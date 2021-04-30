30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская межведомственная программа "Забота" стартует 1 мая и продлится до 1 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Цель данной программы - организовать летнюю занятость и досуг несовершеннолетних, не допустить совершения ими правонарушений и преступлений, а также препятствовать гибели и травматизму. Программа пройдет в два этапа - подготовительный и основной.

Особое внимание правоохранители уделят проведению мероприятий, приуроченным к окончанию учебного года, таким как торжественные линейки и выпускные вечера.

Сотрудники инспекций по делам несовершеннолетних внимательно изучат предполагаемую занятость подростков, с которыми проводят индивидуальную профилактическую работу. И в летний период для ребят будут работать кружки по интересам, спортивные секции, дневные и круглосуточные детские оздоровительные лагеря. Также планируется открытие городского палаточного лагеря военно-спортивного профиля "Патриот". Для ребят будут организованы культурно-просветительские мероприятия: походы в музеи, спортландии, посещение мемориальных комплексов.

На август сотрудниками столичной милиции совместно с комитетом по образованию запланировано проведение городской акции "Лето - пора активная".-0-