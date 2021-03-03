3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский конкурс юных корреспондентов стартует в БГУ. Мероприятие приурочено к 100-летию университета, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Творческое соревнование проводится для популяризации профессии журналиста, создания условий для эффективного формирования информационной культуры и творческой самореализации учащихся в области детской журналистики.

"К участию приглашаются белорусские школьники 8-16 лет, которые могут выступать индивидуально или коллективно. Конкурс пройдет в трех номинациях: "Публикация", "Видео- и аудиосюжет", "Блог". Принимаются работы, посвященные памятным и историческим местам Беларуси, жителям региона, актуальным событиям. Это могут быть материалы разного жанра: репортажи, интервью, публицистическое эссе, авторская передача. Участвовать можно одновременно в трех категориях", - рассказали в пресс-службе.

Творческие работы, краткую биографию и фото участника необходимо выслать до 3 мая на почтовый адрес 220004, г.Минск, ул.Кальварийская, 9 с пометкой "Юный корреспондент". Имена победителей назовут 15 мая. Их ждут дипломы и памятные подарки.

Организует конкурс факультет журналистики БГУ при участии министерств информации и образования, Белорусского союза журналистов, республиканских и региональных СМИ.-0-