Республиканская акция МЧС "В центре внимания - дети!" стартует 17 августа

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская акция "В центре внимания - дети!" стартует в Беларуси 17 августа, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

"Статистика показывает, что в основе большинства огненных травм, полученных детьми, лежат две причины: неугомонное любопытство и недосмотр со стороны взрослых. И если запретить маленькому человеку познавать окружающий мир не представляется возможным, то заранее позаботиться о его безопасности по силам каждому. Именно с этой целью с 17 августа по 10 сентября по всей республике в два этапа пройдет профилактическая акция "В центре внимания - дети!", направленная на привлечение внимания к проблеме травматизма и гибели детей от пожаров вследствие оставления их без присмотра", - отметили в ведомстве.

В ней примут участие активисты БМООСП, члены клубов юных спасателей-пожарных, представители учреждений образования, другие заинтересованные организации, а также средства массовой информации.

Первый этап пройдет с 17 по 31 августа. Основной целевой аудиторией, на которую направят свои силы спасатели, станут родители. В течение двух последних недель лета им как в онлайн-, так и офлайн-формате будут напоминать о важности обучения детей правилам безопасности. Например, в отделах с детской одеждой в крупных торговых центрах и других объектах торговли на манекенах или вешалках появятся комплекты боевой одежды спасателя детских размеров, а в отделах канцелярских принадлежностей - огнетушители и автономные пожарные извещатели. Инспекторы МЧС будут рассказывать о правилах безопасного поведения, которым стоит обучить детей, а также вручат каждому брошюры, буклеты, памятки и календари, помогающие на иллюстрированном примере эффективно запоминать правила безопасности.

"Не обойдется и без новых форматов работы. Например, при посещении семей инспекторы предложат каждому желающему сдать "Экзамен по безопасности", разработанный Республиканским центром пропаганды", - рассказали в МЧС. Участникам экзамена вручат специальный браслет и "Дневник безопасности" с заданиями, которые необходимо выполнить. Как только экзаменуемый справится со всеми из них, инспектор поставит в этом дневнике соответствующую отметку и вручит сертификат. В некоторых населенных пунктах экзамен и вовсе пройдет в более масштабном формате.

Второй этап продлится с 1 по 10 сентября. Площадками проведения мероприятий станут образовательные учреждения, организации и предприятия, а также места массового скопления людей. Так, в школах дети поучаствуют в тематических уроках безопасности и получат наглядно-изобразительную продукцию, учителя пройдут инструктажи по пожарной безопасности, а родители встретятся для профилактических бесед и просмотра тематических видеофильмов от спасателей. В трудовых коллективах предприятий инспекторы также напомнят основные правила безопасности.

В местах массового скопления людей пройдут настоящие праздники с интерактивными зонами активности. Участники этих мероприятий научатся пользоваться огнетушителем, узнают алгоритмы оказания первой помощи, проверят свои знания в тематических тестированиях, сдадут экзамен по безопасности и многое другое.-0-