Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
11 апреля 2019, Чт
+4°C
Облачно с прояснениями EUR 2.3838
USD 2.1131
RUB 3.2815
Главное
Во время совещания Лукашенко сравнил некоторые действия российских партнеров по закрытию рынка для Беларуси с санкциями
Президент
Вопросы граждан к "Большому разговору" контролируются до их решения - Мицкевич
Общество
Перечень лицензируемых видов деятельности будет значительно сокращен - Турчин
Экономика
Республиканский субботник пройдет в Беларуси 20 апреля
Общество
Крупнейший застройщик в Республике Беларусь заказал новинки МАЗа для строительства многофункционального комплекса "Минск Мир"
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Румас ознакомился с новинками ИКТ на выставке "ТИБО-2019"
18:21 Технологии
Обладателей интернет-премии "ТИБО-2019" наградили в Минске
18:19 Общество
Минтруда представило на "ТИБО" сервис "Электронная ярмарка вакансий"
18:13 Общество
В ГТК разъяснили порядок возмещения инвалидам и многодетным семьям 50% таможенных пошлин при ввозе авто
17:46 Общество
Совет по развитию системы квалификаций будет создан в Беларуси
17:39 Общество
Испания отмечает роль Беларуси как гаранта стабильности в Восточноевропейском регионе
17:34 Политика
Минэкономики представило на "ТИБО" тестовую версию электронного реестра административных процедур
17:23 Экономика
v-banking вместо кассира: velcom | A1 предоставит возможность рассчитываться за топливо через мобильное приложение
17:23 Технологии
Национальный исторический музей познакомит с миром скульптуры Андрея Сагалова
17:18 Культура
Правовые консультации для жителей Светлогорского района проводят представители Союза следователей
17:17 Регионы
Оркестр Михаила Финберга презентует в Пинске новую программу к Году малой родины
17:13 Культура
Выручка от продажи неиспользуемой недвижимости в Витебской области в I квартале выросла почти на 80%
17:12 Регионы
Посол КНДР вручил копии верительных грамот в МИД Беларуси
17:11 Политика
Макей встретился с помощником администратора Агентства США по международному развитию
17:08 Политика
Винтовку, ружье и боеприпасы изъяли у минчанина
16:58 Происшествия
Афиша выходного дня: пасхальный фестиваль "Радость", бесплатные экскурсии по Беларуси и огненное шоу в Бресте
16:56 Регионы
В Краснопольском районе на пострадавших от короеда землях посадят новые деревья
16:46 Регионы
Вопросы граждан к "Большому разговору" контролируются до их решения - Мицкевич
16:40 Общество
Около 100 образцов вооружения и техники впервые представят на MILEX-2019
16:39 Общество
Память жертв нацистских концлагерей почтили в Витебске
16:39 Регионы
Все новости
Темы
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Год малой родины Год малой родины
Большой разговор: обратная связь Большой разговор: обратная связь
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Поставки белорусского продовольствия в Россию Поставки белорусского продовольствия в Россию
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Вопросы граждан к "Большому разговору" контролируются до их решения - Мицкевич

Общество 11.04.2019 | 16:40
Валерий Мицкевич
Валерий Мицкевич
Большой разговор: обратная связь Новости темы Большой разговор: обратная связь
Другие темы

11 апреля, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. Решение вопросов, которые граждане направляли для "Большого разговора", контролируется до самого их исполнения. Об этом заявил сегодня заместитель главы Администрации Президента Валерий Мицкевич на приеме граждан и юридических лиц в Смолевичском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все вопросы, которые поступили в БЕЛТА в ходе "Большого разговора", взяты на контроль. Что касается Смолевичского района, то было шесть обращений. Часть из них находится в стадии решения. Гражданке, которая обращалась за выплатой материальной помощи, она уже предоставлена. Каждый вопрос контролируется до исполнения", - отметил Валерий Мицкевич. При этом он подчеркнул, что сроки исполнения в каждой отдельной ситуации разные. Например, для асфальтирования дороги нужно предусмотреть выделение средств из бюджета. "Здесь важно, чтобы не давали обещаний, которые не будут исполнены. Если говорим, что что-то должно быть сделано в такой-то срок, то этот срок надо соблюсти", - добавил заместитель главы Администрации.

