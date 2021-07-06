Республиканский институт китаеведения имени Конфуция БГУ отмечает 15-летие

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский институт китаеведения имени Конфуция БГУ (РИКК) отмечает 15-летний юбилей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Институт создан 5 июля 2006 года для организации образовательного процесса по обучению китайскому языку и популяризации китайской культуры. На базе института проводится подготовка специалистов-китаеведов, реализуются научные исследования, координируются научное и научно-техническое сотрудничество подразделений комплекса БГУ с учреждениями высшего образования, научными учреждениями и предприятиями Китая, организуются экзамены HSK, HSKK, BCT, YCT на подтверждение уровня владения китайским языком, популяризируется китайская материальная и духовная культура.

В 2019 году учреждению присвоено звание "Образцовый институт Конфуция". Статус наделяет его официальными полномочиями координации деятельности всех институтов и классов Конфуция, созданных в Беларуси. В сентябре 2019-го РИКК переехал в новое здание, а в начале 2020 года на его базе начала работать крупнейшая в Беларуси библиотека по истории, культуре и социально-экономическому развитию современного Китая. Ее фонд насчитывает более 6,5 тыс. книг и мультимедийных носителей на белорусском, китайском, английском и русском языках.

В 2021 году издан "Кітайска-беларускі слоўнік. Беларуска-кітайскі слоўнік". Это первая работа в истории культурно-языковых связей белорусского и китайского народов. Оригинальное издание объемом 872 страницы включает более 9 тыс. слов в каждой части.

Сегодня в институте работают более 40 высококвалифицированных белорусских и китайских специалистов и обучаются более 500 слушателей.

Один из успешных образовательных проектов РИКК - двухгодичные курсы по подготовке учителей китайского языка для белорусских школ. В 2020 году состоялся первый выпуск 13 человек. Сейчас на курсах обучается 25 слушателей из всех регионов Беларуси. Реализация проекта позволяет в значительной степени решить проблему нехватки учителей китайского языка в школах и гимназиях Беларуси.-0-