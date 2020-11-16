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16 ноября 2020, 08:58

Решение жилищного вопроса для молодых семей: где в Минске можно купить квартиру по цене аренды

СВОЯ КВАРТИРА ПО ЦЕНЕ АРЕНДЫ! РАССРОЧКА НА 100 МЕСЯЦЕВ! СКИДКИ ДО 20%! ТОЛЬКО ДО КОНЦА НОЯБРЯ!

Благодаря выгодным условиям владельцами недвижимости в комплексе Minsk World стали уже многие семьи. И, пожалуй, каждому второму решить жилищный вопрос помогла длительная беспроцентная рассрочка от застройщика. Это возможность разделить стоимость квартиры на удобное вам количество частей. И жить в собственной квартире, оплачивая ежемесячно сумму, примерно равную арендной плате.

Зачем платить за чужое, если можно оплачивать свое? Больше не нужно копить долгие годы – до конца ноября квартиры в комплексе Minsk World можно приобрести в уникальную беспроцентную рассрочку от застройщика.

Как работает рассрочка?

· Максимальный срок – 100 месяцев.

· Первоначальный взнос – от 30%.

· Без справок о доходах и поручителей.

· Договор оформляется прямо в офисе продаж застройщика.

· Для оформления договора нужен только паспорт.

Приобретайте собственную квартиру в перспективном районе Минска по цене ежемесячной аренды! Такое может больше не повториться – успейте решить жилищный вопрос до конца ноября!

Также до конца ноября в комплексе Minsk World действуют выгодные акции:

· До минус 20% для работников системы здравоохранения, образования и IT-сферы.

· До минус 20% для молодоженов.

· Скидки для семей с детьми – до 100 евро с каждого кв. метра.

· Скидки для спортсменов-чемпионов – до 100 евро каждого кв. метра.

· Выгода для владельцев "Моцнай карткі" – до 1 000 рублей.

Выбирайте и бронируйте подходящую квартиру онлайн на сайте застройщика bir.by прямо сейчас – и при покупке экономьте по акции от 4 000 до 10 000 рублей.

На сегодня приобрести квартиры можно уже в 11 кварталах комплекса – выбирайте дом на свой вкус!
На сегодня приобрести квартиры можно уже в 11 кварталах комплекса – выбирайте дом на свой вкус!

Выбирайте дом в любом квартале: "Северная Европа", "Северная Америка", "Средиземноморский", "Африка", "Азия", "Южная Европа", "Мировых танцев", "Евразия"… А может быть, легендарный квартал "Чемпионов", в котором купили жилье многие известные спортсмены, полностью готовый квартал "Эмиратс" или новый квартал "Тропические острова"?

На выбор – десятки новостроек! Это каркасно-монолитные здания с большими окнами, лоджиями, дизайнерскими лобби и скоростными лифтами, включая панорамные. И квартирами свободной планировки – от небольших студий до просторных пентхаусов и эксклюзивных квартир с отдельным входом прямо с улицы и собственными террасами.

Квартал "Эмиратс" уже полностью готов – и здесь еще можно купить квартиры в доме "Волна"
Квартал "Эмиратс" уже полностью готов – и здесь еще можно купить квартиры в доме "Волна"

Благодаря видеотуру на сайте застройщика bir.by можно в режиме онлайн наблюдать за ходом работ на площадке. Недавно ключи получили покупатели квартир в доме "Сидней Люкс" в квартале "Чемпионов", доме "Джакарта" в квартале "Азия" и доме "Эмиратс Волна" в полностью готовом квартале "Эмиратс". Кстати, здесь еще можно купить готовые квартиры!

В квартале "Азия" уже готов дом "Джакарта" и достраивается "Нью-Дели", где недавно стартовала продажа недвижимости
В квартале "Азия" уже готов дом "Джакарта" и достраивается "Нью-Дели", где недавно стартовала продажа недвижимости

Кстати, приятный бонус для новоселов: все покупатели недвижимости в комплексе Minsk World, в том числе и потенциальные, имеют право воспользоваться бесплатной консультацией дизайнеров интерьера. Это отличный способ узнать все преимущества той или иной квартиры и использовать каждый квадратный метр ее площади с максимальной пользой.

