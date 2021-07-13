Республиканские соревнования "Сильнейший пожарный-спасатель" пройдут 14 июля в Минске

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканские соревнования "Сильнейший пожарный-спасатель" пройдут 14 июля на площадке возле "Минск-Арены" в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.

В спортивном мероприятии примут участие 54 работника МЧС. Самые сильные спасатели из всех уголков нашей страны посоревнуются за звание лучших. В соревнованиях участвуют не только мужчины, выполнять по-настоящему сложные упражнения наравне с сильной половиной будут и девушки. Состязания пройдут в категориях "Индивидуальные забеги", а также "Тандем" и "Командная эстафета".

В программе запланированы выступление артистов, духового оркестра столичного МЧС, работа тематических фотозон, спецэффекты и многое другое. Для зрителей организаторы предусмотрели специальные конкурсы и призы, а у самых активных болельщиков даже будет возможность поучаствовать в некоторых этапах соревнований.

"Сильнейший пожарный-спасатель" представляет собой комплекс комбинированных силовых и скоростных нагрузок, которые нужно выполнить за минимальное время в полном снаряжении пожарного-спасателя. Весит такой комплект около 30 кг. На пути к финишу участникам предстоит подняться с рукавной линией на площадку четвертого этажа специальной башни, с нее при помощи силы рук поднять рукавный скаток весом в 19 кг, кувалдой переместить железную 72-килограммовую балку, затем пробежать с пожарным рукавом, заполненным водой, и направить струю воды в мишень, а в завершение перетащить манекен весом около 80 кг.

Старты запланированы на 8.30. Финальные забеги на 13.00. Торжественная церемония закрытия запланирована на 17.00.-0-