Республиканский конкурс "Жатва: и хлебом едины" становится популярнее у журналистов

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский конкурс на лучшее освещение уборочной кампании в СМИ и на интернет-ресурсах "Жатва: и хлебом едины" становится популярнее у журналистов, сообщила специалист отдела пресс-конференций пресс-центра РУП "Дом прессы" Алена Поплавская, передает корреспондент БЕЛТА.

"Конкурс "Жатва: и хлебом едины" проходит всего лишь в четвертый раз. Но, несмотря на свою молодость, он набирает обороты, привлекая к участию все больше и больше журналистов. Так, в прошлом году на конкурс было представлено 98 работ от 90 редакций СМИ, - сказала Алена Поплавская. - Меняется подход авторов к подаче материалов: чувствуя конкуренцию, они стараются написать оригинально и непохоже на других".

В конкурсе могут участвовать материалы, опубликованные в печати, сетевых изданиях, вышедшие в эфир телевизионных или радиовещательных СМИ, размещенные на интернет-сайтах в период уборочной кампании 2019 года.

Будут определены победители в следующих номинациях: "Лучшие авторские материалы (очерк, репортаж, специальные проекты) в печатных республиканских СМИ", "Лучшие авторские материалы (очерк, репортаж, специальные проекты) в печатных региональных СМИ", "Лучшие авторские материалы (видеосюжеты, репортажи, специальные проекты), вышедшие в эфир республиканских телевизионных или радиовещательных СМИ", "Лучшие авторские материалы (видеосюжеты, репортажи, специальные проекты), вышедшие в эфир региональных телевизионных или радиовещательных СМИ", "Лучшие фотоматериалы в печатных республиканских СМИ", "Лучшие фотоматериалы в печатных региональных СМИ", "Лучшие авторские материалы интернет-ресурса и сетевого издания".

Заявки принимаются по 1 октября по адресу 220004, г.Минск, пр.Победителей, 11 с пометкой "На конкурс "Жатва: и хлебом едины". Итоги будут подведены ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Основные цели конкурса - реализация задач государственной информационной политики в развитии аграрного комплекса страны, формирование уважения к человеку труда, показ ярких достижений во время уборочной страды - 2019, содействие воспитанию трудолюбия у молодежи на положительном примере лучших семейных экипажей, трудовых коллективов.

Организатором конкурса выступает Министерство информации.-0-