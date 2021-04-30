30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский конкурс видеопроектов "Давайте помнить о войне…" стартует в БГУ. Мероприятие приурочено к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и направлено на сохранение памяти о событиях тех лет, а также развитие творческого потенциала студенческой молодежи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

К участию приглашаются студенты-филологи высших учебных заведений Беларуси. Конкурсантам необходимо снять видео своего выступления на тему Великой Отечественной войны. Это может быть чтение любого тематического стихотворения или отрывка из прозы, исполнение песни или участие в драматической постановке. Готовую работу следует загрузить на YouTube или любой другой сервис хранения файлов и переслать по электронному адресу kafedra122@mail.ru с пометкой "Конкурс видеороликов" до 5 мая включительно.

Победителей определят в девяти номинациях: "Самое профессиональное видео", "Самое креативное видео", "Самое информативное видео", "Самое эмоциональное видео", "Лучшее визуальное оформление видео", "Приз зрительских симпатий. Поэзия", "Приз зрительских симпатий. Проза", "Приз зрительских симпатий. Песня", "Приз зрительских симпатий. Драматургия".

В конкурсе могут участвовать как индивидуальные, так и коллективные работы. Итоги творческого состязания подведут 7 мая.

Организует конкурс филологический факультет БГУ.-0-