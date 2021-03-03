3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская студенческая олимпиада по китайскому языку пройдет 4-5 марта в БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Состязание организуется на базе Республиканского института китаеведения имени Конфуция БГУ. Направлено оно на повышение интереса обучающихся к изучению китайского языка и их лингвистической компетенции, а также выявление талантливой молодежи и популяризацию китайского языка и культуры.

"Участниками олимпиады станут 125 студентов республиканских вузов и слушателей курсов переподготовки учителей китайского языка РИКК. Среди обучающихся представители БГУ, МГЛУ, БГПУ им. М.Танка, БГУФК, БГЭУ, МГУ им. А.А. Кулешова, ГрГУ им. Янки Купалы, ВГУ им. П.М. Машерова, БарГУ. От БГУ в олимпиаде примут участие 73 студента химического, филологического и факультета международных отношений", - рассказали в пресс-службе.

Лингвистическое состязание организуется в два этапа: письменный и устный. В нынешнем году помимо испытаний по грамматике, лексике, иероглифике китайского языка и переводу для участников подготовлены новые задания по лингвострановедению. Им предстоит продемонстрировать знания по истории и культуре Китая, а также написать эссе с использованием заданных ключевых слов.

По результатам письменного этапа будут отобраны 20 участников. Им предстоит ответить на два вопроса по предложенной теме и описать видео после его просмотра.

Объявление результатов и церемония награждения состоится 5 марта в РИКК БГУ. В мероприятии планируется участие представителей Посольства КНР в Беларуси, Министерства образования нашей страны и руководства БГУ. В этот день назовут победителя, а также пять лауреатов. Также будут вручены награды участникам и от каждой области Беларуси. Кроме того, информацию о победителях олимпиады оргкомитет направит в специальный фонд Президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.

Организаторами олимпиады выступают Республиканский институт китаеведения имени Конфуция БГУ и Министерство образования Беларуси.-0-