Покупатели квартир в комплексе Minsk World получают бесплатную консультацию от дизайнеров интерьера!
Покупатели квартир в комплексе Minsk World получают бесплатную консультацию от дизайнеров интерьера!

Присоединяйтесь к компании новоселов на лучших условиях ноября!

Подробности по приобретению недвижимости в комплексе Minsk World можно узнать в офисе застройщика по многоканальному номеру мобильного телефона 7675. Менеджеры по продажам сделают для вас индивидуальный расчет с учетом действующих предложений!

Комплекс Minsk World – это город в городе, где будет вся инфраструктура!

Вы легко сможете добраться в любую точку столицы. Рядом с комплексом Minsk World начала работу новая станции метро "Ковальская Слобода", а в его границах строится вторая станция – "Аэродромная". Уже не говоря о многочисленных маршрутах наземного транспорта.

Станция метро "Ковальская Слобода" уже открыта
Станция метро "Ковальская Слобода" уже открыта

Удобные парковочные места для автомобилей расположатся по периметру каждого квартала. Также в комплексе строятся закрытые паркинги. Например, в готовом многоуровневом крытом паркинге на 800 машин уже поступили в продажу машиноместа – выбрать и забронировать можно на сайте застройщика bir.by.

Готовый паркинг на 800 автомобилей – здесь уже можно купить машиноместа
Готовый паркинг на 800 автомобилей – здесь уже можно купить машиноместа

Бизнес-сердцем комплекса станет Международный финансовый центр Minsk World, который будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест. Отличная возможность для бизнеса и карьерного роста!

Международный финансовый центр Minsk World будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест
Международный финансовый центр Minsk World будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест

По соседству возводится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall. В торговой зоне будут представлены известные мировые бренды, а в развлекательной – большой фудкорт и суперсовременный кинотеатр.

Строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall
Строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall

Особое внимание уделяется наличию коммерческих помещений: открыть кафе, магазин или салон сферы услуг можно буквально в каждом квартале. Выбирайте подходящий вариант на сайте bir.by!

В центре комплекса Minsk World появится большой городской парк – "зеленые легкие" всего комплекса. Аллеи и игровые площадки, фонтаны и скульптурные арт-объекты – здесь будет красиво, интересно, ярко.

Удобные велодорожки пройдут через парк и свяжут все кварталы комплекса.

В комплексе прокладываются велодорожки, которые свяжут все кварталы и пройдут через парк
В комплексе прокладываются велодорожки, которые свяжут все кварталы и пройдут через парк

В комплексе Minsk World построят сразу 7 современных школ и 12 детских садов. В распоряжении у жителей будут собственные детская и взрослая поликлиники, а также медицинский центр.

А во дворах домов расположатся безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием.

В готовом квартале "Эмиратс" построен торговый центр
В готовом квартале "Эмиратс" построен торговый центр

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"
Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

Во всех кварталах обустраиваются безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием
Во всех кварталах обустраиваются безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием

Ноябрь – время менять съемное жилье на собственное в комплексе Minsk World!

В какой части "Мира" расположится ваш дом? "Северная Европа", "Северная Америка", "Средиземноморский", "Африка", "Азия", "Южная Европа", "Мировых танцев", "Евразия", квартал "Чемпионов", "Эмиратс" и "Тропические острова". Выбирайте квартал на свой вкус!

Только до конца месяца у вас есть возможность приобрести квартиру в перспективном районе Минска в уникальную беспроцентную рассрочку от застройщика на срок до 100 месяцев! Без справок о доходах и поручителей!

И это не все! До конца ноября в комплексе Minsk World можно купить недвижимость со скидкой до 20%! Выгодные предложения предусмотрены для работников системы здравоохранения, образования и IT-сферы, а также для молодоженов, семей с детьми, спортсменов-чемпионов и владельцев "Моцнай карткі".

Выбирайте и бронируйте квартиру онлайн на сайте застройщика bir.by – и экономьте при покупке до 10 000 рублей. Это идеальный вариант для тех, кто ценит собственное время и деньги!

Офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексе Minsk World работает в будние дни – с 8.30 до 20.30, а в выходные и праздничные дни – с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Также для приобретения недвижимости можно обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Своя квартира в Минске по цене ежемесячной аренды – это реально!

Успейте до конца ноября решить жилищный вопрос на лучших условиях в комплексе Minsk World!

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