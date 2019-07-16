Республиканские соревнования по пожарно-спасательному спорту пройдут в Минске

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 18 по 20 июля в Университете гражданской защиты МЧС и Центральном детском парке имени Максима Горького пройдут республиканские соревнования по пожарно-спасательному спорту, посвященные Дню пожарной службы Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

В соревнованиях примут участие спортсмены из восьми команд, представляющие областные и Минское городское управления МЧС, команду Университета гражданской защиты.

18 и 19 июля соревнования пройдут в Университете гражданской защиты. В первый день спортсмены выявят лучших в подъеме по штурмовой лестнице на 4-й этаж учебной башни. Во второй - поборются за право называться лучшим в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями. Затем состоится пожарная эстафета 4х100 м.

20 июля, в день официальных торжеств, посвященных Дню пожарной службы Беларуси, соревнования перенесутся в Центральный детский парк имени Максима Горького, где на поле для хоккея на траве пройдет боевое развертывание.

Для тех, у кого нет возможности поддержать любимую команду лично, будет организована прямая трансляция. Посмотреть ее можно на трех платформах Белорусской федерации пожарно-спасательного спорта - YouTube-канале, группе в "ВКонтакте" и официальной странице федерации на сайте МЧС.-0-