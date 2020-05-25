Республиканский конкурс WorldSkils Belarus-2020 пройдет 15-18 сентября

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. IV Республиканский конкурс профессионального мастерства WorldSkils Belarus пройдет 15-18 сентября 2020 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства образования.

"Вопросы о переносе мероприятий по подготовке и проведению республиканского этапа IV Республиканского конкурса профессионального мастерства WorldSkils Belarus и III конкурса Junior Skills рассмотрели сегодня на заседании республиканского организационного комитета WorldSkils International в Республике Беларусь. Заседание проходило в онлайн-режиме во главе с министром образования Игорем Карпенко", - рассказали в пресс-службе.

В этом году конкурс пройдет с 15 по 18 сентября в торгово-выставочном центре на территории "Великого камня". "Определен перечень профкомпетенций. В этом году их 47. Появятся четыре новые - "Разработка мобильных приложений", "Акватроника", "Полимеханика и автоматизация" и "Ювелирное дело". Уже прошли региональные отборы. Победители примут участие в республиканском конкурсе, который ориентирован в первую очередь на школьников для осознанного выбора профессии", - отметили в ведомстве.0-