Республиканский педсовет - выступления и мнения участников

На современном рынке труда востребованы креативные, мобильные специалисты - директор колледжа

Неотъемлемая часть подготовки специалиста - формирование у него универсальных компетенций - ректор

"События последних лет высветили существующие проблемы, которые касаются каждого из нас. Это и вопросы взаимоотношений разных поколений, отсутствие глубокого понимания происходящего в мире, осознание главенствующей роли воспитания каждый день, каждым своим поступком. Сегодняшний совет нам позволяет обсудить и вынести предложения по совершенствованию образовательного и воспитательного процессов. Мы четко понимаем, что эти два процесса едины", - отметила ректор.













Валентина Богатырева подчеркнула: обновленное содержание социально-гуманитарных дисциплин позволит создать условия для повышения качества и эффективности подготовки специалистов всех сфер экономики. Читать далее





Школа должна не только давать новые знания, но и нести воспитательный потенциал - Холюкова





"Мы понимаем, что задача повышения качества образования остается актуальной. Для этого педагоги активно используют информационные технологии. Когда в прошлом году возникла необходимость, учителя гимназии откликнулись на инициативу Министерства образования и стали активными разработчиками предметных учебных модулей, которые размещены на едином информационно-образовательном ресурсе. Разработанные материалы активно используются на уроках и при организации самостоятельной работы учеников учителями всей страны. Это своеобразный обмен опытом, лучшими наработками", - отметила заместитель директора по учебной работе гимназии №1 города Горкиона. Читать далее







