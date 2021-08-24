Республиканский педсовет - выступления и мнения участников

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский педагогический совет прошел 24 августа в Минске. Участие в нем приняли около тысячи педагогов, руководителей учреждений образования, республиканских и местных органов государственного управления, а также представителей общественных объединений и отраслевого профсоюза. В центре внимания - стратегические вопросы развития национальной системы образования до 2030 года. Собрали основное - в подборке БЕЛТА.
Введение национального госэкзамена для выпускников поддерживают более 60% учеников и родителей
Воспитательная работа в учреждениях образования требует новых подходов - Карпенко
"Важнейшая задача школы - укрепление сотрудничества с семьей. Вместе с тем оганизующим началом семейного воспитания должны выступать учреждения образования. Поскольку еще не все родители понимают, что они в первую очередь ответственны за воспитание и образование ребенка. А доходчиво и с опорой на закон им это не всегда объясняют. В связи с этим планируем реализовать проект "Родительский университет", а также иные инициативы. Тем самым решим проблему ответственности сторон", - сказал министр. Читать далее
В новой редакции Кодекса об образовании предлагается определение образования как обучения и воспитания - Марзалюк
"Мы не должны забывать и о том, что школа должна воспитывать гармонично развитую личность и достойного члена общества, а значит, формировать у подрастающего поколения не только профессиональные навыки, но и целостное восприятие мира, - подчеркнул Игорь Марзалюк. - Поэтому в новой редакции Кодекса предлагается иное определение самого образования как обучения и воспитания в интересах личности, общества и государства, направленных на интеллектуальное, духовно-нравственное, творческое, физическое и профессиональное развитие личности, удовлетворение ее образовательных потребностей и интересов, а также совокупности приобретенных знаний, умений, навыков и компетенций определенного объема и сложности". Читать далее
Марзалюк: нужна разработка законодательных актов с обязательными направлениями государственной молодежной политики
В новой редакции Кодекса об образовании предлагается определение образования как обучения и воспитания - Марзалюк
На современном рынке труда востребованы креативные, мобильные специалисты - директор колледжа
"Изменения, происходящие в различных областях жизни белорусского общества, ставят перед системой профессионального образования новые задачи. На современном рынке труда востребованы креативные, мобильные специалисты. В профессиональном образовании на первый план выходит практическая подготовка будущих специалистов, готовность их к продуктивной трудовой деятельности, включающей в себя способность к быстрой адаптации на рабочем месте, владение общими и профессиональными компетенциями, а также устойчивую мотивацию к успешной профессиональной деятельности", - сказал Артем Рыбак. Читать далее
Неотъемлемая часть подготовки специалиста - формирование у него универсальных компетенций - ректор
"События последних лет высветили существующие проблемы, которые касаются каждого из нас. Это и вопросы взаимоотношений разных поколений, отсутствие глубокого понимания происходящего в мире, осознание главенствующей роли воспитания каждый день, каждым своим поступком. Сегодняшний совет нам позволяет обсудить и вынести предложения по совершенствованию образовательного и воспитательного процессов. Мы четко понимаем, что эти два процесса едины", - отметила ректор.
Валентина Богатырева подчеркнула: обновленное содержание социально-гуманитарных дисциплин позволит создать условия для повышения качества и эффективности подготовки специалистов всех сфер экономики. Читать далее
Школа должна не только давать новые знания, но и нести воспитательный потенциал - Холюкова
"Мы понимаем, что задача повышения качества образования остается актуальной. Для этого педагоги активно используют информационные технологии. Когда в прошлом году возникла необходимость, учителя гимназии откликнулись на инициативу Министерства образования и стали активными разработчиками предметных учебных модулей, которые размещены на едином информационно-образовательном ресурсе. Разработанные материалы активно используются на уроках и при организации самостоятельной работы учеников учителями всей страны. Это своеобразный обмен опытом, лучшими наработками", - отметила заместитель директора по учебной работе гимназии №1 города Горкиона. Читать далее
Для развития государства важно, чтобы молодежь была готова работать на благо страны - Лиханова
"Сегодня для развития и процветания государства важно, чтобы молодежь была готова работать на благо своей страны, осознавая себя частью общества. Нынешнее молодое поколение живет в непростое время, в условиях возрастающего потока вызовов и угроз. Мы сегодня понимаем: для того, чтобы подчинить государство чужим интересам, не нужно захватывать ресурсы, материальные ценности. Для этого достаточно завладеть умами людей, и прежде всего молодежи", - сказала учитель истории СШ №1 города Лиды. Читать далее
Выступление Президента на педсовете пронизано любовью к Родине - учитель
"Любовью к Родине пронизано все выступление Президента. Верно было подмечено, что учитель - это транслятор идеологии страны. Родина - это то, что у нас есть. "Ад прадзедаў спакон вякоў нам засталася спадчына", и ее мы должны передать своим детям", - отметила учитель Елена Автухович. Читать далее
Ректор БГЭУ: организация учебного процесса - лейтмотив сегодняшней встречи с Президентом
"Актуализировались многие вопросы, особенно связанные с порядком в учебных заведениях. То есть это порядок в организации учебного процесса, во взаимоотношениях между участниками образовательных отношений. Это прежде всего комфорт, чтобы человек хотел идти в школу, на работу, а потом хотел возвращаться домой. Если не будет порядка, то никакого качества не будет. И конкурентоспособности никакой не будет на рынке труда, и специалистов хороших мы не создадим, какие бы прекрасные учебники и какие бы прекрасные педагоги ни были", - сказал Алексей Егоров. Читать далее