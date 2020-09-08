Республиканский форум лидеров БРПО стартовал в "Зубренке"

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй республиканский форум лидеров БРПО "Пионерские инновации 3.0" стартовал в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок", сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета Белоруской республиканской пионерской организации Александра Гончарова.

"Наш форум посвящен 30-летию белоруской пионерской организации. Он объединил 150 человек - лидеров и активистов БРПО из всех регионов страны. Уже второй год подряд Центральный аппарат БРПО делает ставку на обучение педагогического состава - наших вожатых, председателей дружин. Потому что именно от качественной подготовки и ретрансляции наших посылов зависит, насколько качественно мы сможем реализовать те или иные проекты и программы Белорусской республиканской пионерской организации", - рассказала Александра Гончарова.

Республиканский форум лидеров БРПО пройдет с 8 по 10 сентября. Трехдневная программа насыщена различными активностями, в том числе тренингами и мастер-классами, экскурсиями, запланированы оpen air "У костра" и спортивная программа "Лидерские гонки". "Образовательные блоки будут вести председатели областных и Минского городского совета, а также приглашенные гости из Ассоциации клубов ЮНЕСКО. Как показывает практика, такая форумная площадка дает возможность пообщаться, поделиться лучшими практиками и научиться чему-то новому", - отметила председатель ЦС БРПО.

Во время торжественного открытия форума с приветственным словом к ребятам обратился первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета Республики Дмитрий Воронюк. Он подчеркнул, что 30-летие БРПО - это отличный повод для гордости за созданную для белорусских школьников территорию детства со своими пионерскими законами во имя добра и справедливости, объединяющую октябрят и пионеров в большую крепкую и дружную семью.

Самым ожидаемым событием первого дня форума стала презентация новой песни пионерской организации "Территория детства", которая прозвучала в исполнении воспитанников Национального центра музыкального искусства им. Владимира Мулявина. В заключительный день в формате открытого микрофона запланирована "Встреча на все 100" с руководителями Администрации Президента, Министерства образования, БРСМ, где участники форума смогут получить ответы на волнующие их вопросы. Завершит работу форум 10 сентября торжественной церемонией чествования лучших педагогов и председателей советов БРПО.

День рождения Белорусской республиканской пионерской организации отмечается 13 сентября.-0-

Фото Оксаны Манчук