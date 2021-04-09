Республиканский перечень наркотиков дополнен по инициативе судебных экспертов

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В республиканский перечень наркотиков по инициативе Государственного комитета судебных экспертиз внесены дополнения, сообщил БЕЛТА начальник отдела взаимодействия со средствами массовой информации ГКСЭ Сергей Титовец.

"Установлен государственный контроль над оборотом пяти новых психоактивных веществ, четыре из которых - BA(N)-022, MMBA(N)-019, MMBA(N)-022 и MMBA(N)-PHT - относятся к классу синтетических каннабиноидов, используемых при изготовлении так называемых "спайсов". Еще одно вещество - ибогаин - является действующим компонентом растения ибога", - отметил Сергей Титовец.

Соответствующие изменения республиканского перечня наркотиков предусмотрены постановлением Министерства здравоохранения от 7 апреля 2021 года №32, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу 10 апреля 2021 года.

В очередной раз предложения по дополнению списков подконтрольных наркотиков были подготовлены специалистами Государственного комитета судебных экспертиз по результатам проводимого ими мониторинга наркоситуации на территории других государств еще до выявления этих веществ в Беларуси. С момента образования госкомитета по его инициативе республиканский перечень наркотиков дополнен 242 позициями. Об эффективности работы ведомства по внесению новых психоактивных веществ в список запрещенных по принципу "на упреждение" свидетельствует тот факт, что с апреля 2014 года в Беларуси не зафиксировано ни одного случая распространения в обороте "легальных наркотиков".-0-