Республиканская научно-техническая библиотека расскажет о зеленой архитектуре и мире словарей

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тематические выставки литературы "Зеленая архитектура будущего" и "В мире словарей" открылись сегодня в Республиканской научно-технической библиотеке. Об этом БЕЛТА сообщил главный библиотекарь Юрий Максименко.

На выставке "Зеленая архитектура будущего" представлены отечественные и зарубежные периодические издания о зеленой архитектуре. "Эко-архитектура не новое понятие. Здесь давно используются экологически чистые материалы и энергосберегающие технологии. Очередным шагом вперед являются проекты, которые показывают решение экологических проблем будущего, а также способы приблизить человека к природе", - отметили в РНТБ.

Во время посещения экспозиции "В мире словарей" посетители увидят широкий спектр изданий из фонда библиотеки, среди которых - лингвистические и энциклопедические словари. "Предшественниками современных словарей были рукописные, а затем, в эпоху Средневековья, - печатные. Современные энциклопедические словари описывают характеристики предметов и явлений, событий и людей, к ним же относятся и словари терминов. Лингвистические созданы для объяснения слов, их происхождения и значений. Сейчас в мире наиболее популярна Википедия - общедоступный многоязычный универсальный интернет-ресурс. В то же время существует множество других подобных электронных энциклопедических онлайн-источников", - рассказали в библиотеке.

Выставки продлятся по 30 cентября.-0-