ошибка, виноваты все, но не они".

Кроме того, женщина вместе с другими жителями агрогородка пожаловалась на отсутствие освещения возле новостройки и реакцию на эту проблему со стороны сельского и районного исполкомов, а также эксплуатирующей организации. Люди вынуждены передвигаться в темное время суток с фонариками. Руководство райисполкома на приеме ответило: во II квартале, когда инфраструктуру переведут на баланс обслуживающей организации, подключат электричество, установленные фонари начнут работать. Валерий Мицкевич при этом заметил: из-за громоздкой технологической процедуры проблема возникает периодически и в Минске. Возможно, необходимо пересмотреть цепочку проведения работ на республиканском уровне.

"Вопросы строительства жилых домов и их сдачи, благоустройства, к сожалению, возникают в разных регионах, это не только специфика Смолевичей. Будем разбираться с причинами: что-то в правовом регулировании или же просто недобросовестная работа конкретных строительных организаций", - заключил Валерий Мицкевич.

Как сообщалось ранее, представители Администрации Президента Беларуси во время плановых выездных приемов граждан в регионах делают в том числе акцент на том, как местные власти решают вопросы, направленные в БЕЛТА во время акции "Ваш вопрос Президенту" при подготовке и проведении "Большого разговора с Президентом".-0-

Фото Геннадия Жинкова