Республиканский интернат ветеранов войны и труда получил подарки от Минтруда и соцзащиты

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич поздравила с наступающими праздниками проживающих в Республиканском интернате ветеранов войны и труда, сообщили БЕЛТА в Минтруда.

Как отметила Ирина Костевич, традиционно в новогодние праздники особым вниманием окружены наши дети. Но в эти дни точно также ждут тепла и чудес одинокие пожилые люди. Такое мероприятие и организовали ветеранам войны и труда в Минске министр в образе Снегурочки, которая привезла подарки и самые теплые поздравления от всех сотрудников Минтруда, а также учащиеся средней школы №7 столицы, которые выступили с концертными номерами.

Важно, что именно молодые люди подарили частичку своего тепла, внимания и заботы пожилым людям, заверив, что те не одиноки, считает Ирина Костевич. Молодость лучше всего умеет заряжать бодростью, чтобы вместе водить хороводы, петь песни. Благодаря этому праздник получился добрым, а воспоминания о нем будут согревать пожилых зимой в ожидании новых встреч, которые обязательно будут. Ребята так были впечатлены встречей, что обещали приезжать в гости еще.-0-

Фото Министерства труда и социальной защиты