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02 мая 2021, 16:53

Республиканская акция "Не оставляйте детей одних!" стартует 3 мая

Иллюстрация МЧС
Иллюстрация МЧС

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская акция "Не оставляйте детей одних!" начинается 3 мая. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Не оставлять ребенка одного - правило, которое должно непрерывно звучать в голове у каждого родителя. С целью привлечения внимания к проблеме детской шалости с огнем и гибели детей на пожарах, снижения количества чрезвычайных ситуаций с участием детей и обеспечения их общей безопасности (дома, на улице, отдыхе, водоеме) с 3 мая по 1 июня пройдет республиканская акция "Не оставляйте детей одних!", приуроченная к Международному дню семьи и Дню защиты детей. В ее рамках работники МЧС приведут родителям веские доводы, почему детям нельзя оставаться дома одним, и расскажут, как не стать жертвами собственных ошибок", - отметили в пресс-службе.

Мероприятия пройдут в 4 этапа, в которых будет много абсолютно новых и современных форм работы с потенциальной целевой аудиторией - родителями.

В рамках первого этапа, который состоится с 3 по 15 мая, курс будет взят на родителей и их детей. Где можно получить море ярких эмоций и незабываемых впечатлений? Именно таким вопросом накануне акции задались пропагандисты. И ответ не заставил себя долго ждать - конечно же, в парке аттракционов. Так, в местах массового пребывания людей, где любят проводить время семьи, развернутся парки аттракционов "МЧС-Лэнд".

На входе в развлекательную зону участники акции получат карту с указанием всех задействованных интерактивных площадок: "Сильнейший юный спасатель", "Пожарный щит", "Кубики 5 шагов спасения", "Опасные места для игр", "Папа может! Мама тоже!" и многие другие. На каждой из них в путеводителе будут проставляться отметки об успешном прохождении испытаний, после чего посетителям парка вручат индивидуальные порядковые номера, которые дадут право на участие в "Лотерее безопасности" с возможностью выиграть призы от МЧС.

Не останутся без внимания и любители активного отдыха - для них пропагандисты проведут спортивный праздник "Мама, папа, мы - в безопасности сильны". Детей и их родителей ждет увлекательная конкурсная программа, участвуя в которой нужно показать не только свои ловкость, смекалку и сообразительность, но и знания в области безопасности.

"Как известно, все идет из семьи, а значит и правильное отношение к безопасности начинает прививаться там же. Но как выглядит данный процесс изнутри? Презентовать свой ответ на этот вопрос предложат всем желающим организаторы нового республиканского конкурса "СемьЯ безопасности", который начнется 3 мая. Используя свои творческие способности, через песни, поэзию и прозу каждая семья-участница сможет рассказать, какие способы формирования культуры безопасности жизнедеятельности есть у нее на вооружении и что в итоге из этого получается. Представленные проекты пройдут отбор в 3 этапа, в результате которых лучшие отправятся в столицу, где на открытой площадке Дворца детей и молодежи прозвучит финальный аккорд конкурса", - рассказали в ведомстве.

В преддверии 15 мая - Международного дня семьи - свой взгляд на семейные ценности представят и сами работники пропаганды, которые подготовят видеоролики или музыкальные клипы, приуроченные к данному празднику.

Мероприятия второго этапа пройдут с 17 по 21 мая. В центре внимания пропагандистов окажутся будущие и молодые родители. Традиционно упор будет сделан на мам, ведь именно они проводят большую часть своего времени с детьми. Например, в интерактивном занятии "Главный эксперт" они на 30 минут превратятся в экспертов и найдут и обозначат места, представляющие опасность для дошколят. В "Верю - не верю" мамочки покажут свои знания в области безопасности, подтверждая или опровергая выдвинутые инспекторами пропаганды утверждения, а во время занятия "Вопрос - ответ" им предложат в формате виртуальной экскурсии по квартире разобрать основные моменты для обеспечения безопасности детей в быту.

Не будут обделены вниманием молодые и будущие отцы, которые не меньше мам обязаны думать о безопасности своих детей. "СуперМАМА, суперПАПА!" - еще одна новинка от МЧС. Это интеллектуальная игра для родителей по типу "Кто хочет стать миллионером?", главным призом в которой станут бесценные знания, способные уберечь семью от чрезвычайных ситуаций.

Дарить эмоции пропагандисты будут и во время самых ярких для родителей событий - выписки из родильных домов. Работники МЧС встретят и поздравят новоиспеченных отцов и матерей, расскажут о важности создания безопасных условий жизни для нового члена семьи и подарят им в качестве напоминания об этом изобразительную и сувенирную продукцию. Тематические фотозоны позволят сделать на память яркие фото, а ростовые куклы создадут атмосферу праздника и веселья с первых дней жизни только что появившихся на свет граждан нашей страны. Кроме непосредственного разделения такого радостного момента с родителями, пропагандисты разошлют им именные поздравительные открытки - отдельно для родившихся мальчиков и девочек - с напоминанием основных правил безопасности.

Акцент во время третьего этапа (с 24 по 28 мая) будет сделан на многодетные и находящиеся в социально-опасном положении семьи. Работа будет проводиться в двух форматах. В первом безопасность целевой аудитории будет доставлена прямо на дом, где работники пропаганды проведут беседы, игры и викторины по ОБЖ как с детьми, так и с их родителями, покажут мультфильмы "Волшебная книга" и вручат подарки от партнеров, спонсоров и МЧС. Во втором - мероприятия пройдут в детских развлекательных центрах, домах культуры и организациях общественного питания, на базе которых развернутся интерактивные обучающие площадки для детей.

Четвертый этап акции продлится два дня - 31 мая и 1 июня и будет приурочен к Международному дню защиты детей. На открытых площадках в парках развлечений и отдыха, у дворцов культуры, кинотеатров, торгово-развлекательных центров - везде, где чаще всего бывают родители с детьми, - пропагандисты проведут яркие и масштабные мероприятия. Интерактивные зоны активности, викторины и подвижные конкурсы, демонстрация аварийно-спасательной техники и оборудования, показательные выступления подразделений МЧС, театрализованные представления на тему безопасности, распространение сувенирной и обучающей изобразительной продукции, концертная программа, творческие номера, ростовые куклы - это далеко не весь список того, что подготовили для детей и их родителей работники МЧС.

Во время проведения последнего этапа пройдет и полюбившийся многим конкурс "Я б в спасатели пошел". Ребятам вместе с родителями нужно придумать и сделать своими руками костюм и технику спасателя. Жюри оценит оригинальность и художественное воплощение идеи, креативность и зрелищность, а также целостность работ и их соответствие заявленной тематике. Самые лучшие будут награждены дипломами и приятными подарками от МЧС.

Традиционно на протяжении всей акции МЧС будет активно сотрудничать со средствами массовой информации. Так, тематические страницы, в том числе детские, появятся на страницах областных, районных (городских) и других периодических изданий. А статьи и рубрики - на полосах журналов и на интернет-порталах для женщин и молодых родителей. На телевидении будут транслироваться тематические видеоролики, а радиоэфир наполнится аудиоинформацией и викторинами. Вместе с тем яркие сюжеты и видеоролики, мультфильм "Волшебная книга" и бегущие строки появятся в эфире телеканалов. Транслирование аудиороликов и текстовой информации будет организовано также по радиоточкам и радиоузлам предприятий и организаций.

"Спасатели призывают не оставлять маленьких детей одних: вы всегда должны быть рядом с ними на расстоянии вытянутой руки. Обучайте своих детей, обсуждайте с ними вопросы безопасности и будьте для них примером", - добавили в МЧС.-0-

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