Республиканская студенческая коллегия БРСМ организует личный прием молодежи

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены Республиканской студенческой коллегии при Центральном комитете Белорусского республиканского союза молодежи проведут личный прием представителей студенческой молодежи учреждений высшего образования 17 ноября, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь ЦК БРСМ Александр Прохоров.

"В Международный день студента в регионах страны и городе Минске впервые начнут работу объединенные студенческие приемные. Такое коллегиальное решение в том числе и в поддержку развития новой стратегии развития БРСМ было принято на выездном заседании коллегии в Могилеве, - рассказал Александр Прохоров. - Мы поставили для себя приоритетом чаще бывать в студенческих аудиториях, встречаться с молодежью, знать и помогать решать ее проблемные вопросы. Однако ожидаем эффект и от работы студенческих приемных, поскольку это дополнительная возможность в неформальной обстановке выслушать ребят, помочь им в решении вопросов, поддержать молодежные инициативы".

Объединенные студенческие приемные будут работать 17 ноября с 13.00 до 15.00 в Бресте - на базе Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина, в Витебске - Витебского государственного университета имени П.М.Машерова, в Гомеле - Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины, в Гродно - Гродненского государственного аграрного университета, в Могилеве - Белорусско-Российского университета, в Минске - Белорусского государственного педагогического университета имени М.Танка.

По словам второго секретаря ЦК БРСМ, сеть студенческих приемных будет расширена, и с декабря текущего года они заработают на постоянной основе при первичных организациях БРСМ в каждом вузе.

Республиканская студенческая коллегия создана под эгидой ЦК БРСМ в 2019 году. Коллегиальный орган, в который входят представители каждого учреждения высшего образования, является площадкой для сплочения студенческой молодежи и решения насущных проблем, поддержке социально значимых инициатив и молодежных проектов.-0-