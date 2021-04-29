Республиканская правовая олимпиада пройдет 30 апреля в Академии МВД

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Академии МВД 30 апреля пройдет Республиканская правовая олимпиада "Фемида-2021", посвященная белорусской милиции и 80-летию начала Великой Отечественной войны. Об этом БЕЛТА сообщили в академии.

Олимпиада, которая проводится в 16-й раз, ежегодно собирает самые творческие команды учащихся правовых классов различных учебных заведений. В "Фемиде" участвуют 11 команд: Специализированного лицея МВД, Минского кадетского училища, гимназий Любани и Новополоцка, общеобразовательных учреждений Бреста, Витебска, Гродно, Лиды, Минска, Мозыря и Новополоцка. Ежегодно в день олимпиады академия принимает свыше 300 гостей - участников, педагогов, болельщиков. Это прекрасная возможность пообщаться с молодежью.

Насыщенная программа олимпиады включает разноплановые конкурсные задания. Учащиеся расскажут о своих командах, выступят с театрализованными постановками, посоревнуются в конкурсах капитанов и ораторского мастерства. Помимо этого, старшеклассники проверят свои знания истории страны. Также примут участие в устном опросе по содержанию советских кинофильмов (а также стран СНГ) о милиции и Великой Отечественной войне.-0-