На прием к нему записалось около 30 человек. Причем рассказать о своих проблемах приехали жители не только Смолевичского района, но и столицы, Минской и даже Гродненской областей, Витебска. Поднимались вопросы жилищного строительства, благоустройства, качества услуг ЖКХ, освещения населенных пунктов, земельные и трудовые споры, деятельность фермерских хозяйств, товариществ собственников, строительства второй взлетно-посадочной полосы Национального аэропорта и связанного с этим отселения жителей ближайшей деревни. Записалось и несколько родителей, чьи дети осуждены по ст.328 УК за незаконный оборот наркотиков. Наравне с частными вопросами звучали и коллективные, а также предложения по внесению изменений в закон "О государственной службе в Республике Беларусь" (в части назначения и выплаты пенсий).

Дольщики многоквартирного жилого дома в северо-западной части Смолевичей обеспокоены судьбой строительства своих квартир. Сроки переносились трижды, а причин людям не разъясняли. Новоселья ожидает немало многодетных семей. Вопрос уже обсуждался с привлечением прокуратуры в райисполкоме. "Я сам им серьезно занимаюсь, - заверил председатель райисполкома Михаил Загорцев. - Октябрь - последний срок, который мы себе определили и исполнителям. Обязательно с благоустройством. Другого пути нет. Если надо - людей туда будем отправлять на работы. И те потери, которые будут, надо предъявить застройщику. Могу только извиниться за него перед людьми".

"Поскольку исполнитель - "Борисовжилстрой", напишем письмо, чтобы Миноблисполком взял вопрос на контроль. Это не помешает", - добавил Валерий Мицкевич.

Жительница агрогородка Слобода рассказала, что после приобретения квартиры в новостройке обнаружила ряд строительных недостатков, в том числе обратную тягу из вентиляции. В составлении дефектных актов женщине отказали. По ее просьбе была создана независимая комиссия, но в ее состав вошли заинтересованные лица, которые не зафиксировали нарушений. "Как должно быть: есть претензия - надо разобраться, обоснована ли она. Установить причину. Если это недоделка, дефект, значит, есть виновное лицо, которое должно устранить недостаток. Там, где не можем разобраться, обяжем Минстройархитектуры, чтобы оно провело оценку, - заключил Валерий Мицкевич. - И еще, надо проектировщиков чаще привлекать к этой работе. У нас часто так бывает: через пять лет находится проектная ошибка, виноваты все, но не они".

Кроме того, женщина вместе с другими жителями агрогородка пожаловалась на отсутствие освещения возле новостройки и реакцию на эту проблему со стороны сельского и районного исполкомов, а также эксплуатирующей организации. Люди вынуждены передвигаться в темное время суток с фонариками. Руководство райисполкома на приеме ответило: во II квартале, когда инфраструктуру переведут на баланс обслуживающей организации, подключат электричество, установленные фонари начнут работать. Валерий Мицкевич при этом заметил: из-за громоздкой технологической процедуры проблема возникает периодически и в Минске. Возможно, необходимо пересмотреть цепочку проведения работ на республиканском уровне.

"Вопросы строительства жилых домов и их сдачи, благоустройства, к сожалению, возникают в разных регионах, это не только специфика Смолевичей. Будем разбираться с причинами: что-то в правовом регулировании или же просто недобросовестная работа конкретных строительных организаций", - заключил Валерий Мицкевич.

