Республиканский форум вожатых пройдет в "Зубренке" 6-8 сентября

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский форум вожатых ОО "БРПО" "Пионервожатый: время действовать!" пройдет 6-8 сентября в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белорусской республиканской пионерской организации.

Форум соберет около 300 лучших педагогов-организаторов Беларуси, а также представителей международного союза общественных объединений "Союз пионерских организаций - Федерация детских объединений"(СПО-ФДО) и делегацию детской организации Узбекистана "Камалак".

"Трехдневная программа пионерского форума насыщена и направлена на подготовку профессионалов в воспитательной работе с детьми. Делегатов ждут образовательные модули и тренинги, презентация опыта России и Узбекистана, а также ведущих специалистов страны в сфере образования и молодежной политики", - рассказали организаторы.

Помимо этого, в первый день форума запланировано заседание международного детского клуба "Детские инициативы - путь в будущее: эффективные практики детских организаций". Во время встречи пройдет обсуждение новых форм и методов работы с детьми, стратегий развития детских движений на постсоветском пространстве.

"Ярким событием второго дня станет активация "Страна детства", где педагоги смогут принять участие в интерактивных площадках и перенять опыт лучших специалистов "Зубренка". В конце дня пройдет традиционный пионерский open air "У костра" с песнями под гитару", - добавили организаторы.

В заключительный день состоится "Встреча на все 100" с представителями Министерства образования, во время которой делегаты смогут услышать ответы на волнующие вопросы. Итогом форума станет флешмоб под новую песню организации "Территория детства", а также награждение благодарностями лучших педагогов.-0-