Республиканские соревнования по пожарно-спасательному спорту пройдут 7-9 августа под Гомелем

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканские соревнования по пожарно-спасательному спорту на Кубок Белорусской федерации пожарно-спасательного спорта пройдут с 7 по 9 августа в Лицее Министерства по чрезвычайным ситуациям в Гомельском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

В соревнованиях примут участие спортсмены из восьми команд, представляющих областные и Минское городское управления МЧС, а также команду Университета гражданской защиты ведомства.

7 августа спортсмены выявят лучших в подъеме по штурмовой лестнице на этажи учебной башни, а на следующий день поборются за право называться лучшим в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями. 9 августа пройдет одна из самых красочных дисциплин пожарно-спасательного спорта - боевое развертывание. По окончании турнира состоится яркое закрытие соревнований.

Для тех, у кого не будет возможности поддержать любимую команду лично, будет организована прямая трансляция каждой дисциплины соревнований. Посмотреть ее можно на трех платформах Белорусской федерации пожарно-спасательного спорта: YouTube-канале, группе "ВКонтакте" и официальной странице федерации на сайте МЧС.

Республиканские соревнования по пожарно-спасательному спорту - это один из этапов подготовки к чемпионату мира, который пройдет в сентябре в Саратове (Россия).-0-