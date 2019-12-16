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16 декабря 2019, 15:46

Республиканская акция по правовому просвещению стартует 20 декабря в Минске

Фото из архива
Фото из архива

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции 20 декабря в Минске даст старт республиканской акции "Право на службу людям", сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Минюста Ольга Шибко.

Акция включает в себя образовательные встречи, интерактивные правовые конкурсы и викторины. Для многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов, адвокаты, нотариусы, медиаторы, работники органов загса, судебные исполнители проведут бесплатное юридическое консультирование. Более 10 зон консультаций будут работать с 13.00 до 16.00.

Благодаря проекту "Юридическая клиника БГУ" правовую консультацию могут получить все желающие студенты и учащиеся, а также другие категории граждан.

Медиаторы расскажут о том, что такое медиативное соглашение, как это работает. На скамье примирения с помощью медиатора все желающие могут бесконфликтно разрешить любой спор.

Акция, которая стартует в центральном атриуме ТЦ "Столица", продолжится в регионах. В течение года по всей стране будут распространяться буклеты по актуальным для граждан правовым вопросам.

Организаторами мероприятия выступают Министерство юстиции, ООО "Юрспектр", Национальный центр правовой информации, а также Белорусская нотариальная палата, Белорусская республиканская коллегия адвокатов, Министерство по налогам и сборам, Министерство антимонопольного регулирования и торговли, Государственный комитет по имуществу, Национальный банк, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, центр "Медиация и право", Центр медиации и переговоров.-0-

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