Как сообщалось ранее, представители Администрации Президента Беларуси во время плановых выездных приемов граждан в регионах делают в том числе акцент на том, как местные власти решают вопросы, направленные в БЕЛТА во время акции "Ваш вопрос Президенту" при подготовке и проведении "Большого разговора с Президентом".-0-

Фото Геннадия Жинкова

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
Минская область, обращения граждан
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3838 BYN 2.378 BYN 2.385 BYN
USD
2.1131 BYN 2.112 BYN 2.116 BYN
RUB
3.2815 BYN 3.278 BYN 3.284 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Первый тоннель между станциями метро "Вокзальная" и "Ковальская Слобода" завершен
Все видео

Фотоновости

Румас посетил выставку "ТИБО"
Все фото

Инфографика

Последний звонок и выпускные экзамены в школах Беларуси Учебный 2018/2019 год завершится 31 мая. Последний звонок для учащихся 9-х и 11-х классов прозвенит 30 мая.
Вся инфографика
Президент
Игорь Додон и Александр Лукашенко Лукашенко обсудил с Додоном двустороннее сотрудничество и отношения с Украиной и Россией
Лукашенко сравнил некоторые действия российских партнеров по закрытию рынка для Беларуси с санкциями
Государство будет возмещать инвалидам и многодетным семьям 50% таможенных пошлин при ввозе легкового авто
Политика
Фото МИД Макей встретился с помощником администратора Агентства США по международному развитию
Испания отмечает роль Беларуси как гаранта стабильности в Восточноевропейском регионе
Посол КНДР вручил копии верительных грамот в МИД Беларуси
Экономика
Игорь Петришенко. Фото пресс-службы правительства - БЕЛТА. От интеграции до нефтегазовой сферы - на совещании у Лукашенко обсудили сотрудничество с Россией
Минэкономики представило на "ТИБО" тестовую версию электронного реестра административных процедур
НАИП подписало меморандум о сотрудничестве с Объединенной торговой палатой Швейцария-СНГ
Происшествия
Фото из архива Обвинение по делу о смерти пятимесячного ребенка в Минске предъявлено его отцу
Винтовку, ружье и боеприпасы изъяли у минчанина
Суд в Бресте приговорил сына российского бизнесмена за наркотики к 3 годам колонии
Регионы
Леонид Стухальский "Минскметрострой" планирует начать проход тоннелей к новым станциям 3-й линии с января 2020 года
Правовые консультации для жителей Светлогорского района проводят представители Союза следователей
Выручка от продажи неиспользуемой недвижимости в Витебской области в I квартале выросла почти на 80%
Спорт
Хоккеисты "Юности" победили "Неман" и стали обладателями Кубка Президента
Волейболистки "Минчанки" уступили "Сахалину" в утешительном турнире чемпионата России
Минск является комфортной площадкой для международных спортивных турниров - эксперт
Технологии
Сергей Румас во время посещения выставки Румас ознакомился с новинками ИКТ на выставке "ТИБО-2019"
v-banking вместо кассира: velcom | A1 предоставит возможность рассчитываться за топливо через мобильное приложение
"Семена будущего" для IT-страны
Культура
Иван Здонюк. Фото из архива Иван Здонюк исполнит на конкурсе "Витебск-2019" песню Леонида Ширина "Сердце изо льда"
Национальный исторический музей познакомит с миром скульптуры Андрея Сагалова
Оркестр Михаила Финберга презентует в Пинске новую программу к Году малой родины
В мире
Дональд Туск, Тэреза Мэй и Ангела Меркель во время заседания в Брюсселе. Фото Reuters Евросоюз и Великобритания согласовали перенос Brexit на 31 октября
Армия Судана объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти - заявление
Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж арестован в Лондоне
Калейдоскоп
Фото Жэньминь Жибао ФОТОФАКТ: В Китае начался сезон цветения диких абрикосов
Эксперты рассказали, кто лишится работы из-за роботов
Группа Naka выпустила клип в поддержку онкобольных
Все круглые столы
Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв. Круглый стол Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая 27 сентября Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Жизнь богаче писательской фантазии
На себя уповаю
Девятый – «энергетический» вал
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Наталья КАРПОВИЧ. Глава государства: конституционно-правовой статус
Владимир АРЧАКОВ, Олег МАКАРОВ, Алексей БАНЬКОВСКИЙ. Концепция информационной безопасности Республики Беларусь – взгляд в будущее
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Наука и семья как составляющие благополучия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия