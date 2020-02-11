11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская олимпиада по менеджменту среди молодежи началась в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

В ней могут принимать участие студенты и магистранты вузов, а также специалисты в возрасте до 30 лет, чья профессиональная деятельность связана с качеством продукции и услуг.

Олимпиада проводится в два этапа. На первом этапе индивидуальные участники и команды (команда должна состоять из четырех человек) до 1 марта направляют заявки, рефераты и презентации в учреждения высшего образования (если они являются студентами/магистрантами) или в секретариат республиканской экспертной комиссии (если они являются специалистами в области качества).

Для написания реферата участники олимпиады могут использовать одну из предложенных организаторами тем. Он также может быть подготовлен и по собственной теме, связанной с менеджментом.

Для участия во втором этапе олимпиады учреждения высшего образования до 1 апреля передают в секретариат комиссии сопроводительное письмо и список финалистов, результаты оценки рефератов, документы финалистов.

Итоги олимпиады подведет республиканская экспертная комиссия, которая формируется из представителей Госстандарта, Минобразования, ведущих специалистов организаций в области менеджмента качества.-0-